Daran, dass die auch über die Grenzen Pegueras hinaus bekannte Wirtin Hermine Reisinger auch nach 40 Jahren noch auf Mallorca glücklich ist, ist auch ihr langjähriger Partner José Saavedra "schuld". Die Österreicherin könnte aus ihren fast vier Jahrzehnten Insel-Dasein viele Anekdoten erzählen. Dazu gehört auch die Kennenlern-Geschichte der beiden: "José habe ich Ende 1986 auf der Straße kennengelernt", beginnt die Geschichte in Reisingers Worten. Ihr mittlerweile langjähriger Partner sei damals Verkehrspolizist gewesen. Sie selbst habe ein auffälliges Auto gefahren und entgegen der Verkehrsordnung auf der Straße geparkt. Zudem waren ihre Lichter zum damaligen Zeitpunkt kaputt. "Ich habe damals mit allen Polizisten geflirtet. Sie hatten immer eine besondere Ausstrahlung auf mich", gibt die 64-Jährige zu. Auch mit einem Ortspolizisten habe sie zuvor mal ein Verhältnis gehabt.

Wie mit kaputten Autolampen alles anfing...

Während sie kurz in einem Geschäft in Peguera gewesen war, sei Saavedra ihr Auto aufgefallen. "Von mir kriegst du keinen Strafzettel wegen deiner Lämpchen, die kaputt sind, aber für meine Kollegen kann ich nicht garantieren", soll er zu ihr gesagt haben, als sie wieder zurückkam. Reisinger teilte Saavedra mit, dass sie leider keine Zeit habe, um die Lichter zu reparieren. "Bring mir doch ein paar Lämpchen und repariere sie mir", forderte sie den Verkehrspolizisten mit einem Lachen auf den Lippen auf. "Ich hatte einen gelben Panda mit schwarzem Stoffdach, abgeschlossen habe ich ihn nie. Am nächsten Tag kam ich hin, und die Lämpchen lagen drin", erzählt die Kult-Wirtin. Nur direkt montiert hatte José Saavedra die Lämpchen nicht. "Also habe ich sie mir anderswo montieren lassen", erinnert sich Reisinger.

Die Werbung am Auto hat sie "verraten"

Woher hatte Saavedra gewusst, wo sie ihr Auto am nächsten Tag parken würde? "Er wusste, wo die Gaststätte war, in der ich damals gearbeitet hab, da ich eine Werbung auf dem Auto hatte", so Reisinger, die damals in der Anlage arbeitet, die man heute unter dem Namen "Tennisakademie Peguera" kennt. Über die Werbung kam er auch an ihre Nummer und rief wenig später an, um zu fragen, wann er die Lampen installieren soll. "Ich habe es schon machen lassen", entgegnete ihm Reisinger nur. "Ach, soll ich dann nicht kommen?", fragte Saavedra sicherheitshalber nach. "Doch, doch, komm!", bat ihn Reisinger. "So fing alles an." Reisinger und Saavedra seien dann schnell zusammengekommen.

37 Jahre später leben die beiden 10 Fußminuten von Reisingers Kultlokal "Bei Hermine" entfernt in Peguera. Sie sprechen Spanisch miteinander. "José kann auch Deutsch, obwohl er es für seinen Job nicht gebraucht hat", erzählt Reisinger. Anfangs habe sich ihr Lebenspartner geweigert, Deutsch zu lernen. "Er fand immer, dass die Deutschen ja auch Spanisch lernen könnten", erzählt die Österreicherin. "Irgendwann war er dann bereit. Ich habe eine private Lehrerin organisiert, die ihm nach seinem Rhythmus Deutsch beigebracht hat." Die 64-Jährige selbst kann nach eigener Aussage perfekt Spanisch schreiben und lesen und auch sehr gut sprechen.

Fast 40 Jahre auf Mallorca

Während Hermine Reisinger 1983 nach Mallorca kam, lebt ihr aus Granada stammender Partner schon einige Jahre länger auf der Insel. "Er wurde damals nach seiner Ausbildung hierhin versetzt." Oft reisen die beiden nach Andalusien, wo sie ein Höhlenhaus haben oder verbringen gemeinsame Zeit in Österreich. In Peugera leben sie aktuell mit Reisingers 23 Jahre alten Adoptivtochter Georgina Rüschoff Reisinger zusammen. Seit 1997 betreibt Reisinger am aktuellen Standort (Carrer Eucalipto) das Kultlokal "Bei Hermine", zuvor war sie fast sieben Jahre an einem anderen Standort unter demselben Namen tätig.