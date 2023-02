Da heiratet man einmal im Leben und wenige Tage vorher kündigt sich ein fetter Lippen-Herpes an. So ist es bei "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" passiert, die ihrem Achim Thiesen am 2. Oktober 2022 im Casablanca in Betlém das Ja-Wort gegeben hat. Die Szenen sind in der Folge zu sehen, die der Sender Vox am Freitag (17.2.) um 20.15 Uhr in einer neuen Folge ausstrahlt.

Erste Hochzeit für Jenny "Delüx", vierte für Achim Thiesen

Für Jenny "Delüx" war es ihre erste Hochzeit, für ihren Gatten Achim bereits die vierte. "Jens (Büchner, Anm. d. Red.) hat mir damals einen Antrag gemacht. Das war auch in einer der Folge zu sehen. Die Hochzeit ist dann aber ja nicht zustande gekommen", erzählt die Boutique-Betreiberin, die nun Jennifer Thiesen heißt, der MZ. Dass sie für Achim Thiesen nicht die erste Frau ist, die er heiratet, mache der 36-Jährigen nichts aus. "Wir haben ja einen gewissen Altersunterschied. Dass er ein Vorleben hatte, ist daher ja verständlich. Und jeder hat eben so seine Geschichten gehabt vorher."

Achim Thiesen, der direkt neben ihrer Boutique das Schuhgeschäft Leguano betreibt, ist 59 Jahre alt und hat auch bereits drei erwachsene Töchter, die in Deutschland leben. "Achim ist schon Profi im Heiraten", scherzt die beliebte Auswanderin in der Folge.

Was, wenn es regnet?

Darin sieht man zu Beginn, wie sich die Boutique-Betreiberin beim Besuch der Hochzeitslocation, die in Betlém direkt am Meer liegt, um das Wetter sorgt. "Die Sitzplätze sind zwar überdacht, aber die Trauung ist im Freien", erzählt Jennifer Thiesen. Schon die standesamtliche Trauung im Vorfeld in Deutschland sei verregnet gewesen. Das Kamerateam begleitet sie auch beim Aussuchen des Brautstraußes und der Deko. Die soll natürlich in Rosa und cremefarben sein. Thiesen will die Blumen später trocknen, als Erinnerung. "Ach ne, der Strauß wird ja geschmissen", fällt ihr dann ein.

Am Tag der Zeremonie auf Mallorca hatte die Mutter eines 12-jährigen Sohnes letztlich zwei Sträuße, verrät sie der MZ. Den kleineren habe die ebenfalls aus dem Format bekannte Auswanderin Steffi Mersch gefangen. "Den zweiten wollte ich tatsächlich trocknen. Ich habe es mit Spray etc. versucht, aber er war leider angeschimmelt", bedauert Jennifer Thiesen.

Schlechtes Timing für den Lippen-Herpes

Wenige Tage vor der großen Feier mit 70 Gästen war die Auswanderin dann beim Probeschminken und -Frisieren bei ihrer Bekannten Tanja. "Da habe ich gemerkt, wie es mit dem Herpes anfängt. Er ging dann schnell bis zur Nase hoch. Zwei Tage vor der Hochzeit bin ich nachts aufgestanden und alles war dick und geschwollen. Ich habe nur geflennt", gibt die 36-Jährige aus Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt zu.

Sie ist sich sicher, dass der Grund für den Herpes die Nervosität war. "Auch am Tag der Feier tat es dann so weh. Ich habe nur ganz wenig gegessen, da ich meinen Mund kaum bewegen konnte. Ich hatte so ein schönes Kleid an, die Haare waren gemacht und dann sowas. Das hat mich wirklich angekotzt, vor allem, weil der Herpes zwei Tage später dann wieder ganz von alleine wegging", schildert die Auswanderin, die nach eigener Aussage anfällig für Lippen-Herpes ist und auch zuvor schon damit zu kämpfen hatte, wenn sie Stress hatte.

Kein Shooting

Immerhin wurden am Tag der großen Feier kein großes Hochzeitsshooting gemacht, auf der sie den Herpes hätte verstecken wollen. "Wir hatten Gott sei Dank zuvor schöne Bilder in Bad Schmiedeberg gemacht."

An den Vorbereitungen und natürlich auch an der Zeremonie Anfang Oktober selbst war auch Thiesens gute Freundin Elke Zeidler beteiligt. Zuschauer, die das Format seit Jahren mitverfolgen, erinnern sich beziehungsweise werden durch die in der Folge eingeblendeten Szenen von damals erinnert: Zeidler hatte am Tag, als Jens Büchner die Boutique zusammen mit Jenny Thiesen eröffnete, in dem Geschäft zur Probe gearbeitet. Obwohl sich die gelernte Schneiderin wegen mangelnder Englisch-Kenntnisse nicht allzu gut schlugt, erkannte Thiesen sofort ihr Verkaufstalent. Schnell wurde Zeitler für sie zu ihrer "Mallorca-Mama". Als Thiesen ihr Geschäft, indem fortan auch Zeidler arbeitete, wegen der Pandemie schließen musste, ging ihre beste Freundin zurück nach Deutschland. Auch bei dem tränenreichen Abschied war das Kamerateam damals dabei.

Mit dem Auto nach Mallorca

In der Folge sehen die Zuschauer schnell: Elke Zeidler sieht anders aus, trotz hoher Temperaturen trägt sie stets ein Kopftuch oder eine Mütze. Ein völlig zertrümmertes Auto wird eingeblendet. Zeidler hatte einen schweren Verkehrsunfall, überlebte nur knapp, erfährt der Zuschauer. Mehrere OPs musste sie über sich ergehen lassen, erst wenige Wochen vor Thiesens Feier auf Mallorca wurde sie am Stirnknochen operiert. Da Zeidler noch nicht fliegen durfte, ist sie Jenny wegen extra mit dem Auto nach Mallorca gereist. Wenn das keine Freundschaftserklärung ist!

In der Folge soll sich die Schneiderin, die mittlerweile ein Landhaus in der Eifel betreibt, unter anderem um Jennys zerknittertes Kleid kümmern. 5.000 Euro hat das pompöse Kleid gekostet. Als sie sich mitsamt dem Kleid, geschminkt und gestylt im Spiegel ansieht, kommen ihr beinahe die Tränen. "Das Kleid ist noch tausendmal schöner als das, was ich auf dem Standesamt getragen habe." Groß Tränen verdrücken kann sie aber nicht, sonst verläuft die Schminke.

In der Zwischenzeit sind auch Sohn Leon und Achim Thiesen eingekleidet. Auf die Anzug-Suche haben sich die beiden gemeinsam gemacht. "Das verbindet auch", findet Achim Thiesen.

Der große Tag

Dann der große Tag: Der Herpes ist zwar ausgeprägt wie nie, doch immerhin ist das Wetter entgegen aller Befürchtungen ziemlich gut. "Es war warm, teilweise zu warm. Ich habe in dem Kleid geschwitzt wie sonst was, es waren mehrere Laken und dann noch die Aufregung", erzählt Jenny Thiesen der MZ.

Sohn Leon durfte dann, wie geplant, die Ringe überreichen. "Es war für ihn in der Vergangenheit schwierig, neue Partner zu akzeptieren. Mit Achim ist es ganz anders. Leon ist jetzt auch angekommen. Er ist viel ruhiger und entspannter", erzählt seine Mutter. Bald werde der Sohn von Jenny Thiesen und Jens Büchner 13 Jahre alt.

Seit 2010 auf Mallorca

Mit nur 23 Jahren war Jenny Matthias 2010 auf die Insel gezogen, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Jenny eröffnete unmittelbar nach der Ankunft ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Am 1. April wird sie das Geschäft wieder eröffnen, am Ostersamstag (8.4.) findet die große Wiedereröffnungsparty statt. Auch zwei Mitarbeiterinnen seien neu im Team.

Geheiratet hatte Jennifer Thiesen und Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland am 19. August. Am 9. September war die Hochzeit dann in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Oktober 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die am Freitag (17.2.) auf Vox zu sehen ist. "Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias damals zur MZ. Das Paar lebt gemeinsam mit Leon in Artà.

In der Folge ist auch der Liebesschwur der Auswanderer Sascha Winkels und Deniz Gülpen zu sehen. Zudem kommt Fussicamp-Trainer Michael Busse vor, der mittlerweile getrennt von seiner Gina lebt.