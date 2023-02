Früher oder später raffen sich die meisten deutschen Mallorca-Auswanderer auf und fangen an, Katalanisch zu lernen. Nun hat dieses "Fieber" auch die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Caro Robens gepackt. "Ich wollte es immer schon lernen, war aber zu faul. Jetzt nehme ich es in Angriff", sagt die bekannte Betreiberin des Iron Gyms an der Playa de Palma der MZ.

"Viele halten es für schwachsinnig, Katalanisch zu lernen", sagt Robens und bezieht sich dabei auf die geringe Anzahl an Sprechern. "Aber ich finde es gut, wenn man es kann. Die Leute begegnen einem auf Mallorca dann ganz anders. Die Mallorquiner sprechen ihr Mallorquinisch zudem gerne." Sie sieht es als Respekt gegenüber ihrer Wahlheimat an. Schließlich gehört es zur gelungenen Integration in die hiesige Gesellschaft dazu.

Andreas Robens paukt nicht mit

Ehemann Andreas, mit dem sie seit 2010 verheiratet ist, springt noch nicht auf den Katalanisch-Zug auf. "Er hat gerade viel mit dem Fitnessstudio zu tun und den Kopf nicht frei. Zudem konzentriert er sich noch darauf, sein Spanisch zu verbessern", sagt Caro Robens.

Die Auswanderin will daheim mit Büchern pauken. "Ich verstehe schon viel, aber beim Sprechen hapert es noch komplett. Die Aussprache ist sehr kompliziert", klagt die Deutsche. Für einen Kurs fehlt auch ihr die Zeit. "Ich lerne am liebsten alleine in meinem Tempo. Es soll mir Spaß machen. Andreas kann ab und zu Vokabeln abfragen." Für die korrekte Aussprache nutzt die Deutsche die Audioausgabe von Google. "Unsere mallorquinischen Nachbarn haben auch schon ihre Hilfe angeboten."

Muscle Beach und neues Tattoo

Ansonsten stehen derzeit einige Planungen im Hause Robens an. Das Projekt Muscle Beach, ein Freiluft-Fitnessstudio, ist weiter ein Thema. Zudem will sich Caro Robens ein neues Tattoo auf den Handrücken stechen lassen. Dazu, welches es werden soll, hatte sie vor Kurzem ihre Follower auf Instagram abstimmen lassen. Das neue Haustier des Iron Gyms hat sich derweil verkrochen. "Gambo" wurde der Kater getauft. "Wegen des schönen Wetters ist er derzeit selten da. Am Wochenende soll es regnen. Dann kommt er bestimmt wieder", so Caro Robens.

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio. Ihr ebenfalls in Arenal gelegenes Iron Diner wird aktuell von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben und hat vor Kurzem wiedereröffnet. /rp