Trennung, Hausverkauf, Tiki-Bar - bei den "Goodbye Deutschland"-Auswanderern Peggy Jerofke und Steff Jerkel aus Cala Ratjada auf Mallorca gab es in den vergangenen Monaten bekanntlich viele News. Damit ihre Fans nicht den Überblick verlieren, hat Peggy jetzt auf Instagram die meistgestellten Fragen ihrer Follower noch einmal gebündelt beantwortet.

Das meiste Interesse scheinen die Anhänger der TV-Auswanderer am Beziehungsstatus des langjährigen Paares zu haben. "Haben Steff und du noch eine reelle Chance?", so eine immer wieder auftauchende Frage. "Eine Chance auf jeden Fall, immerhin verbindet uns eine wundervolle Tochter, sowie viele gemeinsame Jahre, Vertrauen und im Moment eine schöne Freundschaft. Die Zukunft kann ich noch nicht voraussagen, aber eine Chance definitiv", so Peggys schriftliche Antwort.

"Wir kein Sex-on-the-Beach-Pärchen"

Im Hintergrund zeigt sie ein Bild der beiden, wie sie fröhlich mit ihrer Tochter in die Kamera grinsen. Auch auf die kritische Frage einiger Instagram-User, ob sie mit der Trennung nur PR-Gedanken verfolge, geht Peggy ein. "Natürlich nicht, das ist doch kein Spiel oder Spaß, wir sind kein Sex-on-the-Beach-Pärchen. Bei uns stehen 25 Jahre dahinter, alles, was wir besitzen gehört uns zusammen, wir sind Eltern einer bezaubernden Tochter, und du stellst dir im Ernst die Frage, ob das PR ist? Das brauchen wir nicht, und wenn, dann würde es wohl andere Sachen geben."

"Tiki Beach" eröffnet zu Ostern wieder

Auch das Haus-Thema scheint weiterhin für Gesprächsstoff in der Fan-Gemeinde zu sorgen. "Wirst du in eurem Haus wohnen bleiben oder steht es immer noch zum Verkauf?", lautet eine oft gestellte Frage der Fans. Tatsächlich hatten die beiden die Millionen-Villa bei Cala Lliteras schon vor der Trennung zum Verkauf angeboten, aber keinen passenden Käufer gefunden. Nach dem Liebes-Aus war Steff Jerkel vorübergehend in eine Mietwohnung am Hafen von Cala Ratjada gezogen. "Es steht noch immer zum Verkauf und bis dahin wohnen Josephine und ich im Haus", so nun Peggys Antwort.

Auch das "Martiki Beach", also das Restaurant, das das Paar bisher gemeinsam an der Meerespromenade von Cala Ratjada betrieben hat, und das Peggy nun alleine weiterführen soll, interessiert die Zuschauer. "Kannst du deine Bar auf Malle finanziell halten", so der O-Ton einer Follower-Frage. Peggys Antwort: "Das Tiki Beach läuft sehr gut... da gibt es keine Probleme".

Aktuell ist das Lokal wie viele andere Restaurants an der Promenade geschlossen, eine Wiedereröffnung soll um Ostern erfolgen. Auch auf die Frage, warum sie jede Saison neue Mitarbeiter suche, antwortet Jerofke: "Wir haben einen festen, aber in der Hochsaison haben wir mehr als 20 Angestellte, und viele kommen im Frühjahr nach Mallorca, um zu arbeiten und gehen nach der Saison wieder weg. Einige kommen nicht wieder. Das macht es ja so schwierig auf Mallorca (...)".

Trauer um Familien-Hund

Viel Mitgefühl hatte auch der Tod des Familien-Hunds hervorgerufen, der noch vor der Trennung von Peggy und Steff eingeschläfert werden musste. "Seid ihr schon auf der Suche nach einem neuen tierischen Begleiter", lautet nun eine häufig gestellte Fan-Frage. "Es ist ganz komisch", antwortet Peggy darauf auf ihrem Instagram-Account und zeigt noch einmal ein Bild mit sich und dem Hund. "Nach Kikis Tod sind wir irgendwie noch nicht bereit für einen neuen Hund. Kiki ist unser vierter Hund, den wir leider schon über die Regenbogenbrücke gehen lassen mussten, aber diesmal ist es anders. Vielleicht sind es auch die Umstände im Moment."