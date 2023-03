Die vergangenen Monate waren turbulent im Leben von Auswanderin Peggy Jerofke, die mit der Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt geworden ist. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Steff Jerkel, will sie das bislang gemeinsam betriebene Lokal "Tiki Beach" an der Meerespromenade in Cala Ratjada alleine schmeißen. Nun hat sich Jerofke dazu geäußert, wann es mit dem Solo-Projekt richtig losgehen soll.

Am Donnerstag (2.3.) organisierte sie für ihre Follower auf Instagram eine spontane Fragerunde. Auf die Nachfrage eines Fans erklärte die Auswanderin: "Geplant ist der 6. April. Zu Ostern soll es auf jeden Fall losgehen in diesem Jahr." Hoffentlich klappt es dieses Mal. Im vergangenen Jahr hatten die Auswanderer die Eröffnung immer wieder verschieben müssen, da die Umbauarbeiten an der Meerespromenade einen regulären Betrieb unmöglich machten.

"Einige Sachen kaputtgegangen"

Bevor es so weit ist, hat die Gastronomin noch einiges zu tun: "Die Techniker rennen schon herum. Es gibt einige Sachen, die in der vergangenen Saison kaputtgegangen sind. Wir hatten letztes Jahr sehr viel Hitze und eine offene Küche. Das ist für die Geräte nicht so gut. Da muss einiges ausgetauscht werden."

Sie selbst widme sich der Personalsuche für die Saison. "Ich führe jeden Tag Gespräche." Außerdem arbeite sie an einer neuen Speisekarte: "Es soll eine schöne Karte geben. Jetzt geht es ja wieder mit Karte, nicht mehr nur mit QR-Code."

So hält es Peggy Jerofke mit dem Essen

Jerofke verriet zudem, dass sie mehr Essen verputze, wenn sie im Restaurant sei. "Gerade am Abend, wenn der große Schwung vorbei ist." Wenn sie den ganzen Tag das leckere Essen an sich vorbeiziehen sehe, bestelle sie sich auch was. "Auch wenn ich gar nicht so Hunger habe."

Ein Fan fragte, wie sie ihre Figur halte. Jerofke erklärte, sie esse nicht besonders gesund. "Ich haue mir Hamburger, Currywurst und so einen Mist rein." Aber sie mache drei- bis viermal die Woche Sport und wolle jetzt wieder anfangen, abends auf Kohlenhydrate zu verzichten. "Was anderes: Ich mag keine Süßigkeiten. Das ist sicherlich ein Vorteil."

Die Geschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Kennengelernt hatten sich Jerofke und Jerkel 1998 in Arenal. 2008 sind sie gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach", das aktuell in der Winterpause ist.

Seit einigen Monaten sind die Auswanderer getrennt. Dass sie trotz Trennung mit Tochter Josephine gemeinsam Urlaub machen, sorgte zuletzt für Spekulationen unter den Fans. Ihre Trennung sei nur eine PR-Strategie, lautete der Vorwurf. Dies stritten die Auswanderer in einem Statement, das "Vox" auf Instagram postete, ab. /pss