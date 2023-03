Eigentlich wollte die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Jenny "Delüx" ihre gut laufende Boutique in Cala Millor nach der Winterpause erst am 1. April "leise" wiedereröffnen. Am 8. April, dem Ostersamstag, sollte dann, wie jedes Jahr, das große Opening mit Modenschau, Live-Musik und Sekt für die Gäste stattfinden. Da während der Vorbereitungen auf die neue Saison immer wieder Passanten und Kunden bei ihr im Lokal vorbeigeschaut hatten, hat sich die Auswanderin dazu entschieden, ihr Klamotten-Geschäft doch schon früher zu öffnen. Seit dem 8. März empfängt Jennifer Thiesen, wie sie mittlerweile mit bürgerlichem Namen heißt, zumindest vormittags (montags bis freitags von 10.30 bis 14 Uhr) Kunden.

"Die Insel ist schon ganz schön voll, einige Hotels haben schon eher aufgesperrt und auch das Wetter passt", findet Thiesen, wie sie der MZ am Telefon erzählt. Da sie ganzjährig angemeldet sei, könne sie den Zeitpunkt der Wiedereröffnung ihrer Boutique frei bestimmen.

Neues Team, neues Kassensystem

Tatkräftig bei den Vorbereitungen unterstützt haben sie auch zwei neue Mitarbeiterinnen. Eine davon dürften aufmerksame Zuschauer des Formats aus der letzten Folge, in der die Auswanderin zu sehen war, kennen: Friseurin Tanja Krüger, die Thiesen für ihre Hochzeit mit Achim Thiesen zurechtgemacht hatte. Auch die andere Mitarbeiterin habe schon bewiesen, dass die drei Frauen ein "gutes Gespann" sind, wie Thiesen es formuliert. In der vergangenen Saison sei sie noch mit angezogener Handbremse "gefahren", hatte daher auch nur eine weitere Mitarbeiterin. "Dieses Jahr geben wir wieder Vollgas", verspricht die Mutter eines Sohnes.

Ihr Lokal habe sie auch deswegen früher wieder geöffnet, da sie und ihre Mitarbeiterinnen schon eher als sonst mit den Vorbereitungen in dem Lokal im Carrer Binicanella begonnen hatten. "Wir wussten, es gibt mehr zu tun als sonst, da wir ein neues Kassensystem haben. Wir mussten den ganzen Altbestand, der im alten System war, einmal in die Hand nehmen, durchzählen, etikettieren, ins Kassensystem einpflegen. Dazu kam auch noch neue Ware", so Thiesen.

In Eckernförde betreiben Jennifer und Achim Thiesen mit dem "132 Grad Mode" ein Geschäft, in dem es sowohl Jennys Klamotten gibt als auch die Schuhe, die ihr Mann in Cala Millor direkt neben ihrem Geschäft in seinem eigenen namens Leguano verkauft. Die Kassensysteme der Geschäfte seien nun kompatibel. "Wenn mir hier ein Kleidungsstück in einer bestimmten Größe fehlt, kann ich nachschauen, ob es dieses dort gibt", erklärt Jennifer Thiesen. Auch für die Inventur ihrer Boutique sei das neue System deutlich benutzerfreundlicher.

So sieht die neue Kollektion aus

Die Auswanderin startet zudem mit einer neuen Modekollektion in die Saison. "Es gibt Hoodies mit der passenden Hosen dazu im gleichen Farbton sowohl für Männer als auch Frauen, zudem dünne Pullis für Herren. Demnächst kommen zudem noch neue T-Shirts hinzu, mit Herzchen, die ich selbst gezeichnet habe, sowie handgenähte Sommerkleider", so Thiesen. Fast jeden Tag sei die Auswanderin auch selbst im Laden anzutreffen.

Nebenan hat auch Achim Thiesen sein Schuhgeschäft am 8.3. wieder eröffnet. "Wir haben gesagt, wir machen unsere Geschäfte gleichzeitig auf, wir sind ja jetzt verheiratet", scherzt die frisch verheiratete Mutter eines Sohnes.

Das gibt's zum großen Opening

Zum großen Opening am 8. April ist dann natürlich auch wieder das Drehteam von "Goodbye Deutschland" mit am Start. Dave Rope sorgt für Live-Musik und "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Steffi Mersch präsentiert erneut ihre Taschen. Wann die Auswanderin das nächste Mal auf dem Sender zu sehen ist, ist noch nicht bekannt.

Bis dahin freut sie sich erst einmal auf eine Saison voller Kunden. "Dass viele in den letzten Wochen vorbeigeschaut haben und sich sichtlich gefreut haben, tat gut und war ein super Ansporn für die Saison."

Seit 2010 auf Mallorca

Mit nur 23 Jahren war Jenny Matthias 2010 nach Mallorca gezogen, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Wie sie zur Mode kam, kann man hier nachlesen.

Im August heiratete sie Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland. Am 9. September war die Hochzeit dann in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Oktober 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die am 17.2. auf Vox zu sehen war. "Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias damals zur MZ. Das Paar lebt gemeinsam mit Leon in Artà.