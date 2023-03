Am Freitag (17.3.) um 12 Uhr startet "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sascha Thielen mit seinem Lokal "Red Rubber Duck" in Peguera früher als sonst in die neue Saison. Ähnlich wie Jennifer Thiesen ("Delüx") hat auch er festgestellt, dass sich aktuell schon viele Urlauber in dem Ort aufhalten, und daher beschlossen, sein Lokal schon eher als geplant aufzumachen. Das große, offizielle Opening ist dann für den 8. April geplant.

Pünktlich zur neuen Saison zeigt sich das Red Rubber Duck optisch in neuem Gewand, auch die Speise- und Cocktail-Karte hat der Lokalbetreiber angepasst. Die Tendenz: Alles soll hochwertiger werden.

"Uns ist aufgefallen, dass die Kunden, wenn sie essen gehen, hochwertigere Gastro-Angebote haben wollen", erzählt Thielen der MZ. Daher gibt es nun statt "Tex-Mex" (burritos, enchiladas etc.) Tapas, aber längst keine rein spanischen, betont der 45-Jährige. Zu viel verraten möchte er noch nicht. Es gebe aber etwa das asiatische Nudelgericht Pad Thai als Tapa oder auch knuspriges Chicken kombiniert mit Popcorn. Auch Ziegenkäse-Bonbon auf Rote-Beete-Gazpacho können die Gäste bestellen.

Langfristig zwei verschiedene Karten

Thielen bietet in seinem Lokal auf lange Sicht gesehen zwei Karten an. Auf der Tageskarte stehen Snacks für Besucher, die etwa vom Strand kommen (Burger, Pancakes, Sandwiches oder Tintenfisch-Ringe), ab 18 Uhr können sie dann bald Speisen von der Tapas-Karte bestellen. Ab dem Eröffnungstag startet der Auswanderer zunächst nur mit der Tageskarte. "Wir müssen uns erst langsam eingrooven, auch bei den Cocktails", erklärt er der MZ. Bei den Drinks setzt der Auswanderer in Zukunft auf ein hochwertigeres Angebot. "Wir gehen jetzt in Molekular-Richtung, es wird rauchen und dampfen", sagt er. Während das Angebot zuletzt noch sehr Mainstream gewesen war, schlägt der Gastronom nun auch teils die Profirichtung ein.

Piña Colada etwa gebe es zwar auch noch in der gewohnten Form, aber auch in einer dekonstruierten Variante. Neben den klassischen Cocktails stehen künftig auch rund fünf eher Experimentelle auf der Karte. Die Preise bewegen sich weiterhin zwischen 9 und 13 Euro.

Neue Optik

Stammgästen wird zudem die neue Optik des Lokals auffallen. Das Lokal sei nicht mehr bunt, sondern stilvoll in dunklen Farben gehalten, so Thielen. Auch das Logo des Red Rubber Duck habe einen neuen Look verpasst bekommen. "Die Ente ist schwarzer als zuvor." Im Inneren haben Thielen uns Westenburger Bastlampen aufgehängt und zudem jede Menge Grünpflanzen angebracht. Zuletzt sah das Lokal so aus:

20 neue Sitzplätze

Die beiden Auswanderer wollen zudem den Außenbereich in Richtung Vorplatz erweitern. Die Lizenz sei schon genehmigt. Damit kommen an sechs bis acht Tischen circa 20 Sitzplätze hinzu.

Um ihr bislang (sie mit eingeschlossen) achtköpfiges Team in der Hochsaison komplett zu machen, suchen die Auswanderer aktuell auch noch nach zwei Aushilfen, die Deutsch, Spanisch und Englisch sprechen sollten. Bewerben kann man sich per E-Mail unter bewerbung-redrubberduck@gmx.de. Sowohl Thielen als auch Westenburger seien die ganze Saison über im Lokal anzutreffen. Lediglich dienstags ist Ruhetag.

Party anlässlich des 10-jährigen Jubiläums

Das Lokal in Peugera geht jedes Jahr im November in die Winterpause. "Wir wollen künftig dran arbeiten, dass wir auch im Winter aufmachen können", so Thielen. In diesem Jahr feiert der Auswanderer mit seinem Lokal zudem zehnjähriges Bestehen. "Am 25. August wird es daher eine große Party geben, mit DJ und einigen Stargästen", verspricht Thielen.

Zweites Lokal oder Vergrößerung in Peguera

Für die Zukunft hat Auswanderer Sascha Thielen auf Mallorca schon weitere Pläne: Entweder möchte er das Red Rubber Duck in Peguera ausbauen oder an einem Standort ein zweites Lokal eröffnen. Dafür käme etwa Santa Ponsa oder Port d'Andratx infrage, wo das Paar wohnt.

Auswanderung mit damaligen Partnern

2013 war Thielen zunächst mit seiner Frau Marina und deren gemeinsamer Tochter nach Mallorca ausgewandert. "Meine Eltern hatten früher auf Mallorca ein Haus", erklärt er die Verbindung zur Insel. Nicht einmal zwei Jahre nach seiner eigenen Auswanderung ging seine damalige Partnerin nach Deutschland zurück. Auch eine zweite Tochter bekam das Paar noch, das fortan eine Fernbeziehung führte.

Seine neuen Partnerin, Kathrin Westenburger, war 2016 ebenfalls mit ihrem damaligen Mann und den beiden Kindern auf die Insel ausgewandert. Die gelernte Zahntechnikerin hatte zunächst eine eigene Hausverwaltung.

Kennenlernen im Mercadona 2017

Zum ersten Mal gesehen hatten sich beide im Sommer 2017 im Mercadona in Andratx. Aus Vernunft brachen sie den Kontakt ab – schließlich waren sie beide in Beziehungen – begannen im Sommer 2020 aber trotzdem eine Affäre miteinander. Die Anziehung zwischen ihnen war einfach zu groß. Lange hätten sie über den Schritt, der dann folgte, miteinander beratschlagt, erzählte das Paar im Herbst 2022 der MZ. "Im August 2020 haben wir mit unseren damaligen Partnern Nägel mit Köpfen gemacht und uns von ihnen getrennt", so Thielen.

Seit etwa einem Jahr würden sich Thiesen und seine Ex-Freundin wieder gut verstehen, seine Kinder sehe er regelmäßig. Kathrin Westenburger packt, wie man in der letzten "Goodbye Deutschland"-Folge der beiden im Herbst 2022 sah, kräftig in seinem Lokal mit an, mixt unter anderem Cocktails.

Seit Thielens Auswanderung 2013 begleitete ihn das Kamerateam der Vox-Auswanderersendung regelmäßig bei seinen Höhen und Tiefen. Das "Red Rubber Duck" ist unter deutschen Peguera-Besuchern mittlerweile eine Institution.