Für Sina Fischer und ihren Freund Chris Jaensch wird es ernst: In diesen Tagen dreht das Produktionsteam der beliebten Vox-Auswanderer-Serie "Goodbye Deutschland", wie das Paar in Bayern all seine Sachen packt. Am Wochenende wandern die beiden nach Mallorca aus. Sie werden die ersten ihrer Patchwork-Familie sein, die ihr neues Zuhause in Santanyí beziehen. Mama Marion Fischer kommt im Juni mit ihrer Enkelin Emilia, die von ihrer zweiten Tochter stammt, hinterher. Auch sechs Hunde ziehen zusammen mit den Auswanderern auf die Insel.