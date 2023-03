In dem beliebten Auswanderer-Format "Goodbye Deutschland" sind auch Ballermann-Sänger zusehen: Nach Isi Glück, die mit bürgerlichem Namen Isabel Gülck heißt und das Gesicht des Megaparks ist, ist nun eine andere Playa-Bekanntheit Protagonist der kommenden Folge. Stefan Scheichel-Gierten, besser bekannt als Lorenz Büffel ("Johnny Däpp", "Der Zug hat keine Bremse") samt Frau Emily Gierten und dem gemeinsamen Sohn Leo. Die Folge mit dem Titel "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt – Büffel-Liebe am Ballermann und eine Hochzeit auf der Kippe" läuft am Freitag (24.3.) um 20.15 Uhr.

Das Kamera-Team hat die kleine Familie bei ihrem Umzug von Wiesbaden auf die Insel begleitet. In der neuen Folge löst das Paar seine Wohnung auf, um endlich fest nach Mallorca auszuwandern. "Die Insel, auf der einst ihre ganz besondere Liebesgeschichte begann", liest man in der Programmbeschreibung weiter. Wer etwa die Ballermann-Ausgabe von "Das perfekte Promi-Dinner" im Juli 2022 gesehen hat oder den beiden in den sozialen Netzwerken folgt, kennt die Kennenlerngeschichte bereits: Scheiel-Giertens Frau war einst Künstlerbetreuerin im Megapark. Dort lernten sich die beiden Auswanderer im Frühjahr 2019 kennen. 2020 kam der gemeinsame Sohn des Paares zur Welt. Nicht die erste Folge Es ist nicht die erste "Goodbye Deutschland"-Folge, in der die kleine Familie zu sehen ist: Schon im Juli 2022 etwa waren die Auswanderer in einem Ballermann-Spezial des Formats zu sehen. Darin erfuhren die Zuschauer etwa, dass der Superhit "Johnny Däpp" der erste Partyschlager war, der für die Verkaufszahlen Platin erhielt, und dass die Pandemie auch die Karriere des Sängers erst einmal lahmgelegt hat. Der Plan, vom Pendler zum Residenten zu werden und mit seiner Familie auf die Insel auszuwandern, stand schon vor der Saison 2022 im Raum. Seit 2022 fest auf Mallorca "Wir haben seit letztem Jahr unseren Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagert – zuerst allerdings nur zur Probe, um zu 'testen', ob wir uns wohlfühlen, wie sich überwintern hier anfühlt und ob wir richtig ankommen können", so Scheichel-Gierten am Mittwoch (20.3.) zur MZ. Im Dezember sei es dann ernst geworden. "Wir haben uns für die Insel entschieden und einen sehr turbulenten Umzug hinter uns gebracht, ohne Unternehmen, sondern auf eigene Faust mit der Fähre." Auch sehen würden die Zuschauer, mit welchen Auswanderer-Schwierigkeiten die "Anfänger" am Anfang kämpfen mussten. Womöglich auch, zumindest kurz, in der Folge zu sehen sein, werden die Bodybuilder Caro und Andreas Robens. Sie haben mit Scheichel-Gierten in seinem neuen Mallorca-Zuhause trainiert. Ab nach Fuerteventura Die drei Auswanderer sind nicht die einzigen Protagonisten der neuen Auswanderer-Folge. Auch die Eiscafé-Betreiber Uli und Karl-Heinz sind darin zu sehen. "Sie wollen auf Fuerteventura ihre Liebe krönen. Mit einer Traumhochzeit am Strand. Doch dann ziehen auf der Sonneninsel plötzlich dunkle Wolken auf", liest man in der Programmbeschreibung.