Wer mit Ballermann-Sängern nicht viel am Hut hat, aber die Mallorca-Auswanderer von "Goodbye Deutschland" mag, kann am Freitag (24.3.) um 20.15 Uhr dennoch Vox einschalten oder die neue Folge schon vorab in der RTL+ App anschauen: Neben Lorenz Büffel, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, und seiner Frau Emily Gierten sind auch eine ganze Reihe anderer, aus dem Format bekannte Auswanderer zu sehen:

Caro und Andreas Robens: Das Bodybuilder-Paar ist mit am längsten auf der Mattscheibe präsent. Mit den Robens trainieren Scheichel-Gierten und seine Frau Emily Gierten, um sich für die große Hochzeitsfeier, die im Sommer auf Mallorca stattfinden soll, in Form zu bringen. Dennis Schadly : Der in dem Format als "Mann mit den Hüpfburgen" bekannte Auswanderer stellt für den Geburtstag von Scheichel-Giertens und Giertens Sohn Leo die Hüpfburg.

Tamara Gülpen: Die Auswanderin, die mit ihrem Partner Marco an der Playa das Hostal Playa de Palma betreibt, ist eine Freundin von Emily Gierten und gemeinsam mit ihrem Sohn Giulio auf dem Geburstag von Leo zu Gast. Darum geht's In der Folge mit dem Titel "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt – Büffel-Liebe am Ballermann und eine Hochzeit auf der Kippe" hat das Kamera-Team die kleine Familie rund um Stefan Scheichel-Gieten bei ihrem Umzug von Wiesbaden auf die Insel begleitet. Man sieht darin, wie das Paar seine Wohnung auflöst, um endlich fest nach Mallorca auszuwandern. Dabei gibt es, wie es sich für einen Umzug und das nötige Drama in den Vox-Folgen gehört, auch Unstimmigkeiten zwischen den beiden Auswanderern. Was wird etwa aus dem Holztisch im ehemaligen Esszimmer und der Star-Wars-Sammlung des Ballermann-Sängers? Es ist nicht die erste "Goodbye Deutschland"-Folge, in der die kleine Familie zu sehen ist: Schon im Juli 2022 etwa waren die Auswanderer in einem Ballermann-Spezial des Formats zu sehen. Darin erfuhren die Zuschauer etwa, dass der Superhit "Johnny Däpp" der erste Partyschlager war, der für die Verkaufszahlen Platin erhielt, und dass die Pandemie auch die Karriere des Sängers erst einmal lahmgelegt hat. Der Plan, vom Pendler zum Residenten zu werden und mit seiner Familie auf die Insel auszuwandern, stand schon vor der Saison 2022 im Raum. Kanaren-Auswanderer Die drei Auswanderer sind nicht die einzigen Protagonisten der neuen Auswanderer-Folge. Auch die Eiscafé-Betreiber Uli und Karl-Heinz sind darin zu sehen. "Sie wollen auf Fuerteventura ihre Liebe krönen. Mit einer Traumhochzeit am Strand. Doch dann ziehen auf der Sonneninsel plötzlich dunkle Wolken auf", liest man in der Programmbeschreibung.