Der Saisonstart an der Playa de Palma rückt näher. Wohl aus diesem Grund hat der Fernsehsender "Vox" eine alte "Goodbye Deutschland"-Folge herausgekramt, die Mallorca-Auswanderer bei der Eröffnung eines Männer-Stripclubs in der deutschen Urlauberhochburg zeigen. Zu sehen ist die Folge aus dem Jahr 2017 am Montag (27.3.) um 23.40 Uhr.

"David und Julie stürzen sich in das größte Abenteuer ihres Lebens. Auf Mallorcas berühmter Schinkenstraßen wollen sie einen Menstrip-Club eröffnen. Wie viel nackte Männer verträgt die Partyinsel? Haben Julie und David eine Chance auf Mallorca durchzustarten? Der Kampf ums Überleben im Haifischbecken am Ballermann beginnt noch, bevor der erste Mann sich entblättert hat", heißt es in der Programmvorschau.

Investition von 800.000 Euro

800.000 Euro haben die Auswanderer in den Laden gesteckt, der ihre neue Zukunft sein soll. Dafür hatten sie sogar ein Darlehen von den Eltern genommen. Jedoch eckt das junge Paar mit der spanischen Bürokratie an. "So darf der Jungunternehmer nicht mit seiner Stretch-Limo durch die Gegend fahren, um auf seinen Laden aufmerksam zu machen. Eine Katastrophe, denn ohne Werbung wird niemand den neuen Laden besuchen, schon gar nicht in der Vorsaison. Eigentlich müsste das Paar jeden Abend 250 weibliche Gäste in ihrem Laden begrüßen, um kostendeckend zu arbeiten", so die Programmbeschreibung.

Spoiler: Wenig später mussten die Auswanderer aufgeben. Den Laden gibt es heute nicht mehr.

Neue Folge "Goodbye Deutschland" online schauen

Wer sich nicht zu später Stunde vor den Fernseher hocken möchte, findet die Folge auch in der kostenpflichtigen Mediathek RTL+. Dort kann auch die neue Folge vom Freitag (24.3.) geschaut werden. In dieser steht der Ballermann-Sänger Lorenz Büffel im Mittelpunkt. Nähere Infos zur traurigen, lustigen und romantischen Folge finden Sie hier. /rp