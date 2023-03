Es gibt neue Details zu den Künstlern, die während der Saison 2023 in Krümels Stadl in Peguera auftreten sollen. Wie die Lokal-Betreiberin Marion Pfaff der MZ am Dienstag (28.3.) bestätigte, wird Peter Klein zumindest vorerst nicht in ihrem Stadl auftreten. "Er steht bis Ende Mai aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. Daher hat sich das mit seinem geplanten Auftritt an Karfreitag erledigt", so Pfaff.

Kommt Peter Klein im Juni in den Stadl? Dass die 50-Jährige den aktuell sehr gefragten Auswanderer zu Ostern nicht engagieren kann, heißt jedoch nicht, dass Klein 2023 gar nicht mehr in ihrem Lokal auftrete. "Ich gehe stark davon aus, dass wir ihn im Juni mal ausprobieren werden. Wenn er funktioniert, sind wir an Folgebookings interessiert." Wie vor Kurzem bekannt geworden war, wollte die gelernte Sozialversicherungsfachangestellte Klein statt Michael Wendler auftreten lassen. "Da Peter Klein auf Mallorca lebt, ist es naheliegend, dass wir ihn gerne als Künstler ausprobieren möchten", sagte sie vor einigen Tagen gegenüber der MZ. Der Deal mit Peter Klein ist also erst einmal auf Eis gelegt. Wird ausgerechnet sie Peter Klein ersetzen? Nicht nur Klein, sondern auch seine vermeintliche Geliebte, die Schauspielerin Yvonne Woelke, hat das Ehedrama um die Kleins bekannter gemacht. Was viele nicht wissen: Ähnlich wie Peter Klein probiert sich aktuell offenbar auch Woelke als Sängerin. Auch Marion Pfaff hat kürzlich davon erfahren, wie sie der MZ erzählt. "Yvonne Woelke singt jetzt offenbar auch, mit einer Duett-Partnerin. Die beiden haben ihren ersten Schlagersong aufgenommen. Den bekomme ich morgen zugeschickt", so Pfaff. Sie sei sehr interessiert daran, die beiden Frauen in ihrem Stadl auftreten zu lassen. Eine Anfrage der MZ zu der Sache bei Woelkes Management blieb zunächst unbeantwortet. "Es wird sehr zeitnah passieren" "Das wird dieses Jahr mit Sicherheit sehr zeitnah passieren. Je nachdem, wie Yvonne Woelke und ihre Duett-Partnerin ankommen, könnte ich mir auch vorstellen, die beiden regelmäßig zu buchen", so die Mutter eines Sohnes. Sie sei gespannt, habe gehört, dass die Schauspielerin sehr gut singen könne. "Wenn jemand singen kann, finde ich ihn doppelt interessant, als wenn jemand gar nichts kann, und singt", scherzt die Residentin. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yvonne Woelke (@yvonnewoelke) Auf der Plattform Crew United findet man die einstige "Unter Uns"-Schauspielerin auch als Sängerin. Von 2001 bis 2020 habe Woelke laut den Informationen dort Gesangsunterricht absolviert. Ihre Stimmlage sei Sopran, sie könne A Capella, Schlager und Chanson singen. Yvonne Woelkes Rolle im Rosenkrieg Das Ehedrama um die Kleins macht seit Mitte Januar Schlagzeilen. Iris Klein bezichtigte ihren Mann öffentlich der Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Woelke. Peter Klein war zu dem Zeitpunkt als Begleiter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis in Australien. Bisher hatte nur Peter Klein zugegeben, dass er sich in Woelke verliebt hat. Laut Woelke sind die Gefühle einseitig. In den vergangenen Wochen stichelten Iris Klein und Yvonne Woelke immer wieder auf Instagram gegeneinander.