So langsam gehen auch bei den "Goodbye Deutschland"-Auswanderern auf Mallorca die Vorbereitungen für das Osterfest los. Für zahlreiche der Fernseh-Insulaner beginnt mit den Feiertagen die Saison in ihren Lokalen oder Geschäften.

Sie müssen also zumindest an einigen der Feiertage arbeiten, wie etwa Jenny Delüx in Cala Millor, die am Ostersamstag ihr großes Opening feiert. Wobei: Ein wenig Familienzeit plant auch die Boutique-Betreiberin ein: „Mein Sohn, jetzt 13 Jahre, wünscht sich, dass er bei uns auf dem Grundstück Eier suchen darf.“ Den Ostersonntag verbringen die Thiesens (Achim, Jenny und Leon) also zu Hause.

Caro Robens will Eier färben

Andere hingegen können es gemütlicher angehen lassen. So auch Caro Robens. Sie freut sich vor allem auf das Eierfärben, an dem sie „Spaß wie ein kleines Kind“ habe. „Ich habe schon alle Farben hier“, erzählte sie der MZ schon vor Tagen.

Ihr Mann Andreas wiederum hasse Ostereierfärben. „Er findet es überflüssig, hilft auch nicht mit, sondern isst die Eier dann nur.“ Auch einen Hefezopf, den Caro Robens ebenfalls im Vorfeld der Feiertage backen möchte, darf er wohl gemeinsam mit seiner Frau verspeisen.

Am Karfreitag müssen die Bodybuilder weder in ihrem Iron Gym noch im Iron Diner arbeiten, das an der Playa de Palma Matthias Bender und Damaris Rosa betreiben. „Wir werden über die Insel fahren, wenn das Wetter mitspielt.“

Großes Opening im Iron Diner

Im Iron Diner findet das große Opening derweil am Ostersonntag statt. Ab 14 Uhr gibt es einen Sektempfang. Im Laufe des Nachmittags wird es Livemusik geben. Zudem hat man die Möglichkeit, an einem Wettbewerb im Armdrücken teilzunehmen. Dieser findet nicht gegen Muskelpaket Andreas Robens statt, sondern gegen eine Maschine.

Wie die Robens sich kennengelernt haben und seit wann sie auf der Insel sind

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio. Ihr ebenfalls in Arenal gelegenes Iron Diner wird aktuell von den Franchise-Nehmern Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Dort haben sie aktuell erneut Probleme mit von der Decke tropfendem Wasser. Gleichzeitig feilen die Unternehmer weiter an ihrer nächsten Idee. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant. /sw /pss