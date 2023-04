Am Ostersonntag (9.4.) feierten die Auswanderer, Andreas und Caro Robens und deren Franchise-Nehmer Matthias Bender und Damaris Rosa noch die große Wiedereröffnung des Iron Diner an der Playa de Palma. Nur wenige Tage später sind Bender und Rosa aus dem Projekt ausgestiegen: "Wir betreiben das Iron Diner nicht mehr. Vielen Dank an alle Gäste für die schöne Zeit und die tollen Gespräche! Matthias und Damaris", konnte man am Mittwoch (12.4.) auf dem Instagram-Profil hierrodiner lesen. Sowohl Matthias Bender als auch Caro Robens bestätigten die Info gegenüber der MZ.

Unstimmigkeiten in Sachen Deko und Organisation

Während sich die Franchise-Nehmer Bender und Damaris auf MZ-Anfrage zunächst nicht genauer öffentlich zu dem "Vorfall" äußern wollen, tat es Caro Robens schon:

"Am Sonntag war unser "Clopening". Nachdem sie vollkommen überfordert waren und wir unterschiedliche Ansichten eines Openings hatten (Deko, Organisation etc.), kam es zu kleineren Streitigkeiten. Der Tag wurde aber trotzdem gut umgesetzt, alle Gäste waren sehr zufrieden", so Robens zur MZ. Zum Abschied hätten sich die vier Auswanderer darauf geeinigt, dieser Tage in Ruhe alles zu klären. "Es war mittlerweile klar, dass es auf beiden Seiten Unzufriedenheiten gab. Gestern am Vormittag erhielten wir dann per E-Mail die sofortige Kündigung", so die Bodybuilderin weiter.

Update: Das Statement der Franchise-Nehmer im Wortlaut

Von Vorahnung bis Fassungslosigkeit

Während ihr Mann Andreas schon damit gerechnet habe, sei sie fassungslos gewesen, erzählt sie. So eine Reaktion verstehe sie bei erwachsenen Menschen nicht, sagt sie nur resignierend.

Schon länger hätten die bekannten Auswanderer mit dem Gedanken gespielt, kein Franchise-Unternehmen mehr zu machen. "Es ist einfach zu schwer, Menschen zu finden, die wirklich auf Mallorca richtig arbeiten möchten, und es auch aushalten, hier zu arbeiten", so Caro Robens. Als Selbstständiger reiche es nicht, ein Geschäft zu eröffnen und zu meinen, damit sei alle Arbeit getan. "Es gehört auch dazu, den Druck der Selbstständigkeit und den Konkurrenzkampf auf Mallorca auszuhalten. So leid es uns auch um unser Iron Diner tut: Es war eine tolle Idee und das Lokal wurde toll angenommen."

Zuletzt verriet sie der MZ noch, dass das Lokal nicht lange geschlossen bleibe. "Es wird eine große Überraschung geben, das ist schon mal sicher." Aus dem Iron Diner werde "etwas Neues", so Robens, die derzeit noch dabei ist, die Details mit dem Vermieter und dem Steuerberater zu klären.

Projektstart vor einem Jahr

Matthias Bender und seine Partnerin Damaris Rosa waren seit dem 14. März 2022 offiziell Pächter des Iron Diner in Arenal. Eröffnung des Lokals mit ihnen als Franchise-Nehmer war am 26. März 2022.

Zuvor, im Mai 2021, hatten Andreas und Caro Robens mit ihren damaligen Franchise-Nehmern Kim und Ercan neben dem Lokal an der Playa ein zweites "Iron Diner" in Cala Millor, in der ehemaligen "Fanetería" der Familie Büchner eröffnet. Schon am 1. August desselben Jahres machten sie öffentlich, dass sie wieder aus dem Projekt ausgestiegen waren. Als Grund für den Ausstieg sagte das Auswanderer-Paar damals: "Wir vier hatten einfach sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie man ein Geschäft führt." Dieses Mal schien es ähnliche Unstimmigkeiten gegeben zu haben.

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant.