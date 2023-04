Wer in der Parallelstraße zur Promenade auf Höhe des Strandabschnitts Balneario 3 an der Playa de Palma entlangläuft, dem wird ziemlich sicher seit knapp einer Woche ein Gebäude ins Auge springen: Das Hostal Playa de Palma hat in den vergangenen Wochen einen neuen Anstrich verpasst bekommen: Statt wie zuvor blau-weiß ist die Fassade nun gelb-pink. Während "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Marco Gülpen eigentlich "auf gar keinen Fall etwas mit Pink" haben wollte, wie seine Frau Tamara Gülpen der MZ vor einigen Wochen erzählt hatte, konnte sich die Mutter eines Sohnes letztlich durchsetzen. "Wir sind super happy. Auch Marco gefällt es sehr. Es ist ihm jetzt sogar zu wenig rosa", so die Auswanderin am Mittwoch (19.4.) zur MZ.

Auch die Innenräume wurden neu gestrichen. "Jede Etage - auch der Flur und die Zimmer - hat eine andere Farbe bekommen", so die Auswanderin. Das Auswanderer-Paar arbeite derzeit auf Hochtouren, damit auch die Innenräume des Hostals so schnell wie möglich fertig umgestaltet sind. In den Zimmern etwa werden die Schreibtische, Stühle, Kopfteile und Lampen ausgetauscht. Lediglich die Rahmen der Betten sind geblieben. "Leider ist bei der Lieferung vieles schiefgelaufen", so Gülpen.

Probleme mit den Innenausstatterinnen

Schon direkt zu Beginn der Umbauarbeiten gab es Probleme. "Wir haben den Auftrag an Innenausstatterinnen Anfang Februar erteilt. Einen Monat später war immer noch nichts bestellt. Die Dinge, die wir ausgesucht hatten, haben sie nicht mehr bekommen", so die Mutter eines dreijährigen Sohnes vor einigen Wochen zur MZ. Daraufhin habe sie entschieden, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen.

Nun ist die dreiköpfige Auswanderer-Familie also fest auf Mallorca zurück – allerdings ohne Hündin Luna. Sie konnte, weil sie samt der Reisetasche zu viel Gewicht auf die Waage am Schalter gebracht hatte, letztlich nicht mitfliegen. Wer die Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" mitverfolgt, weiß, dass die Gülpens die Wintermonate in Deutschland verbringen, während der Saison sind die Auswanderer auf Mallorca.

Tag der offenen Türe statt Opening

Im Erdgeschoss des Hostals befindet sich die Cocktailbar Despacito. "Sie haben wir bereits still und heimlich wieder aufgemacht", so Tamara Gülpen zur MZ. Ein offizielles Opening werde es in diesem Jahr nicht geben. Um den 2. Mai herum wollen die Auswanderer aber einen Tag der offenen Tür organisieren, bei dem sich die Gäste dann auch die neu gestalteten Zimmer anschauen können. Das Hostal Playa de Palma ist ganzjährig geöffnet.

Das ist die Liebes-Geschichte von Marco und Tamara Gülpen

Tamara und Marco Gülpen waren einst Angestellte und Chef, zudem trennen sie 27 Jahre (die ganze Liebesgeschichte können Sie hier nachlesen). 2018 heiratete das Paar, im September 2019 kam Sohn Giulio auf die Welt. Marco Gülpen, der aus Köln stammt, hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, kehrte dann für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er ein Hotel betrieb. Dann erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück. Seit 2012 betreibt er das ganzjährig geöffnete Hostal nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert.