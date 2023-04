Auf Mallorca leben einige durch das Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannt gewordene Auswanderer, die Tattoos ganz offensichtlich lieben. Dazu gehören, eher weniger überraschend, Caro und Andreas Robens, aber auch Sascha Winkels, Steff Jerkel oder Sohel Abdoulkhanzadeh.

Caro Robens

Fragt man die Bodybuilderin nach der Anzahl ihrer Tattoos, kann sie gar keine genaue Antwort geben. "16, 17, 18? So genau kann man das gar nicht sagen, da sie alle ineinander übergehen. Dazu kommt, dass ich mir einige Tattoos schon wieder habe überstechen lassen", so die gelernte Erzieherin zur MZ. Den großen Drachen auf ihrem Rücken mag sie besonders. Auch die beiden Hochzeitsbilder von ihrer ersten und zweiten Hochzeit mit ihrem Mann Andreas Robens bedeuten ihr viel. Es sei aber äußerst schwer, ein Lieblingstattoo festzumachen.

Im Jahr 2023 sollen weitere Tattoos hinzukommen. "Im Sommer gibt es wegen der Sonne und dem Schwitzen keine. Ab Oktober kommen auf jeden Fall noch welche dazu." Für die Auswanderin seien Tattoos eine Körperkunst, wie Klamotten auch. "Es sagt einiges über dich aus, und Tattoos verschönern den Körper."

Andreas Robens

Auch Ehemann Andreas Robens will seine Tattoos nicht missen: Andreas' Tattoos sind ebenfalls "ineinander gewachsen". Er schätzt aber, dass er ungefähr zehn Stück hat. "Ich habe den halben Körper noch frei, da ist noch Platz für mehr." Tattoos seien schöner als normale weiße Haut, findet er. Man könne doch eine Geschichte darauf schreiben.

Sohel Abdoulkhanzadeh

Auch der Betreiber des "Chucca" an der Playa de Palma hat seine Tattoos nie gezählt. Sein erstes Tattoo war ein Löwe auf der Brust. "Ich möchte mir auf jeden Fall noch mehr stechen lassen", sagt er. Der Auswanderer mag an Tattoos, dass man seine eigene Geschichte mit Tattoos in Erinnerungen behalten kann.

Steff Jerkel

Auch der in Cala Ratjada ansässige Hamburger Steff Jerkel steht total auf Tattoos und erklärt: "Mein erstes Tattoo war ein kleines Tribal. Das habe ich mir damals auf Mallorca mit meinem zu der Zeit besten Freund zusammen stechen lassen. Später habe ich es überstechen lassen."

Das Tattoo mit dem Datum auf einem Arm erinnere den Auswanderer an seinen Hund, das Tattoo zeigt dessen Todesdatum. Ebenso verhält es sich mit einem anderen Tattoo auf seinem anderen Arm. Vorerst sind keine weiteren Tattoos geplant. "Tattoos sind Erinnerungen, ob an eine Freundschaft oder die Haustiere."

Mittlerweile seien einige Tattoos veraltet. Diese wolle der Auswanderer "aufpimpen und moderner machen lassen". Auf dem Rücken habe er ein großes Tribal.

Sascha Winkels

Zu den Tattoo-Liebhabern gehört auch Sascha Winkels, der an der Playa das Restaurant "Up Up" betreibt. "Tattoos sind mir sehr wichtig", gibt er gegenüber der MZ zu. "Andere hängen sich Gemälde ins Haus oder Erinnerungsfotos. Für mich sind Tattoos Erinnerungen an bestimmte Zeiten und das, was ich erlebt habe, etwa in Zeiten, in denen ich mit meinen Rock-, Metal- und Punk-Bands unterwegs war."

Weitere Tattoos seien schon in Planung, unter anderem das Auge von Deniz Gülpen, seiner Partnerin. Es soll bald seine Hand zieren. 22 Tattoos habe er insgesamt. "Der ganze rechte Arm ist voll, auf dem Rücken habe ich einen großen Stierkopf, da mein Sternzeichen Stier ist." Sein Favorit sei eine Gitarre auf dem rechten Arm von seiner Lieblingsband Pantera, deren Gitarrist auf der Bühne erschossen worden war. Ein weiteres wichtiges Tattoo sei an seinem Ringfinger: ein "D" für Deniz Gülpen. Gülpen wiederum hat sich ein "S" für Sascha Winkels auf ihren Ringfinger tätowieren lassen.

Neben den genannten Auswanderern gehört auch Danni Büchner zu denen, die besonders viele Tattoos haben.