Ob lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder queer: Der kleine Ort Esporles auf Mallorca feiert am Samstag (3.6.) zum ersten Mal eine Art CSD-Tag, bei dem jeder willkommen ist. Als Hauptact wird die aus "Goodbye Deutschland" bekannte Dragqueen Ruda Puda, hinter der der Brasilianer Rodolfo Prevelato steckt, auftreten.

"Die Show beginnt mit einem Umzug zum Rathaus. Dort wird dann Bingo gespielt und es gibt ein Show-Programm. Dabei werden mehrere Dragqueens und ich als Hauptact auftreten", so Prevelato zur MZ. Der Auswanderer freue sich sehr darüber, dass auch kleinere Orte wie Esporles oder Inca einen Pride Day haben. "In Esporles ist es sogar der erste und es war nicht einfach, die Verantwortlichen davon zu überzeugen."

Das Geschäft als Dragqueen läuft

Auch am 28. Juni sei Prevelato beim Pride Day in Palma gebucht. Auf dem Rathausplatz wird er dann das Publikum unterhalten. Daneben werde der Auswanderer derzeit für viele Junggesellenabschiede gebucht. Auch für eine Hochzeit habe ein schwules Pärchen gebucht. "Sie heiraten erst standesamtlich. Danach gibt es eine Party, bei der ich als Dragqueen den Pfarrer mimen werde." Daneben tritt Prevelato auch in Diskotheken auf der Insel auf, wie auch in Deutschland.

"In Köln oder Berlin sind die Veranstaltungen meist ein ganzes Wochenende, hier auf der Insel eher an einem Tag oder mehreren Stunden.

So kam Ruda Puda nach Mallorca

Der gebürtige Brasilianer war nur in der am 20. Dezember 2021 ausgestrahlten Folge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Er hatte sich gegen eine Fortsetzung in dem Format entschieden. Warum, kann man hier nachlesen. Auf Mallorca ist er nach seiner Ankunft im August 2021 aber mittlerweile richtig durchgestartet. Statt auf den Fernsehbildschirmen sah man ihn hierzulande als Ruda Puda etwa im Gay Pub The2 Palma, bei LoliPop Mallorca im Lunita in Can Pastilla, in der Gay-Party Beyond The2 im Es Gremí in Palma, im Status Cabaret in der Avenida Joan Miró oder auch im Club El Cid in Molinar.

Anfangs wollte Prevelato gar nicht auf die Insel ziehen. Seinem Ehemann Marc Renner ging es allerdings anders. Ihm zuliebe kam der Brasilianer im Sommer 2021 dann doch mitsamt seiner Kostüme und Schminke nach Mallorca. Im Oktober 2022 haben Renner und Prevelato ihren 20. Hochzeitstag gefeiert. Kennengelernt hatte sich das Paar in Prevelatos Heimat Brasilien. Nachdem Renner, studierter BWLer, dort seinen Job verloren hatte, zog er mit Prevelato 1999 nach Deutschland. Von dort aus ging des dann nach Mallorca. Das Paar lebt in Palma.