Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier ist auf Mallorca voller Vorfreude: Die 46-Jährige wird bald ihren eigenen Kaffee, Sekt sowie ihr eigenes Wasser auf den Markt bringen. Und das ist noch nicht alles. Zusammen mit einem Freund will sie alle drei Produkte in einem neuen Lokal auf der Insel an die Kunden bringen.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass es mich ohne Kaffee nicht gibt", erzählt sie der MZ im Interview. "Bis meine Kinder um 9 Uhr das Haus verlassen, habe ich schon fünf große Tassen intus", so Runggaldier weiter. Über den Tag verteilt trinke sie dann fleißig weiter, und selbst, wenn sie spät in der Nacht nach Hause komme, mache sie sich vor dem Schlafen-Gehen noch ein Tässchen. Schlafen könne sie trotzdem. "Ohne Kaffee funktioniere ich nicht", so die Auswanderin weiter.

Kaffee, Sekt, Wasser

Freunde hätten sie aufgrund ihres hohen Kaffeekonsums auf die Idee gebracht, doch direkt ihren eigenen Kaffee herzustellen. Noch sei der koffeinhaltige Kaffee "ohne Zuckergemisch", wie Runggaldier sagt, in Deutschland in Produktion. "Er wird dort in einer Trommel geröstet, nicht am Band." Schon balde werde er auf der Insel eintreffen. "Da freue ich mich schon mega drauf."

Schon über Jahre hinweg trinke die gelernte Bürokauffrau neben Kaffee nur zwei weitere Getränke: Sekt und Wasser. Auch von diesen beiden Getränken habe die Hochzeitsplanerin ihre ganz eigene Version geschaffen, die sie auch online vertreiben will.

Zusammen mit einem guten Freund, Sascha Desche, sucht Runggaldier derzeit nach einem Ladenlokal, das direkt an der Promenade liegen soll, etwa an der Playa de Palma. "Es muss ein edler Laden sein, in dem ich arbeiten und mich auch mit den Brautpaaren treffen kann. So müssen sie nicht ins Industriegebiet Son Oms kommen." Dort hat Runggaldier einen Showroom.

Neben ihr und ihren Kunden sollen auch alle anderen Besucher Runggaldiers Kaffee, Sekt und Wasser in dem neuen Lokal trinken können. "Cola und Bier wird es nicht geben", stellt sie klar. Ob es auch etwas zu essen geben wird, stehe noch nicht fest. In jedem Fall will sie auch ihre Deko, die sie separat unter dem Namen "Flores y más" anbietet, dort aufhängen. "Das Lokal sollte auch einen kleinen Showroom haben." Sie sehe es schon bildlich vor sich. "Ich bin sehr detailverliebt und weiß jetzt schon, wie jede Kaffeetasse dort aussehen wird", schwärmt die Österreicherin.

Noch kein passendes Lokal

Erst einmal aber müssen die beiden Freunde ein passendes Lokal finden. "Zur Zeit gibt es einfach kein passendes Ladenlokal", bedauert Runggaldier. Die beiden hätten schon einige Läden besichtigt. "Wir sind uns einig, dass wir nicht kompromissbereit sein werden. Wir müssen zudem nichts überstürzen." Dass sie mit dem neuen Projekt "keine Millionen machen" werde, wie sie sagt, sie ihr klar.

Ihre beiden anderen Standbeine, die Hochzeitsagentur "Just Married" sowie "Flores y más", würden ohnehin weiterlaufen. Weil die Hochzeitsplanerin ihren 10 und 15 Jahre alten Kindern nach der Trennung von ihrem Partner mehr Zeit widmen will, habe sie beschlossen, viele operative Aufgaben einer ihrer Mitarbeiterinnen zu übertragen – ob den Einkauf frischer Blumen oder das Einteilen des Personals. "Es ist immer mehr Arbeit geworden. Die Alternative wäre gewesen, den Paaren abzusagen. Doch das hätte ich nicht übers Herz gebracht", so die 46-Jährige, die aktuell fünf Mitarbeiter beschäftigt.

Fans der Hochzeitsplanerin dürfen sich zudem auf eine weitere Folge mit ihr freuen. Ab Anfang Juni drehe Runggaldier wieder für "Goodbye Deutschland". Wann die Folge zu sehen sein wird, sei, wie so oft, noch nicht klar.

So kam Runggaldier nach Mallorca

Claudia Runggaldier lebt seit 2012 auf Mallorca, mittlerweile mit ihren beiden Kindern. Die Familie hatte zuvor einige Jahre lang in Kalifornien gelebt. Auf Mallorca organisiert Runggaldier hauptsächlich Hochzeiten, aber auch Kommunionsfeiern, Geburtstage oder Taufen, und betreibt ein Geschäft für Deko-Artikel. Unter den Paaren, deren Hochzeit sie organisiert hat, waren bisher etwa auch Caro und Andreas Robens, mit denen Runggaldier auch befreundet ist. Für sie organisierte sie eine Feier anlässlich ihres 10. Jahrestags.

Auch die Feier der TV-Auswanderer Lisha und Lou Savage hatte die 46-Jährige geplant, ebenso wie den Liebesschwur von Sascha Winkels an Deniz Gülpen. Bei "Goodbye Deutschland" war Runggaldier zuletzt am 17. Februar 2023 zu sehen.