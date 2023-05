Die Gerüchteküche brodelt auf Mallorca bei denjenigen, denen die Protagonisten der Auswanderer-Show "Goodbye Deutschland" in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen sind. Nachdem im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass sich die Gastronomen Peggy Jerofke und Steff Jerkel getrennt haben, gibt es nun Neuigkeiten.

Die Auswanderin, die seit der Trennung alleine das Lokal "Tiki Beach" an der Meerespromenade in Cala Ratjada leitet, ist derzeit in der Sendung "Kampf der Realitystars" zu sehen. In der Begleitshow "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" war am Mittwoch Steff Jerkel zu Gast. Und dieser äußerte die Vermutung, dass es einen neuen Mann im Leben seiner Ex geben könnte, mit der er 24 Jahre zusammen war.

"Manchmal hat man so ein Gefühl"

Gegenüber der MZ bestätigte Jerkel dies. "Ich habe das Gefühl, da könnte jemand sein. Sie sagt, da ist nichts. Aber manchmal hat man so ein Gefühl." Peggy Jerofke hielt sich auf Anfrage bedeckt: "Ich sage mal nichts dazu." In Richtung ihres Ex-Partners sagte sie augenzwinkernd: "Er glaubt das wohl."

Seit der Trennung hatten Jerkel und Jerofke immer wieder eine große Nähe zueinander gezeigt, waren sogar mehrfach mit der gemeinsamen Tochter in den Urlaub gefahren – unter anderem hatten sie nach den Dreharbeiten von "Kampf der Realitystars" einige Tage in Thailand verbracht. Unter den Fans von "Goodbye Deutschland" kamen immer wieder Gerüchte auf, dass sie nach der Trennung wieder zueinander gefunden hätten. Doch sowohl Jerofke als auch Jerkel bestritten mehrfach kategorisch ein Liebescomeback.

Die Meldung von der möglichen neuen Beziehung ist der erste öffentlich geäußerte Hinweis darauf, dass einer der beiden jemand anderes kennengelernt haben könnte. In den vergangenen Monaten waren die beiden vor allem mit ihren unternehmerischen Aktivitäten beschäftigt. Peggy Jerofke eröffnete kurz vor Ostern das "Tiki Beach" für die Saison, während Steff Jerkel ein Lokal an der Cala Agulla gepachtet hat, das er umbaut.

Das sind Steff Jerkel und Peggy Jerofke

Jerofke und Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Seit einigen Monaten sind die Auswanderer getrennt. Dennoch haben sie sich erst vor Kurzem eine neue Familien-Hündin, Elsa, angeschafft, und machen ab und an zusammen Familienurlaube. /pss