Der "deutsche" Rotary Club auf Mallorca wird 30 Jahre alt

Mehr als 1,2 Millionen Mitglieder haben die Serviceclubs von Rotary International weltweit, auf Mallorca gibt es elf verschiedene davon. Einer von ihnen, der Rotary Club Calvià International, begeht Anfang Juni seinen 30. Geburtstag. Das Gründungsdatum ist der 2. Juni 1993, gefeiert wird am Samstag (3.6.) mit einem festlichen Abendessen.

Turnusgemäß kommen die Calvià-Rotarier jeden Montag um 13 Uhr zu ihren Meetings im 2022 eröffneten Hotel Kimpton Aysla Mallorca in Santa Ponça zusammen. „Und natürlich treffen wir uns nicht nur, um gut zu essen und einen leckeren Wein zu trinken“, erzählt die Medienbeauftragte des Clubs, Maren Weiße am Telefon. Die Norddeutsche weiß, dass dieses Vorurteil nur zu gern über die Rotary Clubs kolportiert wird. Und in Deutschland könne man es teilweise ja nicht einmal abstreiten.

Der Club hat derzeit 37 Mitglieder

„Aber in Spanien und auch in den USA läuft das anders ab, da gibt es viele Aktivitäten“, sagt Weiße. Mit ihren 41 Jahren zählt sie zu den Jüngsten unter den 37 Mitgliedern. Der Club sei einer der am stärksten wachsenden Clubs in Spanien, und er sei überwiegend deutsch geprägt, sagt sie. „80 Prozent unserer Mitglieder sind Deutsche.“ Daneben gebe es mehrere Schweden und Engländer sowie einen Spanier. Nicht alle davon leben in der Gemeinde Calvià, Maren Weiße etwa wohnt in Llucmajor, andere Mitglieder kommen aus Fornalutx. Und auch wenn die ältesten Rotarier in Calvià über 70 sind, sagt Weiße: „Wir sind ein jung gebliebener Club.“

Dementsprechend treten die Rotarier aus Calvià auch einmal im Jahr zum sogenannten Charity Walk an, einer Art Wandertag für wohltätige Zwecke. In diesem Jahr ging es Ende März von S’Arracó aus auf einer kürzeren Strecke über 2,5 Kilometer und einer längeren Route über neun Kilometer durch den Südwesten der Insel. 150 Wanderinnen und Wanderer fanden sich dazu ein, bei vielen hat diese Veranstaltung bereits einen festen Platz im Kalender. 8.000 Euro kamen zusammen.

Jazz-Nacht und Lebensmittelspenden

Auch eine Jazz-Nacht veranstaltet der Club einmal im Jahr im November. Einer ihrer Mitglieder, Geoff Forsell, ist Musiker und tritt mit seiner Combo jeden Montag im Shamrock Cafe am Paseo Marítimo in Palma auf. Bei der letzten Jazz Night kamen 6.500 Euro für die Fundación Rana zusammen, die gegen sexuellen Missbrauch von Kindern kämpft. An den Adventswochenenden sammeln die Mitglieder für die Deixalles-Stiftung vor dem britischen Supermarkt Cidon in Santa Ponça Lebensmittel. Allein am ersten Adventswochenende 2022 kamen neun vollgepackte Einkaufswagen zusammen.

Der Rotary Club Calvià International verteilt die Spendengelder und Sachspenden auch an weitere Wohltätigkeitsorganisationen auf der Insel, so etwa die Tafeln SOS Mamás, SOS Calvià und Tardor, aber auch Asdica, eine Vereinigung für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige in Calvià.

Am Geburtstag wird die Präsidentschaft weitergegeben

Die Geburtstagsfeier soll am 3. Juni ab 19 Uhr ebenfalls im Hotel Kimpton Aysla Mallorca in Santa Ponça (Avinguda del Golf, 37) steigen. Die Veranstaltung ist öffentlich, eingeladen sind alle Interessierten. Pro Person kostet der Abend 120 Euro. Im Preis enthalten sind die Drinks vor dem Abendessen, das Essen selbst, der Wein, musikalische Unterhaltung durch die Gruppe Izzy sowie eine kleine Spende für das Wohltätigkeitskonto des Clubs. Anmeldungen bitte unter secretary@rotarycalvia.com.

Die Mitglieder nutzen den Anlass, um die Präsidentschaft an diesem Abend weiterzugeben – eigentlich einen Monat zu früh, denn das rotarische Jahr geht üblicherweise vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Der bisherige Präsident John Robbins wird sein Amt an die Nachfolgerin Nicola Ihden weitergeben, die ab Anfang Juli den Club leiten wird.