Die beiden aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Caro und Andreas Robens sind in die USA geflogen. Welche Pläne sie genau haben, wollte Caro Robens noch nicht verraten. In jedem Fall sind die Kameras des Fernsehsenders Vox mit dabei, sodass die Abenteuer in Übersee früher oder später im Fernsehen zu sehen sein werden.

In den Tagen vor der Reise war Caro Robens besonders aufgeregt, war es doch ihre erste Fernreise mit dem Flugzeug. Nach der Ankunft hatte sie erst einmal mit einem ordentlichen Jetlag zu kämpfen, wie die Auswanderin der MZ erzählte. Nach der Ankunft traf sich das Bodybuilder-Paar noch mit zwei Freunden, die früher im Nachbarhaus auf Mallorca gelebt hatten. Praktisch: "Sie kennen die USA geht, zeigen uns also so einiges", so Robens.

Besuch beim Muscle Beach in Los Angeles

Ein Programmpunkt der Reise darf allerdings schon verraten werden. Das Paar möchte nach Los Angeles fahren und sich dort den berühmten Muscle Beach anschauen. Der Strandabschnitt in Venice, wo braun gebrannte Körper in aller Öffentlichkeit und von vielen Schaulustigen bewundert ihre Muskeln trainieren, gilt als Ursprungsort des Bodybuilding- und Fitnessbooms. Die Robens planen schon seit Jahren ein ähnliches Projekt an der Playa de Palma.

Mit ihrer Idee hatten die beiden TV-Auswanderer sogar schon den Leiter des Labors für Unternehmensgründungen und gesellschaftliche Innovation an der Balearen-Universität, Julio Batle, überzeugt. Dieser sah in dem Projekt eine gute Gelegenheit, die Playa de Palma von ihrem Image als Ziel für Sauftourismus zu befreien. Auch die zuständigen Gemeinden drückten eine positive Haltung aus. Einzig die noch bis zum 30. Juni von Madrid aus verwaltete Küstenbehörde mauerte.

Jetzt zumindest haben die Robens die Gelegenheit, sich das Original vor Ort anzuschauen. Auch ein Stopp im 1965 gegründeten Gold Gym in der Stadt steht auf dem Programm. Die Kette gehört mittlerweile zum Imperium des im vergangenen Jahr verstorbenen Unternehmers Rainer Schaller.

Erster Urlaub seit Jahren

Aber nicht nur Arbeit ist vorgesehen. Laut Caro Robens ist der Trip der erste Urlaub seit vielen Jahren, deshalb sehne man sich vor allem nach einer Sache: "Ansonsten wollen wir uns hier einfach eine schöne Zeit machen."

Das sind die Robens

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, ihr Mann Andreas Robens seit März 2010. Wie sich beide 2010 kennengelernt haben, lesen Sie hier. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. In Arenal eröffneten sie 2011 mit dem „Iron Gym" ihr erstes eigenes Fitnessstudio, das auch nach wie vor geöffnet ist. Zuletzt verkauften die Robens ihr Fitnessstudio, das "Esport Fitness" in Palmas Stadtteil Arxiduc. Dafür wollen sie sich seither auf ihr Grundgeschäft - ihr Fitnessstudio in Arenal - konzentrieren. Ein Outdoor-Projekt namens Muscle Beach an der Playa de Palma ist weiter geplant. Das Iron Diner, das zuletzt Franchisenehmer der Robens betrieben hatten, ist seit Anfang April geschlossen. /pss