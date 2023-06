Die Schicksale einiger Mallorca-Auswanderer aus "Goodbye Deutschland" kann man sich am Montag (5.6.) um 22.15 Uhr erneut auf Vox anschauen. Protagonistinnen der Wiederholungsfolge, die unter dem Titel "Licht und Schaffen auf Mallorca" erstmals im Juni 2022 gelaufen ist, sind Jenny "Delüx", Steffi Mersch und Gabi Howell und ihre Familie.

Steffi Mersch und Nayla: Umzug auf die Insel

Zu sehen ist etwa, wie die Berlinerin Stefanie Mersch mit Tochter Nayla auf die Insel auswandert. Die alleinerziehende Mama designt und produziert Taschen und will sie in Inselboutiquen an die Urlauberinnen bringen. Tochter Nayla soll eine spanische Schule besuchen. Doch so ganz ohne Sprachkenntnisse hat die damals Neunjährige riesigen Bammel.

Auswanderer-Freundin Jenny "Delüx" hilft Mersch, auf der Insel durchzustarten. Sie stellt ihre Taschen in ihrer Boutique in Cala Millor und bald wohl auch der in Artà aus. Dort ist Mersch am Samstag (3.6.) beim Opening ebenfalls mit ihren Taschen vertreten.

Jubiläum fällt ins Wasser

2020 wollte Boutique-Betreiberin Jenny "Delüx" eigentlich ihr 10. Jubiläum auf der Insel feiern. Doch dann kam die Corona-Pandemie. In ihrem Modegeschäft im Touristenort Cala Millor musste sich die Auswanderin unter anderem mit Onlineverkauf über Wasser halten. Jetzt endlich feiert Jenny aber die große Wiedereröffnung ihres Ladens.

Familie Howell: Kein Glück auf Mallorca

Anderen Mallorca-Auswanderern hat die Insel kein Glück gebracht. Nach knapp einem Jahr müssen die Howells ihren Imbiss auf der Insel schließen. Einer der Gründe: Die Pfälzer durften die Terrasse ihres "Pälzer Stübchens" nicht nutzen. Die Folge: Es kamen wenig Gäste, weswegen die Familie kaum Einnahmen generiert hat. "Doch die Howells wären nicht die Howells, wenn sie den Kopf jetzt in den Sand stecken würden", liest man in der Programmbeschreibung. Also zieht die Großfamilie mit dem "Pälzer Stübchen" kurzerhand nach Teneriffa weiter.

Was man in der Wiederholungsfolge noch nicht sieht: Wie die MZ berichtete, sind die Howells in der Zwischenzeit wieder nach Mallorca zurückgekehrt. Familienmutter Gabi ist derzeit auf der Suche nach einem Lokal, in dem sie ihr "Pälzer Stübchen" aufmachen will.