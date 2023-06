Die aus der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz sind tieftraurig: Ihr geliebter Hund Gispy ist tot. "Gestern ging es nicht mehr. Er konnte die letzten zwei Tage nicht mehr aufstehen. Daher haben wir uns entschlossen, dem Leiden ein Ende zu setzen, und haben ihn gehen lassen", berichtet Auswanderin Kathrin Mermi-Schmelz am Dienstag (6.6.) in einer Sprachnachricht unter Tränen der MZ.

In Brasilien von einem Auto überfahren

"Gipsy wurde vor zehn Jahren von einem Auto in Brasilien überfahren. Danach hatte er eine Stange im Bein. Im Alltag kam eine chronische Darminfektion sowie eine starke Arthrose hinzu. Es war altersbedingt, dass er gehen musste", so Mermi-Schmelz zur MZ. Gipsy sei mit dem bekannten Auswanderer-Paar auf der ganzen Welt gewesen, etwa in Schweden, Österreich, Brasilien, Deutschland oder auch Mallorca. "Sein Tod hinterlässt ein riesiges Loch."

Neben Gispy bleibt dem Auswanderer-Paar nun noch ihr zweites Haustier Tequila. Der Hund wird in diesem Jahr 14 Jahre alt.

Urgesteine von "Goodbye Deutschland"

Das Paar gehört zu den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sich Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz in Deutschland. Zusammengekommen sind sie 1998. Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden.

"Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. 2015 sei das Paar dann zurück nach Europa gezogen. "Erstens ging uns die Kohle aus, weil touristisch nicht viel los war, und zweitens litt Thommy an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung." In Ramsau (nahe Berchtesgaden) verbrachten sie den Sommer 2015.

Im Winter 2015/2016 arbeiteten der Koch und die Kellnerin dann erstmals in Österreich. "2016 haben wir einen Sommer in Schweden eingelegt, um in einem Adventure-Camp zu arbeiten", erinnert sich die Auswanderin. Im Winter danach arbeiteten sie erneut in Österreich. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten.

Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. Im Dezember 2021 ging es für sie dann wieder "auf den Berg" nach Österreich, dann ließen sich beide wieder fest auf Mallorca nieder und arbeiteten im Restaurant Paradíso. Jetzt war wieder Österreich dran und seit Kurzem sind Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz wieder auf Mallorca. Vor Kurzem war bekannt geworden, dass die Auswanderer im Osten der Insel Jeep-Touren anbieten. Wenig später kündigten die Auswanderer, die in Peguera eine Wohnung haben, an, dass sie nun Private Cooking für ihre Fans anbieten.