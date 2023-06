Noch nicht einmal eine Woche ist es her, dass die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" in Artà mit ihrem Mann Achim Thiesen ein zweites Geschäft auf der Insel eröffnet hat. Nun musste ihr Mann nach Deutschland. "Mein Schatzilein war von Dienstag bis gestern weg. Daher war ich in Artà auf mich alleine gestellt", erzählt sie der MZ am Donnerstag (8.6.). Da am Dienstag Markttag in dem kleinen Ort im Nordosten der Insel ist, hat sich die Auswanderin kurzerhand Verstärkung geholt. Gemeinsam mit ihrer Angestellten Stephanie Valentin, die Besucher schon aus der Boutique in Cala Millor kennen, stand sie also in dem neuen Laden.

Jenny "Delüx" verkauft nun auch Barfußschuhe

"Ich habe Achim sehr gut vertreten und sogar einige Schuhe verkauft", so Jennifer Thiesen zur MZ. Um ihren Mann möglichst gut zu ersetzen, habe sie sogar ihr Outfit angepasst und sich ein knallgelbes "Leguano"-T-Shirt angezogen. So heißt das Geschäft von Achim Thiesen, der abgesehen von seinem Laden in Artà ein weiteres Geschäft für Barfußschuhe direkt neben Jennys Boutique in Cala Millor besitzt.

Am Mittwoch (7.6.) sei die bekannte Auswanderin wieder alleine in ihrem neuen Laden in Artà gewesen. "Auch da war einiges los. Ich hätte nicht vermutet, dass der Start so gut wird. Wir sind total begeistert. Das Opening war ja schon klasse. Wenn das so bleibt, sind wir sehr sehr glücklich." Unter den Besuchern seien viele gewesen, die die Auswanderin extra in ihrem neuen Geschäft aufgesucht haben.

Die Tage sind eng getaktet: "Wir sind jeden Vormittag, außer sonntags, von 10.30 bis 14 Uhr in Artà, und an den Nachmittagen in Cala Millor – außer mittwochs, da kümmern wir uns um Büroangelegenheiten", so Jenny "Delüx".

Anderes Publikum

Das Publikum in der Urlauberhochburg Cala Millor und dem kleinen Ort Artà sei anders. In Cala Millor kämen mehr Strandurlauber und Familien. Während potenzielle Kunden in Artà eher zurechtgemacht sind, kämen in Cala Millor viele mit Strandklamotten oder Badehandtuch. "Sie geben zudem nicht so viel Geld für Extras aus, sondern nutzen ihr Angespartes eher für den Hotelurlaub", weiß Thiesen. In Artà wiederum finden eher Residenten den Weg in ihren Laden, die gerne mehr Geld für Qualitätsschuhe und Co. ausgeben würden. "Die Barfußschuhe sind handgemacht und kosten zwischen 99 und 200 Euro", sagt sie.

Die Auswanderin hatte ihre Boutique in Artà erst am Samstag (3.6.) neu eröffnet. Kurz vor dem offiziellen Opening war es zu einem Zwischenfall gekommen. Jemand hatte das Schloss der Türe ihres Lokals manipuliert, sodass sie zunächst nicht in das Geschäft kam.

Das ist die Geschichte von Jenny und Achim Thiesen

Jenny Matthias war mit gerade einmal 23 Jahren 2010 nach Mallorca gezogen, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn Leon. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. 2013 trennten sich die beiden Auswanderer. 2018 verstarb Jens Büchner infolge einer Krebserkrankung.

Seit August 2022 ist Jennifer Thiesen nun mit dem 59 Jahre alten Achim Thiesen verheiratet. Das Kamerateam von Vox war natürlich mit dabei, sodass die Fans die Hochzeit wenige Wochen später im Fernsehen miterleben konnten. Im Oktober 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt. Auch sie war kürzlich in einer weiteren Folge des Auswanderer-Formats auf Vox zu sehen. Jenny und Achim Thiesen leben gemeinsam mit Leon in Artà.