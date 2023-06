Kultblondine und Auswanderin Daniela Katzenberger ist heute vor allem deswegen so bekannt, weil der Sender Vox sie ab 2009 zum Fernsehstar aufgebaut hat. 2015 wechselte die Mallorca-Auswanderin dann mit verschiedenen Realitysendungen zum Schwestersender RTLzwei. Nun ist klar: Die 36-Jährige kehrt, ganz exklusiv, zu ihrem alten Haussender Vox zurück. Das hat der Sender am Freitag (9.6.) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. „Ich hatte eine tolle Zeit bei RTLzwei und bin schon ganz gespannt auf die neue Staffel von ,Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca‘, die dort in Kürze startet. Danach geht’s für mich zurück ins Vox-Körbchen. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, das wird mega, mega schön!", wird Katzenberger darin zitiert.

"Viele tolle Fernsehmomente"

Vox-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass Daniela zu Vox zurückkehrt. Gemeinsam haben wir schon so viele tolle Fernsehmomente erlebt und uns nie aus den Augen verloren." Schon in der kommenden TV-Season sollen die "Katze", ihr Lucas und Tochter Sophia in neuen Sendungen zu sehen sein. Sowohl RTLzwei als auch Vox gehören zur RTL Gruppe.

Neue Staffel mit Mallorca-Folgen

Nun startet am 21. Juni aber erst einmal noch auf RTLzwei die neueste Staffel von "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca". Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei kündigte an, dass sich die Zuschauer auf zehn weitere Folgen "voller emotionaler und humorvoller Momente" freuen dürfen. "Nach acht wunderbaren Jahren verabschieden wir uns damit von Daniela, Lucas und Sophia, die nun endgültig in ihrer Heimat auf Mallorca angekommen sind. Für die vielen schönen gemeinsamen Erlebnisse bedankt sich das gesamte Team von Herzen und wünscht den Dreien für die Zukunft alles, alles Gute.“

Von Vox zu RTLzwei zurück zu Vox

Wer die Geschichte der TV-Bekanntheit von Anfang an mitverfolgt hat, erinnert sich vielleicht noch: Im April 2009 war die gebürtige Pfälzerin erstmals in der VOX-Sendung „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ zu sehen. Katzenberger erzählte daraufhin ihre Geschichte bei dem beliebten Auswanderer-Format „Goodbye Deutschland“, bekam ihre erste eigene Doku-Soap „Daniela Katzenberger – natürlich blond“. Später wurde sie in "Danielas Hochzeitsgeheimnis" zum Hochzeitsengel und war zudem in „Daniela Katzenberger – natürlich schön“ zu sehen.

In den Jahren danach sah man Katzenberger etwa als Moderatorin des Specials zum 15. Geburtstag von „Goodbye Deutschland“. Zudem machte sie sich als Buchautorin, Schauspielerin und Unternehmerin mit eigener App und Onlineshop einen Namen.

2015 war dann das Jahr, in dem die Auswanderin mit der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Babyglück“ zu RTLzwei wechselte. Ein Jahr später gab die "Katze ihrem Kater live vor einem Millionenpublikum im TV das Ja-Wort", wie in der Pressemitteilung noch einmal griffig formuliert wird. Seit 2017 lassen die beiden die Zuschauer in „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ an ihrem Leben auf der Insel teilhaben. Zudem moderierte die Kultblondine und Tochter von Iris Klein mehrere Show-Formate für den Münchener Sender. Im Juni 2023 zeigt RTLzwei nun die bereits siebte Staffel des Formats.