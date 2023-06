Eigentlich war Jamaika immer der große Traum für die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Laureen und Tobi Sell mit ihrer Tochter Isabella. Doch daraus wurde nichts. Der erste Versuch einer Auswanderung scheiterte, die Familie stand vor der Frage: Und nun? Der Zufall wollte, dass das Dreiergespann auf Mallorca landete. Mittelmeer statt Karibik, aber immerhin eine Insel. Schon bald soll eine weitere Folge über ihre Abenteuer auf den Balearen bei Vox zu sehen sein.

Gemeinsamkeit: Reggae- und Jamaika-Faible

Kennengelernt hatten sich Laureen und Tobi 2014 auf einem Reggae-Festival in Köln. 2015 kamen die beiden dann zusammen. Seit Dezember 2020 ist das Paar verheiratet. Im Januar 2021 kam Tochter Isabella zur Welt. Den Traum, irgendwann nach Jamaika auszuwandern, hatten beide unabhängig voneinander schon, bevor sie sich kennenlernten.

Nach mehreren Reisen in das Land verbrachten die Sells ab dem Frühjahr 2022 zu dritt mehrere Monate in der Karibik. "Wir wollten sehen, wie es Isabella gefällt, wie sie mit dem Klima dort klarkommt und wie sie auf die Menschen reagiert", erzählt Laureen Sell. Alles schien in Ordnung. Also beschloss das Paar, im Herbst 2022 von Mannheim nach Jamaika auszuwandern.

Eine Auswanderung mit Tieren will geplant sein

Ein Knackpunkt: Die fünf Hunde der Familie sollten mit. "Die jamaikanischen Regierung gibt einen Zeitplan vor, der besagt, in welcher Reihenfolge und in welchem Zeitraum die Untersuchungen der Tiere für die Einreise stattfinden sollen und wann sie in Quarantäne müssen", so Laureen Sell. Die erste der drei Phasen hatten die Hunde im Herbst 2022 gut überstanden. Dann ging es für sie in Deutschland in Quarantäne, während die Familie bereits nach Jamaika reiste.

In der Karibik wollte das Paar ein Hostel anmieten und später kaufen. Doch – wie es bei den "Goodbye Deutschland"-Auswanderern eben so ist – gab es Probleme. Die Eigentümerin des Hostels wollte mehr Geld als vereinbart.

Also disponierten die beiden Auswanderer kurzerhand um und gründeten eine Reiseagentur. Auf Provisionsbasis wollten sie für Hotels und andere Unterkünfte Zimmer anbieten. Das neue Business lief gut an.

Hund schwer krank

Doch auf einmal gab es schlechte News aus der Heimat: Einem der Hunde, Teddy, ging es gar nicht gut. "Er bekam wegen einer Schilddrüsenerkrankung Medikamente, die er nicht vertragen hat. Teddy nahm fast 20 Kilogramm zu. Zudem verlor er fast sein ganzes Fell. Wir hatten plötzlich große Sehnsucht nach unseren Hunden", erzählt Laureen Sell.

Schweren Herzens entschied sich das Paar dazu, die Auswanderungspläne nach Jamaika vorerst auf Eis zu legen. "Wir dachten: Solange Teddy nicht gesund ist, können wir nicht zurück nach Jamaika fliegen." Das angemietete Haus in Mannheim stand quasi leer. Das Paar stand vor den gepackten Kartons. Schnell stellten sich beide die Frage: "Packen wir sie wieder aus oder gehen wir woanders hin?"

Italien oder Mallorca?

Italien sollte es sein. Als sich die Sells aber auf der Plattform Idealista nach einer Unterkunft umsahen, wurde ihnen eine Finca auf Mallorca vorgeschlagen. Dort hätten sie Platz, um Teddy wieder gesundzupflegen. Also entschlossen sich die Sells, es auf der Insel zu probieren. Im Januar 2023 zogen sie in das kleine Haus, das zwischen Manacor und Ariany liegt.

Werden sich die Sells auf Mallorca genauso wohlfühlen?

Sehen sie sich hier langfristig? "Da die Insel teils sehr karibisch ist, die Menschen offen und fröhlich sind, hatten wir kein Heimweh", erzählt Laureen Sell. Ihre Travel Agency können sie auch von Mallorca aus betreiben, das Projekt hierzulande sogar ausbauen.

Mittlerweile organisieren sie auf der Insel auch Events, vermitteln DJs. "Wir haben zwei weitere Projekte in Planung", erzählt Tobi Sell. Ein Event fand etwa in der Jamaica Bar in Can Picafort statt. "Es ist sehr gut angekommen", sagt Laureen Sell. Auch Isabella gefällt es sehr gut auf Mallorca. "Sie ist es gewohnt, am Meer zu leben, besucht hier Spielgruppen und hat gut Anschluss gefunden", so Laureen Sell.

Teddy geht es wieder besser

Trotzdem bleibt ein bisschen Jamaika-Sehnsucht nicht aus: "Wir sind dort sehr gut vernetzt, vermissen unsere Freunde natürlich", sagen die Sells.

Dafür geht es Teddy mittlerweile deutlich besser. "Er liegt gerade hier unter dem Tisch und ist wieder einigermaßen fit. Immerhin hat er keine Wassereinlagerungen mehr und auch sein Fell ist wieder nachgewachsen. Ihm geht es auf jeden Fall besser", so die 33-jährige Fachwirtin im Sozialwesen.

Natürlich hat auch das Kamerateam von Vox die Familie in ihren ersten Monaten auf der Insel begleitet. "Die Mallorca-Folge wird nächstes WE zu Ende gedreht", so die Familienmutter.