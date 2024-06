Für "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel war am Montag (10.6.) ein gleich doppelt wichtiger Tag: Auf der großen Eröffnungsfeier seines Sharky's machte er seiner Peggy Jerofke einen Antrag. Die emotionalen Bilder des besonderen Moments sind dieser Tage durch die sozialen Netzwerke gewandert. Uns haben beide erzählt, wie sie den Moment erlebt haben.

Das sagt Peggy Jerofke

Auf die Frage, ob Peggy Jerofke, die sich, genau genommen, in der Vergangenheit schon mit Jerkel verlobt hatte, mit dem Antrag gerechnet hatte, sagte sie: "Nach unserer Kreuzfahrt haben wir darüber gesprochen, dass wir jetzt auch heiraten könnten. Damit, dass der Antrag so schnell kommt und dann noch am Opening-Tag, habe ich aber nicht. Die Sache wurde wohl schon lange hinter meinem Rücken, mit Freunden und einigen Leuten mehr geplant. Dennoch habe ich, ganz ehrlich, wirklich nichts mitbekommen und hätte auch später in keinem Moment damit gerechnet", so Jerofke am Mittwoch (12.6.) zur MZ.

Woran sie in dem Moment, als Jerkel auf die Knie gegangen ist, gedacht habe, haben wir sie ebenfalls gefragt. "Es war ein sehr emotionaler Moment. Als Steff in seiner Rede immer ruhiger und sehr emotional wurde, dachte ich ,Oh, was passiert jetzt?'. Als Steff dann auf die Knie ging, war das einfach ein unbeschreiblich schönes Gefühl." Sie könne die Gefühle im Nachhinein gar nicht mehr beschreiben, betitelt sie aber mit "Freude bis pures Glück". "Es war einfach nur unbeschreiblich schön", so die Gastronomin.

Erst im Mai 2024 hatten die Auswanderer der MZ geschildert, dass sie schon einmal verlobt waren, aber nie geheiratet haben. Wir wollten wissen, ob sie Tochter Josephine die freudige Nachricht nun mitgeteilt haben. Die Kleine kenne die Bedeutung von 'Hochzeit', da die dreiköpfige Familie vergangenen Sommer bei Freunden auf einer Hochzeit war. "Wir haben ihr jetzt erklärt, dass Papa und Mama auch heiraten werden, dass wir jetzt einen gemeinsamen Namen tragen und unsere Liebe noch einmal mit einer ganz besonderen Hochzeit grünen." Jayjay freue sich schon sehr darauf, mit ihrer Mama das Hochzeitskleid aussuchen und alles organisieren zu dürfen. "Sie ist super happy und war im Moment des Antrags ein bisschen überfordert, da Papa und Mama ja auch große Emotionen hatten. Das ist für so ein Kind dann immer ein bisschen befremdlich, wenn die Eltern weinen", so Jerofke weiter. Aber mittlerweile sei die Kleine überglücklich und freue sich.

Und Steff Jerkel?

Steff Jerkel wiederum gab gegenüber der MZ zu, dass er schon länger geplant hatte, seiner Peggy einen Antrag zu machen. "Ich wollte es so vor Freunden, Familie und allen anderen machen", so der Hamburger weiter. Am großen Tag sei er dann so aufgeregt gewesen wie noch nie, "nicht mal bei der Führerscheinprüfung", fügt er hinzu. Auch, ob er und Jerofke es dieses Mal durchziehen, nach der Verlobung auch wirklich zu heiraten, wollten wir wissen. "Auf jeden Fall, so schnell wie möglich. Wir wollen es so richtig krachen lassen. Wir haben uns ein Vierteljahrhundert Zeit gelassen. Das muss man laut feiern", findet Jerkel.

Ob Tochter Josephine Jerkels Ansicht nach schon realisiert hat, dass ihre Eltern nun wieder verbundener denn je sind: "Sie versteht es noch nicht so richtig. Aber sie sagt 'Jerofke' ist als Nachname weiblicher und schöner. Also wird es für sie, wenn das geht, wohl einen Doppelnamen geben, damit mein Name nicht ausstirbt", kündigt Jerkel an.

Die Geschichte von Steff und Peggy

Wann die Hochzeit stattfindet, ist noch nicht bekannt. Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Das zwischenzeitlich getrennte Paar ist nun wieder zusammen. Dennoch kümmert sich Jerkel hauptsächlich um das "Sharky's" und Jerofke um das Lokal "Tiki Beach".