Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel sind eigentlich gelernte Bürokauffrau und gelernter Klempner. Nach ihrer Auswanderung nach Mallorca im Jahr 2008 sind sie eher zufällig in den Gastrobereich gerutscht. Schnell stellte sich allerdings heraus, dass dieser Geschäftsbereich den beiden anfangs nur als Hobby-Gastronomen tätigen Deutschen sehr liegt.

Die Zuschauer der beliebten Auswanderer-Sendung erinnern sich vermutlich vor allem an das erste Lokal der Eltern einer Tochter, das "Olymp", ein griechisches Restaurant in Cala Ratjada, wie auch die aktuellen, der "Tiki Beach" und das "Sharky's". Doch daneben hatten die beiden Mallorca-Liebhaber noch einige andere Lokale.

1. Olymp

Angefangen hatte alles mit dem "Olymp" in Cala Ratjada, das die beiden laut Jerkel von 2009 bis 2017 betrieben. In dieses Lokal investierte das Paar einen Teil seiner Ersparnisse, mit denen sie auf Mallorca ihr Glück versuchen wollten.

"Peggy wollte in das Lokal eigentlich ein Wellness-Sonnenstudio machen. Doch wir hatten nicht genügend Strom bekommen. Da ein guter Freund damals einen gut laufenden Griechen hatte, dachten wir, wir probieren es damit. Es war natürlich schwierig, da es keine einzige griechische Sache auf Mallorca gibt, Weine etc. Es war schwer damals. Zudem haben alle gedacht, dass das nie was wird, wenn Deutsche einen Griechen machen. Es hat aber super funktioniert", erinnert sich Steff.

2. Mc Curry Imbiss

Nur ein Jahr nach ihrem ersten Gastroprojekt eröffneten die Auswanderer 2010 den Mc Curry Imbiss mit Bar bei den Diskotheken des Ortes. Jerkel hatte zuvor mitbekommen, dass die Vorbetreiber die Bar abgeben wollen. "Das war eine richtig coole Cocktailbar", erinnert er sich. Sein Imbiss sei dann bis 2016 geöffnet gewesen. "Das war damals auch ein Volltreffer", schwärmt der Vater einer Tochter.

3. Nyam Nyam Baguettería

Der Gastrobereich schien den beiden zu gefallen. 2011 sei dann die Nyam Nyam Baguettería in unmittelbarer Nähe der Cala Agulla hinzugekommen. Dieses Lokal war bis 2017 geöffnet.

4. Pizza Pasta

"Damals ist die Nachbarin vom 'Olymp' aus ihrem Lokal gegangen", erinnert sich Jerkel. Bevor jemand anderes den Auswanderern mit einem weiteren Restaurant Konkurrenz macht, wollten Jerkel und Jerofke das Geschäft lieber selbst übernehmen. "Da haben wir dann eine Pizzeria reingemacht", so der Hamburger. Das Lokal, das die Auswanderer 2012 eröffnet hatten, war laut Jerkel bis 2017 geöffnet.

5. Bella Italia Eiscafé / Pizzeria

Ebenfalls nahe der Cala Agulla eröffnete das Gastro-Team 2014 das "Bella Italia", ein Eiscafé und eine Pizzeria. Das Lokal war bis 2017 geöffnet.

Der mittlerweile verstorbene Kult-Auswanderer Jens Büchner habe in dem Lokal gearbeitet. "Er war damals eigentlich als Geschäftsführer angestellt. Das war zwar nicht so sein Ding, aber er hat uns nie hängen lassen, war immer da", schwärmt Jerkel.

Singen sei eher Büchners Leidenschaft gewesen. 2014 habe er in Jerkel und Jerofkes Lokal das erste Mal seinen Song "Pleite aber sexy" gesungen.

6. Mc Curry 2

2014 eröffneten Peggy Jerofke und Steff Jerkel neben dem "Bella Italia" einen zweiten Imbiss mit Döner, das Mc Curry 2. Er hatte bis 2016 geöffnet.

7. Mc Curry 3

Die Unternehmer, die mittlerweile längst keine Hobby-Gastronomen mehr waren, betrieben daneben um die damalige Zeit und bis 2017 auch einen Imbiss in der Cala Agulla.

"Wir hatten dann, glaube ich, sieben Läden gleichzeitig. Das war dann auch zu viel", erinnert sich Jerkel. Dann ist Peggy Jerofke, wie die Zuschauer mitverfolgen konnten, per künstlicher Befruchtung schwanger geworden. "Daraufhin haben wir gesagt, wir geben alles ab, damit sie sich auf das Kind konzentrieren kann. Das war auch die richtige Entscheidung", so Jerkel. Im März 2018 wurde dann Tochter Josephine geboren.

8. Tiki Beach

Irgendwann habe Peggy dann wieder Lust auf ein neues Lokal gehabt. "Dann haben wir 2019 das Tiki aufgemacht", erzählt der Familienvater. Das Lokal, das seit der vorübergehenden Trennung des mittlerweile wieder Paares Ende 2022 hauptsächlich Peggy Jerofke betreibt, ist nach wie vor geöffnet.

9. Sharky's

Erst vor wenigen Wochen eröffnete dann Steff Jerkel nach einem langwierigen Umbau seine Sportsbar "Sharky's". Am 10.6. hielt der gebürtige Hamburger auf der großen Opening-Feier des Lokals um die Hand seiner Peggy an.

Die Geschichte von Steff und Peggy

Wann die Hochzeit stattfindet, ist noch nicht bekannt. Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. "Auswandern wollten wir schon immer. Ich war ja vorher schon einmal ausgewandert für acht Monate, habe aber zu viel gefeiert. Peggy war Mallorca-Fan, ich ja auch. Es war uns immer klar, dass wir auswandern. Als wir uns etwas zusammengespart hatten, ging es los", so Jerkel. Wenig später konnten die Fans von "Goodbye Deutschland" dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit die genannten gastronomischen Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Aus "Goodbye Deutschland" kennen dürften langjährige Fans das Olymp, das Bella Italia, das Pizza Pasta, das Tiki Beach und das Sharky's.

Bei den Vorbereitungen für die Eröffnung und der Eröffnung des "Sharky's" selbst war das Kamerateam von Vox natürlich dabei. Ausgestrahlt wurden das gedrehte Material aber noch nicht.