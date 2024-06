Nach den vielen Wiederholungsfolgen von "Goodbye Deutschland" in den vergangenen Wochen, in denen Mallorca-Auswanderer zu sehen waren, geht es am Montag (24.6.) mit einer Doppelwiederholungsfolge weiter. Um 20.15 Uhr zeigt der Sender zunächst eine Folge, die sich rund um die Liebe (oder auch deren Abwesenheit) dreht. Im Anschluss daran, um 22.15 Uhr, stehen bei einer weiteren Folge alle Zeichen auf "Hochzeit".

Scheidung bei der Hochzeitsplanerin

Prominent in der Prime-Time-Folge (Erstausstrahlung: 6. Oktober 2023) zu sehen, ist etwa Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier. Seit zehn Jahren plant die Mutter zweier Kinder Traumhochzeiten auf Mallorca, doch diese Saison hat es besonders in sich. Denn Claudia und ihr Mann haben sich getrennt, liest man in der Programmbeschreibung. Wie ist es, beruflich den schönsten Tag zweier Menschen zu organisieren, während man gerade eine Scheidung durchlebt? Verliert man da nicht den Glauben an die Liebe und im Fall der Hochzeitsplanerin auch an den eigenen Job?

Auf die Frage, ob es für Runggaldier schwierig ist, ihren Beruf trotz Trennung mit Leidenschaft zu machen, sagte sie der MZ damals: "Ja, das war es, sehr. Mittlerweile geht es aber wieder. Gott sei Dank." Da die Folgen des Auswanderers teils erst Monate später ausgestrahlt werden, ist die Trennung von ihrem Ex-Partner schon einige Zeit her.

Umzug aufs Festland

Wie bereits berichtet, ist die Hochzeitsplanerin infolge der Trennung mit ihren beiden Kindern aufs spanische Festland gezogen. Nicht nur wegen ihrer Arbeit ist sie jedoch weiterhin häufig auf Mallorca.

Claudia Runggaldier hat zwei Kinder und lebte seit 2012 auf Mallorca. Die Familie hatte zuvor einige Jahre lang in Kalifornien gelebt. Runggaldier organisiert hauptsächlich Hochzeiten, aber auch Kommunionsfeiern, Geburtstage oder Taufen. Unter den Paaren, deren Hochzeit sie organisiert hat, waren bisher etwa auch Caro und Andreas Robens, mit denen Runggaldier auch befreundet ist, oder Lorenz Büffel und seine Frau Emily Gierten.

Steffi Mersch auf Männersuche

Schon seit zehn Jahren ist auch Taschendesignerin Steffi Mersch Single. Jetzt sucht sie auf Mallorca die Liebe und wird dabei von Tochter Nayla unterstützt. Das Problem: Sie kann nicht flirten, wie sie auch schon gegenüber der MZ zugab. Zudem hat sie bei der Männerwahl klare Vorstellungen. So stehe sie vor allem auf große, dunkelhaarige Männer. Rauchen darf der Traummann nicht, ebenso wenig regelmäßig Alkohol trinken. "Ich habe da schlechte Erfahrungen mit gemacht", so die Auswanderin. Weitere unerlässliche Kriterien: zum Lachen bringen, ehrlich sein, pünktlich, zuverlässig, tierlieb, ihre Kinder mögen und von den Kindern gemocht werden.

Viel Zeit hat man überdies nicht, einen guten Eindruck zu machen: "Für mich ist es meistens so, dass es sich in den ersten fünf bis zehn Sekunden entscheidet, ob es was werden kann oder nicht."

Die alleinerziehende Mutter aus Berlin zog 2022 nach Mallorca und designt und produziert Taschen, die sie in Inselboutiquen an die Urlauber verkauft, unter anderem bei Jenny "Delüx".

Neben den Mallorca-Auswanderern sind auch Jörg und Fabio Klein Teil der Prime-Time-Folge zu sehen. Die Tanzlokalbetreiber stehen auf Gran Canaria vor der wohl größten Krise ihrer Beziehung: "Fabio ist ausgezogen. 19 Jahre Ehe stehen plötzlich auf dem Spiel", liest man in der Programmbeschreibung.

Weitere Mallorca-Folge im Anschluss

In der Folge um 22.15 Uhr (Erstausstrahlung 17. Juli 2023) klingeln dann die Hochzeitsglocken. Schlagersänger Lorenz Büffel, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, und Emily Gierten sowie die Barbesitzer Nils Heidenreich und Patrick Zahn wollen sich das Ja-Wort geben. Auch Brautmoden-Designer Uwe Herrmann, bekannt aus der Sendung "Zwischen Tüll und Tränen", ist zu sehen.

Für seine Hochzeit träumt Ballermann-Sänger Lorenz Büffel von einer Party, die Mallorca noch nicht erlebt hat. Am besten eine laute Feier mit Foodtrucks, Tätowierern, Wahrsagern und Liveacts vom Ballermann, heißt es in der Ankündigung. Doch seine Verlobte möchte den besonderen Tag lieber klassisch gestalten. Unterstützung bekommen die beiden Auswanderer von "Goodbye Deutschland"-Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier.

Vor Kurzem hatte das Paar, das mittlerweile fest auf Mallorca lebt, bekannt gegeben, dass es ein zweites Kind erwartet.

Hindernisse bei Nils Heidenreich und Patrick Zahn

Auch die Barbetreiber Nils Heidenreich und Patrick Zahn möchten ihre Hochzeit feiern. Aber auch sie stehen vor mehreren Problemen. Die Finca, auf der die große Sause stattfinden soll, ist nur schwer zu finden und auch die Kühltruhe hat scheinbar den Geist aufgegeben. Die Situation spitzt sich zu, als fünf Minuten vor der Trauung Zahn die Knöpfe des Anzugs platzen.

Das Paar betreibt eine Bar an der Playa. Das Lokal hieß einst "Königin der Nacht" und wurde zuvor von Elke Mohn alias Peggy betrieben. Nachdem die alte Pächterin 2020 in Rente gegangen ist, gab das Paar dem Lokal den zumindest teils neuen Namen "Könige der Nacht".

Kurzzeitig auf der Insel: der Designer Uwe Herrmann

Und dann ist da noch ein Auswanderer, den Zuschauer aus einem anderen Format kennen könnten: In Deutschland ist Uwe Herrmann bereits ein bekannter Brautmode-Designer. Oft trägt er den Spitznamen "der Brautkleiderpapst". Jetzt möchte Herrmann auch auf der Insel sein Geschäft ausbauen. Der Designer, der laut der Programmbeschreibung in Dresden Deutschlands größten Brautmodenladen betreibt, will sich mit seinen Kleidern auch auf der Balearen-Insel niederlassen und in der Branche mitmischen. Ob ihm das gelingt?

Seit wann auf Mallorca gedreht wird

Seit 2006 begleitet VOX in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der beliebten Insel. Auch der Alltag bereits etablierter Auswanderinnen und Auswanderer wird dokumentiert. Wie viele Auswanderer wurden hier über all die Jahre begleitet wurden, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es waren und sind überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Auswanderern, die es in andere Länder verschlagen hat.

Zu den Auswanderern, die Vox schon seit vielen Jahren begleitet, gehören laut einem Sendersprecher Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen, Caro und Andreas Robens sowie Daniela Büchner und ihre Familie. Immer wieder zeigt der Sender auch Jahre später noch Wiederholungsfolgen mit den Mallorca-Auswanderern