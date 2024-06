Im Juni lief auf Vox eine Wiederholungs-Folge von "Goodbye Deutschland" mit Mallorca-Auswanderern nach der anderen. Die aktuelle Doppelfolge, die am Montag (24.6.) ausgestrahlt wird, ruft Zuschauern die Auswanderer-Geschichten von Steffi Mersch, Hochzeitsplanerin Claudia Runggaldier, Brautmoden-Ausstatter Uwe Herrmann, Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten (Lorenz Büffel) sowie Nils Heidenreich und Patrick Zahn in Erinnerung.

Datum für neue Folge steht fest

Im Juli, genauer gesagt am Montag, 8. Juli, um 20.15 Uhr zeigt der Privatsender endlich wieder eine bisher noch nicht ausgestrahlte Folge der Auswanderersendung. Darin zu sehen sind etwa Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, von dem die Zuschauer nun länger nichts mehr mitbekommen haben. Der Grund war auch, dass der 69-Jährige die Insel einige Zeit lang verlassen hatte. Nach fünf Jahren ist Sayn-Wittgenstein nun zurück auf seiner Lieblingsinsel, liest man in der Programmbeschreibung.

Mit dabei ist seine ganze 40 Jahre jüngere Freundin, die Brasilianerin Ellessandra, und ihre zehn Jahre alte Tochter. "Die viel zu kleine Wohnung und die Eifersucht Ellessandras sorgen für dunkle Wolken über dem Liebesglück", heißt es weiter. Daher sucht Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein nach einem neuen Domizil für die Familie.

Auch Unglück im Medusa Beach ist Thema

Auch das folgenschwere Unglück im Medusa Beach an der Playa Ende Mai ist Thema der neuen Folge. Nicht nur Andreas und Caro Robens trauern um die Oper des Terrasseneinsturzes, bei dem vier Menschen ihr Leben verloren. Zwei von ihnen waren Kunden und Freunde der Robens. Der Playa ebenfalls sehr verbunden sind Marco und Tamara Gülpen. Auch bei ihnen sitzt der Schock tief.

Bußgeld für Barbetreiber?

Den Betreibern der Bar "Könige der Nacht" an der Playa, Patrick Zahn und Nils Heidenreich droht ein Bußgeld von 60.000 Euro, da ihre Gäste zu laut sind. Ein Nachbar hat sie mehrfach wegen Lärmbelästigung angezeigt, weil die Gäste zu laut feiern. Sollten sie erneut eine Anzeige bekommen, droht den Auswanderern das geschäftliche Aus.

Seit wann auf Mallorca gedreht wird

Seit 2006 begleitet Vox in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der Insel. Auch der Alltag bereits etablierter Auswanderinnen und Auswanderer wird dokumentiert. Wie viele Auswanderer hier über all die Jahre begleitet wurden, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es waren und sind überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Auswanderern, die es in andere Länder verschlagen hat.

Zu den Auswanderern, die Vox schon seit vielen Jahren begleitet, gehören laut einem Sendersprecher Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen, Caro und Andreas Robens sowie Daniela Büchner und ihre Familie.