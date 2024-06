Wer das Schicksal der Urgesteine von "Goodbye Deutschland" Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz auf Mallorca mitverfolgt, hat längst mitbekommen, dass es dem gelernten Koch schon seit Längerem gesundheitlich nicht gut geht. Nun muss das Auswanderer-Paar gemeinsam einen neuen Vorfall bewältigen. "Leider gibt es keine guten News von meinem Thommy ... Aufgrund eines schweren Krampfanfalls wurde er wieder ins Krankenhaus eingeliefert", schrieb Kathrin Mermi-Schmelz am Montag (24.6.) in den sozialen Netzwerken des Paares.

Passiert sei der Vorfall schon am vergangenen Dienstag (18.6.), wie Kathrin Mermi-Schmelz der MZ erzählte. "Es war sehr, sehr dramatisch. Ich krieg' das auch nicht mehr aus dem Kopf. Wir haben echt Glück gehabt, dass wir zu Hause gewesen sind", so die Mutter einer Tochter weiter. Derzeit habe das Paar zudem Besuch von einer Freundin aus Berlin und damit Unterstützung und Beistand.

Glück im Unglück

In der Wohnung der Auswanderer in Peguera habe Thommy Schmelz einen Krampfanfall bekommen. "Wie einen epileptischen Anfall. Er hat keine Luft mehr bekommen und hatte das Erbrochene im Rachen. Es war ganz, ganz schlimm. Das wünsche ich keinem, dass er so etwas sieht", erzählt die Auswanderin weiter.

Daraufhin habe sie ihren Mann umgehend mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus bringen lassen. Dort sei er seit Dienstag (18.6.). "Die Ärzte dort machen wieder verschiedene Untersuchungen, einen Gehirnscan und Ultraschall", so Kathrin Mermi-Schmelz weiter. "Bis Freitag lag er in der Notaufnahme, dann kam er auf Station, und dann war Wochenende. Seitdem habe ich keinen Arzt gesehen, konnte also mit niemandem reden."

Die Auswanderin, die derzeit in einem Restaurant in Peguera arbeitet und nebenbei Ocean-Bike-Touren begleitet, ist sich dennoch bewusst, dass das Paar Glück im Unglück hatte. "Wenn wir nicht zu Hause gewesen wären, wäre das ganz schlimm ausgegangen. Dann wäre er wahrscheinlich erstickt", sagte sie unter Tränen.

Die Auswanderer-Geschichte der Urgesteine von "Goodbye Deutschland"

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. Die ganze Kennenlern-Geschichte können Sie hier nachlesen.

Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz.

2015 ist das Paar dann zurück nach Europa gezogen – auch, weil Thommy damals an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung erkrankte. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. In den vergangenen Wintern waren sie oft auf einer Skihütte in Österreich, im Sommer dann auf der Insel. Auch als Sänger haben sich die Auswanderer jüngst probiert.

Während Thommy Schmelz weiter mit gesundheitlichen Problemen kämpfte, fing Kathrin Mermi-Schmelz im Lokal "El Paradíso" in Peguera an, in dem sie schon einmal gearbeitet hatte. Die Private-Cooking-Abende und Jeep-Touren konnte das Paar aufgrund Thommy Schmelz' Gesundheitszustand in der aktuellen Saison nicht weiter anbieten. Um zusätzliches Einkommen zu generieren, begleitet Kathrin Mermi-Schmelz aber seit dieser Saison Ocean-Bike-Touren.

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelzen haben in Peguera eine Wohnung. Bei Vox waren die Auswanderer zuletzt im August 2023 zu sehen.