Es sind gute Neuigkeiten, aber für Kathrin Mermi-Schmelz auch besorgniserregende: Am Dienstag (25.6.) wollte die aus "Goodbye Deutschland" bekannte TV-Auswanderin den gebürtigen Schwaben nach dessen Krampfanfall im Krankenhaus in Palma besuchen. "Er hat mich dann angerufen und meinte, er wartet unten auf mich", erzählt die Niedersächsin der MZ. Sie sei sehr verwundert darüber gewesen, dass das Personal ihren Mann schon entlassen hatte. Am Mittwochmittag (26.6.) hat der gelernte Koch nun einen Termin bei seiner Hausärztin. "Thommy muss unter anderem neue Medikamente bekommen. Ich hoffe, wir erfahren auch darüber hinaus mehr", so Mermi-Schmelz. Sie hatte gehofft, dass die Ärzte ihren Thommy im Krankenhaus Son Espases rundum untersuchen und auch in Sachen Epilepsie-Medikamente einstellen würden.

Jetzt auch noch Epilepsie

Schließlich war der Anfall vergangenen Dienstag (18.6.) der erste in seinem Leben gewesen. "Wir wussten nicht, dass Thommy jetzt offenbar auch noch Epilepsie hat", so die 56-Jährige. Thommy Schmelz gehe es unverändert. Der Krampfanfall sei schließlich nicht sein einziges gesundheitliches Leiden gewesen. "Von dem Anfall hat er selbst gar nichts mitbekommen, da er wie weggetreten war. Doch er hat ja noch verschiedene andere Sachen." So warte Thommy Schmelz wegen der schon vor einer Weile gefundenen Nierensteine noch auf einen Operations-Termin sowie auf einen Termin für ein CT und ein MRT. "Er hat zudem starke Schmerzen in den Beinen und im Rücken. Wo die herkommen, wissen wir auch noch nicht", so die Mutter einer Tochter weiter.

Viele gesundheitliche Beschwerden

Vor drei Jahren habe Thommy Schmelz zudem einen Herzinfarkt erlitten, von dem das Paar gar nichts mitbekommen habe. "Er hat darüber hinaus eine vergrößerte Aorta und ständig einen Ruhepuls von 100 bis 120. Sein Herz pumpt quasi unentwegt", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz besorgt. Auch mit Schwindel kämpfe ihr Mann schon seit längerem. Oft werde ihm einfach von einem auf den anderen Moment schwummrig. "Ich habe ihn schon viermal vom Boden aufheben müssen", so die TV-Auswanderin. Auch an Diabetes leide der 53-Jährige schon länger.

Freude und Besorgnis

Thommy Schmelz' Entlassung sehe Kathrin Mermi-Schmelz mit gemischten Gefühlen. "Einerseits bin ich froh und finde es schön, vor allem für ihn, dass er zu Hause sein kann. Vom Vernunftsaspekt her habe ich nun aber tierische Angst, das Haus zu verlassen. Heute muss ich zum Beispiel von 16 bis 23 Uhr arbeiten und bin damit viele Stunden nicht zu Hause." Sie müsse ja Geld verdienen, das Paar alleine durchbringen.

"Wenn ich eine Million Euro auf dem Konto hätte, würde ich mich 24/7 um ihn kümmern." Um so oft wie möglich an Thommy Schmelz' Seite sein zu können, habe sie viele andere berufliche Aktivitäten heruntergefahren, ob die Ausfahrten mit den Ocean-Bikes, die Auftritte als Sängerin oder ihre Aktivitäten als Dressplanerin. "Ich habe dafür aktuell keinen Kopf. Ich arbeite derzeit nur im Restaurant Paradiso und bekoche zweimal pro Woche privat eine Familie, die hierher gezogen ist", so Mermi-Schmelz. Das Essen koche sie bei sich in der Wohnung in Peguera und liefere es dann an die Familie aus. "Es ist eine Art Essen auf Rädern", sagt sie.

Etwas planen: quasi unmöglich

Termine mit Thommy Schmelz zu planen, sei aufgrund seines Gesundheitszustandes sehr schwierig. "Es kann ihm von einem auf den anderen Moment schlecht gehen. Er kann fast gar nichts mehr machen, ist auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben."

Die vielen gesundheitlichen Zwischenfälle hätten das Leben der Urgesteine aus "Goodbye Deutschland" komplett umgekrempelt. "Wir wollten eigentlich noch zwei Jahre hier auf Mallorca sein und dann noch eine Zeit lang in Portugal leben. Das war ein kleines Ziel für die nächsten Jahre, aber das wird alles erst einmal nichts." Das Paar hätte Freunde, die bereits dort leben. "Ich kann mit einem kranken Thommy im Gepäck aber nirgendwo hin", klagt Mermi-Schmelz.

Gesundheitlich gut betreut

Auf Mallorca, insbesondere im Krankenhaus Son Espases, fühle sich das Paar medizinisch gut betreut – auch wenn die 56-Jährige, die Fachabitur in Kunst und Gestaltung gemacht hat und dann zunächst nach Brasilien gegangen ist, vieles nicht versteht. "Wieso haben sie ihn nicht in der Klinik behalten? Wieso sind die Nierensteine noch nicht herausoperiert?", fragt sie sich, lenkt dann aber schnell ein: "Son Espases ist eines der besten Krankenhäuser in ganz Europa. Sie werden schon wissen, was sie tun. Und immerhin haben sie schon öfter einen guten Job gemacht und Thommy viel geholfen."

Die Auswanderer-Geschichte der Urgesteine von "Goodbye Deutschland"

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Malorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. Die ganze Kennenlern-Geschichte können Sie hier nachlesen. Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz.

2015 ist das Paar dann zurück nach Europa gezogen – auch, weil Thommy damals an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung erkrankte. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. In den vergangenen Wintern waren sie oft auf einer Skihütte in Österreich, im Sommer dann auf der Insel. Auch als Sänger haben sich die Auswanderer jüngst probiert.

Während Thommy Schmelz weiter mit gesundheitlichen Problemen kämpfte, fing Kathrin Mermi-Schmelz im Lokal "El Paradíso" in Peguera an, in dem sie schon einmal gearbeitet hatte. Die Private-Cooking-Abende und Jeep-Touren konnte das Paar aufgrund Thommy Schmelz' Gesundheitszustand in der aktuellen Saison nicht weiter anbieten. Um zusätzliches Einkommen zu generieren, begleitet Kathrin Mermi-Schmelz zu Beginn der diesjährigen Ocean-Bike-Touren. Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelzen haben in Peguera eine Wohnung. Bei Vox waren die Auswanderer zuletzt im August 2023 zu sehen.