Wer das Auswanderer-Format "Goodbye Deutschland" und das Schicksal der Mallorca-Auswanderer Caro und Robens mitverfolgt, dem sind wohl vor allem das mittlerweile geschlossene Iron Diner und das nach wie vor geöffnete Fitnessstudio Iron Gym bekannt. Doch die beiden Geschäfte sind längst nicht die einzigen, die die Bodybuilder auf Mallorca betrieben haben.

Wie bereits mehrfach berichtet, hatten sich Caro und Andreas Robens 2010 in der Diskothek Oberbayern an der Playa de Palma kennengelernt. Dort arbeitete Andreas Robens an der Tür beziehungsweise Kasse, Caro Robens als Kellnerin. Das Kennenlernen verlief dann recht schnell und innerhalb kurzer Zeit zogen die Auswanderer zusammen. Nur zwei Monate später hielt Andreas um Caros Hand an. Im Dezember 2010 heirateten die beiden schließlich.

Boutique "Pirates" als erstes gemeinsames Geschäft

Einen Monat vor der Hochzeit, im November 2010, unterschrieben die beiden noch den Mietvertrag für ihre erste Boutique. Im März 2011 eröffneten sie im Carrer d'Amílcar in Arenal das "Pirates" mit sexy Damenklamotten und Sportbekleidung in Arenal. "Die Boutique war das erste Geschäft, was wir zusammen aufgemacht haben. Es war immer so ein Mädchen-Traum von mir", so Caro Robens gegenüber der MZ. Im Oktober 2011 schlossen sie die Boutique wieder und weihten dafür ihr erstes Fitnessstudio, das Iron Gym ein. "Beides gleichzeitig ging nicht, da es zu viel Arbeit war", so die Auswanderin. Dann folgten weitere Lokale.

Iron Sol, Iron Beauty, Iron Diner Cala Millor

Zuerst kam 2017 direkt neben dem Iron Gym das Solarium Iron Sol hinzu. "Das haben wir später vereinfacht und ins Iron Gym integriert", so Robens. 2018 eröffnete dann als Franchise das Friseur Iron Beauty im Carrer de Milà, ebenfalls in Arenal. "Es war auch bei 'Goodbye Deutschland' zu sehen. Betrieben hatte es unter anderem Basti. Leider haben sich die Betreiber zerstritten und das Geschäft später, womöglich 2022, wieder geschlossen", so Caro Robens.

2018 eröffneten die Auswanderer dann ihr Restaurant Iron Diner in Arenal. In Cala Millor gab es kurzzeitig ein zweites Iron Diner. Betrieben wurde es 2018 von den ersten Franchise-Nehmern der Robens, Mike und Steffi. Am 15. September 2018 eröffneten sie das Lokal. Nicht einmal zwei Monate später war schon wieder Schluss. Auf sie folgten später Kim Beeker und Ercan Ayebe, die sich neben dem Iron Diner in Cala Millor auch um das in Arenal kümmern wollten.

Insgesamt sechs Franchise-Nehmer

Im Mai 2021, hatten Andreas und Caro Robens mit ihren damaligen Franchise-Nehmern Kim Beeker und Ercan Ayebe neben dem 2018 eröffneten Lokal an der Playa ein zweites "Iron Diner" in Cala Millor, in der ehemaligen "Fanetería" der Familie Büchner eröffnet. Schon am 1. August desselben Jahres machten sie öffentlich, dass sie wieder aus dem Projekt ausgestiegen waren.

Ab dem 14. März 2022 waren dann Matthias Bender und Damaris Rosa offiziell Pächter des Iron Diner in Arenal. Eröffnung des Lokals mit ihnen als Franchise-Nehmer war am 26. März 2022. Nur wenige Tage nach der Wiedereröffnung nach der Winterpause am Ostersonntag (9.4.2023) waren die Franchise-Nehmer wegen Unstimmigkeiten aus dem Projekt ausgestiegen. Von da an war das Lokal geschlossen. Im Oktober 2023 gaben sie das Lokal an neue Betreiber ab.

Nicht nur Gastrobranche

Nicht nur in der Gastrobranche waren die Robens in ihren Mallorca-Jahren tätig. Parallel zu den Lokalen eröffneten sie im Februar 2020 das Fitnessstudio Esports-Fitness in Palmas Stadtteil Arxiduc hinzu. Das Besondere: Es war das erste Studio mit Trainingsgeräten in der Inselmetropole, das auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern ausgelegt ist und 24 Stunden geöffnet hatte. Es überlebte die Pandemie allerdings leider nicht. Nach zwei Jahren verkauften die Robens es daher wieder und konzentrierten sich fortan auf ihr Iron Gym in Arenal.

Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, Andreas Robens seit März 2010. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015. Mittlerweile betreiben die beiden Bodybuilder nur noch das "Iron Gym". Sie planen aber ein Outdoor-Fitness-Geschäft. Erst vor wenigen Monaten kauften sich beide in der Gemeinde Llucmajor ein Eigenheim. Das Paar war zuletzt am 17. Juni in einer Wiederholungsfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen und zudem bei einer Sonderfolge des Vox-Formats "Die Dekoprofis" zu sehen. Die nächste neue Folge mit den Robens läuft am Montag (8.7.). Drin zu sehen sind auch die Gülpens sowie Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Patrick Zahn und Nils Heidenreich.