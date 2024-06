Auswanderin Marion Fischer und ihre Familie, die Hostal-Betreiber Tamara und Marco Gülpen sowie die bereits mehrfach erprobten Auswanderer Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz: Sie alle sind in der Wiederholungsfolge der beliebten Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" am Montag (1.7.) um 20.15 Uhr zu sehen. Denn eines haben sie gemeinsam: Auf ihre ganz eigene Art und Weise wollen alle Auswanderer einen Neuanfang wagen. Die Folge lief erstmals am 14. August 2023.

Familie Fischer zieht von Landshut nach Portocolom

Da ist zum einen Marion Fischer. Mit ihrer Tochter Sina und deren Freund Chris will sie Bayern hinter sich lassen und nach Mallorca auswandern. Die mehrfache Familienmutter hat früher in Landshut ein Hundegeschäft geführt und möchte auf der Insel einen Neuanfang als Gastronomin wagen. Allerdings hat sie keinerlei Vorerfahrung in dem Bereich. Wie das Restaurant und das Zusammenleben mit ihrer Tochter und deren Freund unter einem Dach laufen, zeigt sich teils schon in der ersten Folge, in der die Auswandererfamilie zu sehen ist.

Tamara und Marco Gülpen: neuer Anstrich und neue Inneneinrichtung für das Hostal

Ebenfalls in der "Goodbye Deutschland"-Folge zu sehen sind Tamara und Marco Gülpen, die an der Playa das Hostal Playa de Palma betreiben. Sie haben ihr Hostel komplett umdekoriert und neu gestrichen und laden in der Folge zum Tag der offenen Tür ein. Jeder, der möchte, kann durch die Unterkunft gehen und soll dann Feedback geben. Da gibt es natürlich viel direkte Kritik. Unter den Gästen ist auch der Alles-Tester Detlev Steves, der bei dem Privatsender dafür bekannt ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ob er an dem für die Auswanderer besonderen Tag, der am 22. Mai 2023 an der Playa de Palma stattfand, etwas zu loben oder zu bemängeln hat?

Tamara und Marco Gülpen verbringen mit ihrem Sohn Giulio die Sommermonate auf Mallorca, den Rest des Jahres in Deutschland in der Nähe von Köln. Einst waren Tamara und Marco Gülpen Angestellte und Chef, 27 Jahre trennen sie (die ganze Liebesgeschichte lesen Sie hier).

Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz: Beginn der Gesangskarriere?

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz haben, wie in der Folge zu sehen ist, Lampenfieber. Die Mallorca-Auswanderer und Urgesteine des Auswandererformats haben einen Song aufgenommen und stehen vor ihrem Premierenauftritt. Erweist sich das Lied auf Mallorca als erfolgreich genug, könnten Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz ihr Geld in Zukunft als Entertainer verdienen, statt als Koch und Kellnerin zu arbeiten. Ihr Lied heißt "Zu Hause ist da, wo du bist". Geschrieben hat es Schlagersänger Alex Engel für die Auswanderer.

Wie bereits berichtet, sind die Mermi-Schmelz derzeit nicht als Sänger auf den Bühnen der Insel unterwegs. Thommy Schmelz ist auf unbegrenzte Zeit krank geschrieben und wurde nach einem Krampfanfall dieser Tage erst aus dem Krankenhaus entlassen.

Was genau Zuschauer von der Wiederholungsfolge erwarten können, können sie hier nachlesen.

Doppelfolge "Goodbye Deutschland"

Im Anschluss an die Mallorca-Folge läuft eine weitere Wiederholungsfolge von "Goodbye Deutschland" mit den Jamaika-Auswanderern Marian und Aaron Erbach sowie Familie Munser und Don Francis, die es nach Lloret de Mar gezogen hat.