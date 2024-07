In der Wiederholungsfolge von "Goodbye Deutschland" mit Mallorca-Auswanderern, die am Montag (1.7.) auf Vox läuft, geht es vor allem bei einer Familie rund: Zuschauer sehen, wie die Sippe rund um die Landshuterin Marion Fischer auf die Insel auswandert. Zehn Jahre lang hat die Mutter in Bayern ein Hundegeschäft betrieben, heißt es in der Folge. Unter Tränen übergibt sie es an ihre Nachfolgerin, um in Portocolom das Restaurant Yo Soy zu eröffnen. Das Projekt will sie mit einem Kredit in fünfstelliger Höhe finanzieren. Daher muss schnell Geld in die Kasse der gelernten zahntechnischen Assistentin kommen.

Doch bis es so weit ist, gilt es noch einige Hürden zu überwinden. Fischers Tochter Sina und deren Freund Chris Jaensch sind wegen der Eröffnung schon vor Familienoberhaupt Marion Fischer auf Mallorca. Im Osten kämpfen sie in dem Lokal kurz vor dem großen Tag noch mit einem ungeplanten Vorfall: Im Gastraum des Restaurants ist ein Wasserschaden entstanden. Für derartige böse Überraschungen ist in der Auswanderer-Kasse eigentlich kein Geld. Und angesichts der nahenden Eröffnung liegen die Nerven sowieso schon blank.

Eröffnung ohne Mutter Marion Fischer

Erschwerend für das junge Paar kommt hinzu, dass Marion Fischer selbst zur Eröffnung des Lokals noch nicht auf der Insel sein kann. Sie muss in Deutschland noch letzte Behördengänge erledigen, bevor sie nachkommt.

In der Folge erfahren die Zuschauer, dass Mutter Marion und ihre Tochter Sina 2003 schon einmal auf die Insel ausgewandert sind. Die quirlige Familienmutter hatte sich damals in eine Internetbekanntschaft verliebt. "Nach einem halben Jahr habe ich in Deutschland alles hingeschmissen und bin mit meiner kleinen Tochter, die damals fünf Jahre alt war, auf die Insel gezogen", erzählt die Wiederholungs-Auswanderin in der Folge. Doch nach drei Jahren endete die Beziehung und die Fischers standen vor der Entscheidung: Müssen sie zurück nach Deutschland gehen oder gibt es eine Möglichkeit, auf Mallorca zu bleiben?

Heimweh vorprogrammiert

"Ich war damals erst in der dritten Klasse. Es hat weh getan, wegzuziehen. Ich musste meine ganzen Freunde auf der Insel lassen", erinnert sich Sina Fischer. Ihre Mutter hatte sich gegen die Insel entschieden. Es sollte für beide zurück in ihr Heimatland Deutschland gehen. Nach der Rückwanderung nach Deutschland kam das Mutter-Tochter-Gespann dennoch immer wieder zum Urlaub nach Mallorca.

2023 wagten sie erneut ihr Glück und wanderten zum zweiten Mal aus. Dieses Mal kommen auch Sinas Freund Chris Jaensch und Marions Enkelin Emilia, die von ihrer zweiten Tochter stammt, mit.

Von der Oma aufgezogen

In der Wiederholungsfolge erfahren die Zuschauer dann auch, warum die Kleine mitkommt: Emilia wurde an Tag vier nach ihrer Geburt von Marion Fischer aus dem Krankenhaus abgeholt. Ihre älteste Tochter durfte das Kind vom Jugendamt aus nicht behalten. "Von einem auf den anderen Tag Mama zu werden, war schon heftig. Ich war total überfordert. Ich bin nicht verheiratet und war voll berufstätig. Doch hätte ich sie nicht aufgenommen, wäre Emilia in eine Pflegefamilie gekommen", erzählt Marion Fischer in der Folge.

Wird die Auswanderung zur Beziehungsprobe?

Unterdessen hat Fischers andere Tochter Sina ganz andere Probleme, wie die Zuschauer miterleben können. Sie ist erst seit knapp einem Jahr mit ihrem Partner zusammen. Daher könnte die Auswanderung für das frische Paar auch zur Beziehungsprobe werden. Weil die Mietpreise auf der Insel hoch sind, hat sich die Familie dazu entschieden, dass erst einmal alle unter einem Dach leben werden. Die größten Zweifel an dem Plan hat von Anfang an Sina Fischer. Schließlich ist sie, als sie kaum 18 Jahre alt war, von zu Hause ausgezogen und hat seither alleine gelebt. Ganze 3.700 Euro Miete muss die Familie für das sanierten Stadthaus in Santanyí an der Ostküste zahlen.

Putzfimmel und Kameraüberwachung

Und das ist nicht die einzige Hürde. Familienmutter Marion Fischer leidet unter einem Putzfimmel, gibt sie vor den Kameras zu. Nach einem Ereignis platzt Sina Fischer und auch deren Freund dann endgültig der Kragen, und das nicht einmal zwei Stunden nach der Ankunft von Marion Fischer auf Mallorca. Der Grund: Während das Paar nicht zu Hause war, hat Marion Fischer in dessen Zimmer nach Klopapier, einer Klobürste und einem Handtuch gesucht. Was sie nicht wusste: Das junge Paar hatte zuvor eine Kamera installiert, da es sichergehen wollte, dass es nicht zu Problemen mit den Umzugshelfern kommt.

Als Chris seine Schwiegermutter in Spe per Telefon kontaktiert und fragt, was sie im Zimmer des Paares zu suchen habe, eskaliert die Lage. Kurze Zeit später treffen die drei Auswanderer aufeinander und es kommt noch heftiger. Mama Marion Fischer zieht eingeschnappt davon. "Ich gehe wieder. Ich fühle mich hier nicht willkommen", schreit sie in der Sendung.

Die große Überraschung: Nur ein paar Stunden später sind die Wogen bei den drei Auswanderern wieder geglättet. Mit einem besonderen Frühstück hat Mutter Marion ihrer Sina ein Friedensangebot gemacht.

Und auch im Restaurant Yo Soy der Familie gibt es ein Happyend. Der Laden brummt laut der Aussage der Auswanderer.

Im April 2023 eröffnet

Der Familienbetrieb im Carrer dels Pescadors 21 (zu Deutsch: "Fischer-Straße") ist seit dem 6. April 2023 geöffnet. Zuletzt war dort das Lokal "El Faro" untergebracht, das aber nur knapp einen Monat lang geöffnet war. Marion und Sina Fischer haben es in "Yo soy – Kitchen & Cocktails" umgetauft. Obwohl Marion Fischer gemeinsam mit ihrer mittlerweile 25 Jahre alten Tochter Sina von 2003 bis 2007 schon einmal auf Mallorca gelebt hat, war die Familie erst in einer Folge in dem Format zu sehen. Marion Fischer, ihre Tochter Sina Fischer, deren Freund Chris Jaensch und Emilia, die Enkelin von Marion Fischer, leben gemeinsam in Santanyí.

Zwei bekannte Auswanderer-Paare zu sehen

Während in der Folge am Montagabend (1.7.) bei Familie Fischer die Fetzen fliegen, wagen sich zwei bereits bekannte Auswanderer-Paare an neue Projekte: Tamara und Marco Gülpen und Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz.

Bunter Start in die Saison

Seit 2012 betreibt Marco Gülpen mit seiner Partnerin Tamara Gülpen das ganzjährig geöffnete Hostal Playa in Palma. Nach einer größeren Umgestaltung sieht Marco in der aktuellen Folge zum ersten Mal den neuen Look seiner Unterkunft. Das Auswandererehepaar hat pünktlich zum Saisonstart im Mai 2023 die Räume der Unterkunft komplett umgestaltet. Flure, Zimmer und die Fassade der Herberge wurden neu gestrichen und die Innenräume neu möbliert. Vor allem seine Frau Tamara Gülpen hat sich um die Umgestaltung gekümmert. Nun wollen sie das neue Design ihrer Gaststätte präsentieren und laden zu einem Tag der offenen Tür ein.

Was sich liebt, ...

Die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" erfahren in der Wiederholungsfolge auch Privates über das Paar. Natürlich läuft eine Beziehung nicht immer reibungslos. Dass Marco ständig meckert, hat die 31-jährige Tamara Gülpen, die früher seine Angestellte war, längst akzeptiert. Er hingegen scheint an den Fähigkeiten seiner Gattin zu zweifeln und befürchtet, dass die Gäste auf den Umbau und die neue Fassadenfarbe nicht gut reagieren werden. Doch Tamara Gülpen ist optimistisch.

Am Tag der offenen Tür gibt es dann ein Problem: Es gibt nicht genug Sektgläser. Für einige Momente herrscht Unruhe, doch am Ende (Spoiler) findet Tamara im Keller doch noch genügend Gläser. Auch das Urteil der Gäste zur Umgestaltung fällt sehr positiv aus. Mit Sascha Winkels und Deniz Gülpen ist ein weiteres TV-Auswandererpaar unter den Gästen.

Gesundheitliche Probleme bei Thommy Schmelz

Das andere bekanntere Mallorca-Auswanderer Paar hat das Kamerateam für die Folge bei ihrer Saison in Österreich begleitet. Dort geht es Thommy Schmelz nicht so gut, denn er ist gesundheitlich angeschlagen. "Zuerst haben sie den Fleck auf der Niere gefunden, der Gott sei Dank nur ein Nierenstein war. Dann stellten sie fest, dass ich einen Herzinfarkt hatte, von dem ich selbst nichts gemerkt hatte." Doch trotz ihrer gesundheitlichen Probleme können die beiden nicht aufhören zu leben und zu arbeiten. Sie lassen sich nicht unterkriegen.

Längst nicht nur Mallorca-Auswanderer

Die Folge gibt den Zuschauern auch einen tieferen Einblick in die Vorgeschichte der Auswanderer-Urgesteine. 2007 zogen sie mit Tochter Jessica nach Brasilien und lebten dort acht Jahre. Doch 2015 ging es schon wieder weiter. Schweden, Österreich, Deutschland, alles probierten sie aus, bis sie sich schließlich dazu entscheiden im Sommer auf Mallorca zu leben und ihre Winter in Österreich zu verbringen. Derzeit hält sich das Paar auf Mallorca auf. Thommy Schmelz leidet nach wie vor auch an anderen gesundheitlichen Problemen, war erst kürzlich im Krankenhaus.

Karriere als Sänger gestartet

In der Wiederholungsfolge sieht man zudem, wie die beiden Auswanderer ihre Gesangskarriere starten, mit dem Song "Zu Hause ist da, wo du bist". Geschrieben hat ihn der Schlagersänger Alex Engel für die Auswanderer. Er ist in der Sendung mit dem Paar zu sehen und verrät einiges über die Aufnahmearbeiten.

Doppelfolge "Goodbye Deutschland"

Im Anschluss an die Mallorca-Folge läuft eine weitere Wiederholungsfolge von "Goodbye Deutschland" mit den Jamaika-Auswanderern Marian und Aaron Erbach sowie Familie Munser und Don Francis, die es nach Lloret de Mar gezogen hat.