"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" war in letzter Zeit auf Instagram ab und an in Deutschland Trikot zu sehen und auch von ihren Fans wollte sie kürzlich wissen, wo sie das Deutschlandspiel geschaut haben. Dabei sind Jennifer Thiesen, wie die Auswanderin mit bürgerlichem Namen heißt, und Achim Thiesen gar keine allzu großen Fußball-Fans. "Achim hat früher öfter Fußball geguckt, jetzt aber nur noch während der EM oder WM", so Thiesen zur MZ. Die Deutschlandspiele während der aktuellen EM hätten sie aber zumindest teilweise mitverfolgt. "Das gegen Ungarn am 19. Juni haben wir im Schlagerbiergarten in Cala Millor geschaut, das Spiel gegen Dänemark am Wochenende zu Hause", so die Mutter eines Sohnes zur MZ.

Gute Stimmung nach Eröffnungsspiel

Nach dem Eröffnungsspiel sei die Stimmung in dem erst kürzlich eröffneten Biergarten in Cala Millor gut gewesen. In einem Reel auf Instagram sieht man Jenny und Achim Thiesen ausgelassen zu Schlagermusik vor der Leinwand tanzen:

Am Sonntag (30.6.) traf das Team der spanischen Nationalmannschaft dann auf Georgien. Auch das wollten sich Auswanderer nicht entgehen lassen. "Es war sensationell", freute sich Thiesen am Montag (1.7.) gegenüber der MZ. Am Freitag (5.7.) trifft nun das Heimatland der Auswanderer, Deutschland, auf das Land, in das sie ausgewandert sind, Spanien. Wem die beiden dann die Daumen drücken? "Wir sind natürlich Deutsche, aber wenn die rausfliegen, fiebern wir weiter für Spanien mit", so Thiesen zur MZ.

Neue Sommeröffnungszeiten

Die neue Woche hat zwar auch an der Ostküste durchwachsen begonnen. Dennoch hat die Boutique-Betreiberin seit Montag (1.7.) geänderte Öffnungszeiten. Diese gelten auch im Schuhgeschäft Leguano von Achim Thiesen. "In den heißen Mittagsstunden sind viele Leute am Strand. Daher machen wir am Nachmittag erst um 17.30 Uhr auf, haben dann aber bis 22 Uhr geöffnet", so Thiesen. Die Sommeröffnungszeiten in der Boutique in Cala Millor gelten im Juli, August und September.

Auch im Restaurant Happy Schnitzel im Carrer Binicanella in Cala Millor gelten nun verlängerte Öffnungszeiten. Geöffnet ist dienstags bis samstags von 12 bis 15 Uhr und 18 bis 23 Uhr statt bislang 22 Uhr. Die Küche hat jeweils von 12 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags und montags ist Ruhetag.

In der Boutique von Jenny "Delüx" und Achim Thiesen in Artà bleibt alles, wie gehabt. Das Geschäft dort ist montags bis freitags von 10.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Eine Auswanderin mit langer Erfolgsgeschichte

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. Das Paar lebt gemeinsam mit Jenny Thiesens Sohn Leon in Artà.