"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" will beim EM-Spiel zwischen Spanien und Deutschland am Freitag (5.7.) gemeinsam mit ihren Fans mitfiebern. Daher organisiert sie in ihrem Lokal in Cala Millor, dem "Happy Schnitzel" ein Public-Viewing-Event.

"Wir haben das ganz kurzfristig entschieden. Achim hat gestern noch einen riesen Fernseher gekauft", so Jenny Thiesen am Mittwoch (3.7.) zur MZ.

Los geht's um 18 Uhr. Besucher können an einer Aktion teilnehmen: Würfeln sie eine "sechs", bekommen sie einen Fanschal gratis. Das erste Mal Würfeln ist kostenlos, dreimal Würfeln kostet 2 Euro. Als Verpflegung gebe es unter anderem Frikadellen. Wer sichergehen will, dass er einen Tisch bekommt, sollte vorab reservieren.

Die beiden Geschäfte der Auswanderer in derselben Straße (Carrer Binicanella) bleiben während des EM-Spiels geschlossen, öffnen aber um 20 Uhr wieder. Zum 1. Juli hatten Achim und Jenny Thiesen bekannt gegeben, dass sie die Öffnungszeiten ihrer Geschäfte auf die Sommerzeiten umsteigen.

Neue Folge zusammen mit Jenny Delüx

Wer kein Fußball-Fan, aber begeisterter Zuschauer von "Goodbye Deutschland" ist, kann sich die neue Folge mit der bekannten Auswanderin zusammen mit ihr und Achim Thiesen anschauen. Sie läuft am 22. Juli um 20.15 Uhr auf Vox. Das Public Viewing findet dann in der im Juni eröffneten Jungle Bar and Lounge im Carrer de Fetget, 9 Cala Millor statt. Thema wird die Eröffnung des Geschäfts in Artà sein.

In der Programmbeschreibung zum Teil von Jenny und Achim Thiesen heißt es: "Zum Saisonstart wollen Jenny und Achim Thiesen ihr erstes gemeinsames Geschäft auf Mallorca eröffnen. Aber offenbar passt das nicht jedem in Artà: Als sie am Tag des großen Openings in ihren Laden wollen, um letzte Vorbereitungen zu treffen, wartet eine böse Überraschung auf das Auswandererpaar."

Neben den Thiesens sind die Auswanderer-Familie Grieser sowie die Tierschützerin Sina Hoffmann zu sehen.

Eine Auswanderin mit langer Erfolgsgeschichte

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. Das Paar lebt gemeinsam mit Jenny Thiesens Sohn Leon in Artà.