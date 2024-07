Mit gerade einmal 23 Jahren ist Tamara Gülpen, die man aus "Goodbye Deutschland" kennt, nach Mallorca gekommen. Das war im April 2016. Die Insel kannte sie damals kaum: 2015 hatte sie lediglich einige Tage lang mit einer Freundin auf Mallorca Urlaub verbracht. "Ich war eigentlich nie der Typ, der aus meinem Heimatdorf Tünsdorf wegwollte. Es war nicht geplant. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, ich musste mal weg", so Gülpen, die damals noch Bohr hieß und aus einer längeren Beziehung kam, zur MZ. Ein paar Monate auf Mallorca, den Kopf frei bekommen, das war ihr Plan.

Wie aus fünf Monaten acht Jahre und mehr wurden

Vor dem Umzug auf die Insel sollte ein Job her. Im Internet stieß Gülpen auf die Stellenausschreibung des Hostal Playa de Palma von Marco Gülpen sowie die einer Immobilienfirma. "Ich war erst bei Marco zum Vorstellungsgespräch und bin zu dem Immobilienbüro dann gar nicht mehr hin. Die Arbeit im Hostal hat sich sehr gut angehört. Ich wollte den Job", erinnert sich Tamara Gülpen. Sie bekam ihn.

Schon wenige Tage später sei sie definitiv auf die Insel geflogen, um den Job im Hostal anzutreten. "Ich habe die Wohnung unter meinen Eltern so gelassen, wie sie war, sodass ich jederzeit zurückkann, wenn ich keine Lust mehr habe", erzählt Tamara Gülpen weiter.

Es war am 27. April 2016, als Tamara Gülpen um 23 Uhr am Flughafen in Palma ankam – dieses Mal, um auf der Insel zu bleiben. Damals überkam sie plötzlich die Angst, erinnert sie sich. "Ich war erst 23 Jahre und dachte mir 'Tamara, was hast du da gemacht'. Ich kannte niemanden auf der Insel, war ganz alleine." Doch das Schicksal meinte es schnell gut mit ihr.

Vom Obermacho zum Ehemann

Tamara Gülpen hatte Marco Gülpen zunächst als Obermacho abgestempelt. Damals lebte ihr deutlich älterer Chef auch noch mit seiner Ex-Partnerin, einer Nacktsängerin im Bierkönig, in einer Wohnung. Das Bild, das sie von ihm hatte, änderte sich jedoch schnell.

Zur Erinnerung: Da Tamara Gülpen zu Beginn noch keine Wohnung auf der Insel hatte, wohnte sie einige Wochen lang im Hostal. Wenig später fand sie dann zwar eine Wohnung, hatte dort aber Bettwanzen. In der WG, in die sie danach zog, verstand sie sich nicht mit der Mitbewohnerin. Also zog Tamara Gülpen Mitte August erneut ins Hostal, ins Zimmer mit der Nummer 5.

"Bis August 2016 hatten Marco und ich ein ganz normales Chef-Angestellten-Verhältnis", erinnert sie sich. An einem regnerischen Tag wollte sie nach Deutschland fliegen, habe allerdings in der Taxizentrale niemanden erreicht. Das hat ihr damaliger Chef mitbekommen, und ihr angeboten, sie zum Flughafen zu fahren. Es sei der Anfang der Liebesgeschichte von ihr und dem 27 Jahre älteren Auswanderer gewesen. Von da an ging alles recht schnell. Mitte September machte das Paar die Beziehung dann öffentlich und "outete" sich auch vor den anderen Mitarbeitern.

2018 heirateten Tamara und Marco Gülpen, im September 2019 kam Sohn Giulio auf die Welt. In den Folgen von "Goodbye Deutschland" konnten Zuschauer immer wieder sehen, dass vor allem Tamara gerne ganzjährig auf der Insel leben würde. Bisher lebt die dreiköpfige Familie einen Teil des Jahres auf Mallorca, den anderen Teil in Deutschland.

Was Tamara Gülpen an Mallorca liebt

Uns hat Tamara Gülpen verraten, was sie an der Insel so mag:

"Die Menschen sind hier gut gelaunt und lockerer. Ich mag einfach die Mentalität hier sehr."

hier sehr." "Ich mag es, mit meinem Sohn abends essen zu gehen, auch wenn es manchmal 22 Uhr ist, ohne dabei böse Blicke zu kassieren. Ich liebe hier einfach unser unbeschwertes Leben."

"Ich mag es auch, dass die Spanier mit einfachen Dingen zufrieden sind , dass man hier noch gerne arbeiten geht, um seine Familie zu ernähren, und stolz darauf ist. Ich habe manchmal das Gefühl, hier ist die Zeit einfach noch stehen geblieben. Mallorca ist meine heile kleine Welt."

, dass man hier noch gerne arbeiten geht, um seine Familie zu ernähren, und stolz darauf ist. Ich habe manchmal das Gefühl, hier ist die Zeit einfach noch stehen geblieben. Mallorca ist meine heile kleine Welt." "Dass es an jeder Ecke Aioli gibt. Darin könnte ich baden."

Mallorca oder Deutschland?

Mittlerweile lebt Tamara Gülpen, zumindest den Sommer über, schon seit acht Jahren auf Mallorca. Schon die letzten Folgen mit dem Auswanderer-Paar haben es anklingen lassen: Ihr Gatte Marco Gülpen würde den kleinen Giulio ab kommendem Jahr gerne in Deutschland einschulen, Tamara Gülpen lieber auf der Insel und damit das ganze Jahr hier leben. Ob sich die beiden einig werden, können Zuschauer später bei "Goodbye Deutschland" sehen. Wie bereits berichtet, wollen die Auswanderer die diesjährige Sommersaison auch nutzen, um endgültig zu entscheiden, wo ihr Lebensmittelpunkt liegen soll.

Durch "Goodbye Deutschland" bekannt geworden

Marco Gülpen, der aus Köln stammt, hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb auf der Insel unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück. Seit 2012 betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert. Bei "Goodbye Deutschland" war das Paar zuletzt im Mai 2024 zu sehen. In der Folge reisten die Gülpens nach Ibiza, um sich dort eine 3,5-Millionen-Immobilie anzuschauen, die sie zur Unterkunft umgebaut hätten. Letztlich entschieden sie sich aber dagegen. Am Montag (15.7.) läuft eine neue Folge auf Vox mit Tamara und Marco Gülpen.