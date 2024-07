Zumindest bei "Goodbye Deutschland" hat man sie seit September 2022 nicht mehr gesehen: die YouTuber und Mallorca-Auswanderer Lisha und Lou Savage. Am Montag (15.7.) ist es so weit: Vox zeigt um 20.15 Uhr eine neue Folge mit den beiden und weiteren prominenten Auswanderern: Tamara und Marco Gülpen und Lorenz Büffel (bürgerlich Stefan Scheichel-Gierten) und seiner Frau Emily Gierten.

Lisha Savage: das Leben nach der Essstörung

In der Öffentlichkeit musste sich Lisha Savage in den vergangenen Jahren immer wieder dafür rechtfertigen, dass sie so viel abgenommen hat. "Nach zwei Jahren Dauerkampf gegen ihre Essstörung hat Lisha es endlich geschafft, ihr Leben zu ändern", verrät die Programmbeschreibung. Doch die Folgen der Krankheit würden sie so schnell nicht loslassen, heißt es weiter.

Aktuell stehe für sie und ihren Mann Lou eine große Veränderung an: ein neues business venture. Um diesen Traum auf Mallorca verwirklichen zu können, benötigt das Paar allerdings einen Bootsführerschein. Werden die beiden diese Herausforderung meistern?

Tamara und Marco Gülpen: eine Entscheidung muss her

Wie bereits berichtet, müssen sich Tamara und Marco Gülpen entscheiden, wo sie langfristig ihren Hauptlebensmittelpunkt haben wollen, auf Mallorca oder in Deutschland. Derzeit verbringt das Paar die Sommer auf der Insel, die Winter in Deutschland. "Heißt es für die Gülpens schon bald 'Goodbye Mallorca'? Söhnchen Giulio wird im kommenden Jahr eingeschult. Die Frage ist nur, wo?", heißt es in der Ankündigung der Mallorca-Folge.

Wenn es nach Tamara Gülpen geht, zieht die Familie nächstes Jahr komplett auf die Insel. Aber Marco hat nach über 20 Jahren auf Mallorca eher weniger Lust dazu. "Wenn es nach ihm geht, ist es die letzte Saison, die er und seine Familie komplett auf Mallorca verbringen", liest man weiter. Eine so große Entscheidung kann für das Ehepaar schnell zur Zerreißprobe werden.

Die Büffels: Klappt der Umzug rechtzeitig?

Familie Büffel steht vor einem ganz anderen Problem. Lorenz Büffel (bürgerlich Stefan Scheichel-Gierten) und seine Frau Emily Gierten müssen dringend umziehen, doch ihr neues Haus ist noch eine Baustelle und noch lange nicht bezugsfertig. "Der enge Zeitplan sorgt für viel Stress, und überall stapeln sich die Umzugskisten. Können sie rechtzeitig in ihr neues Haus ziehen oder stehen sie bald ohne Dach über dem Kopf da? Die Büffels möchten endlich zur Ruhe kommen, denn aktuell hüten sie ein kleines Geheimnis", liest man in der Programmbeschreibung. Wie vor einigen Woche bekannt wurde, ist Emily Gierten ein zweites Mal schwanger. Die bisher dreiköpfige Familie erwartet ein neues Familienmitglied.

Um 23.15 Uhr läuft eine Wiederholungsfolge (Erstausstrahlung: 31.01.17). Darin zu sehen sind die Mallorca-Auswanderer Sascha und Marina Thielen (Red Rubber Duck) und David Schlosser (Schwarzwald Café) und die Gran-Canaria-Auswanderer Martin Bolze und Manuela Scherer.