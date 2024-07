Der Fall rund um die sogenannten Kegelbrüder auf Mallorca hat international Aufsehen erregt. Mehr als zwei Jahre nachdem das Strohdach der Bar "Why not Mallorca" in Flammen aufging, ist weiterhin unklar, ob die Gruppe junger Männer aus dem Münsterland mit dem Feuer etwas zu tun hat. Die Ermittlungen laufen nach wie vor. Die Betreiber der Bar unterdessen begraben die Hoffnung, dass sie noch eine Entschädigung sehen und reißen die Zelte in Arenal ab.

Wie Alice und Bernd Klotz den Kameras von mallorcatv.info erzählen, haben sie den Betrieb ihrer Bar nun aufgegeben. In einem längeren Videobeitrag ist Alice Klotz dabei zu sehen, wie sie die Kisten in dem Restaurant packt. „Wir hoffen auf jemanden, der uns zumindest einen Teil der Kosten ersetzt und unser Herzstück übernimmt“, sagt die Betreiberin. Immer wieder flogen Gegenstände auf die Terrasse.

In den zurückliegenden Wochen hätte sich die Situation weiter negativ zugespitzt. Immer wieder schmissen Urlauber aus dem benachbarten Hotel Zigaretten, Bierdosen und Wasserflaschen, manche noch voll, auf die Terrasse. Gäste des "Why not" hatten den Müll in ihrem Essen oder wären um ein Haar von den Gegenständen getroffen worden.

Auch auf ihr Dach wartet das Ehepaar Klotz auch seit dem Brand, der das Strohdach komplett zerstört hatte. Die Gäste des Restaurants mussten seither in der prallen Sonnen sitzen.

Neues Lokal in Peguera

Doch aufgeben wollten Alice und Bernd Klotz nicht. Sie haben sich nach einer Alternative umgesehen. "Wir haben alles Geld zusammengekratzt und in Peguera ein neues Lokal eröffnet", berichtet Bernd Klotz. Die Bar nennt sich "Geheimtipp", das Ehepaar Klotz bietet dort "deutsche und spanische Tapas" an. Auch Hot Dogs und eine große Auswahl an Getränken warten auf die Gäste.

Gutachterin schaut vorbei

Unterdessen suchte am Mittwoch (10.7.) auf Anweisung des Ermittlungsrichters eine Gutachterin das "Why not" auf. Zum ersten Mal wird damit eine neutrale Kosten- und Schadenseinschätzung eingeholt. Möglicherweise bekommen nun die Kegelbrüder einen Teil der sogenannten Solidarhaftung in Höhe von 500.000 Euro zurück, die die Männer leisten mussten.

Was war eigentlich passiert?

Die 13 Urlauber aus dem Münsterland waren im Mai 2022 gerade erst auf der Insel angekommen und hatten im Hotel eingecheckt, als ein Feuer auf dem Strohdach der benachbarten Bar in Arenal ausbrach. Die Gruppe kam gesammelt in Untersuchungshaft.

Fünf der Kegelbrüder durften bereits Anfang Juni 2022 das Gefängnis verlassen. Einer von ihnen konnte nachweisen, dass er unter der Dusche stand, als der Brand ausbrach. Die Zimmer der anderen vier befanden sich auf der anderen Seite des Hotels. Die restlichen acht jungen Männer wurden dann Mitte Juni 2022 freigelassen.

