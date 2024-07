In der neuen Folge des Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland", die Vox am Montagabend (15.7.) um 20.15 Uhr ausstrahlt, erwartet die Gülpens nach ihrer Rückkehr auf die Insel – pünktlich zum Saisonbeginn – ein Schreck: In ihrer Wohnung an der Playa finden die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Schimmel vor. Unter anderem ein Schuhregal ist davon befallen. Doch neben diesem akuten Problem geht es im neuen Kapitel der Sendung vor allem um ein Grundsatzthema des Ehepaars.

Wie bereits berichtet, muss sich die dreiköpfige Familie wegen der bevorstehenden Einschulung von Sohn Giulio entscheiden, wo langfristig der Lebensmittelpunkt liegen soll. Marco tendiert eher zu Deutschland, Tamara eher zu Mallorca. Giulio sei in Deutschland glücklich. Schon seit acht Jahren pendeln die Gülpens, beziehungsweise führen sie ein "Doppelleben": Die Winter verbringen sie in Deutschland, die Sommer auf Mallorca. Marco glaubt, dass Tamara die Winter auf Mallorca falsch einschätzt. Die Playa ähnele dann einer Geisterstadt. Ob Tamara sich dessen bewusst ist?

Tamara Gülpen langweilt sich in Deutschland

"Ich glaube, bei diesem Thema kriegt mich Marco nicht so einfach abgefrühstückt. Ich fühle mich in Deutschland nicht so wohl wie er", sagt Tamara Gülpen. Die beiden erzählen erneut ihre Kennenlerngeschichte. Beim Tennis seien sich die beiden immer näher gekommen, nachdem sie sich als Angestellte und Chef kennengelernt hatten.

Wie es bei den Gästen ankommen würde, dass das Paar nicht oder kaum mehr auf Mallorca vor Ort sein würde, fragt die Stimme aus dem Off. Tamara Gülpen langweile sich in Deutschland. Hier hätte sie mit dem Hostal und der Cocktailbar Despacito eine Aufgabe.

Eröffnung der neuen Eisdiele von Marco Gülpen

Das Drehteam ist später bei der Eröffnung von Marcos neuer Eisdiele in Köln dabei. Doch das Wetter will nicht so ganz mitspielen. Tamara sei überhaupt nicht mit der Eröffnung einverstanden gewesen. Doch er habe sie hier nicht erst nach ihrer Meinung gefragt. Dann haben die bestellten Eisbehälter auch noch die falsche Größe.

In drei Jahren läuft der Pachtvertrag für das Hostal aus. Erst nach der Saison erfahren die Gülpens, ob eine Verlängerung möglich ist. Wenn sie das Hostal verlieren, hat Tamara weniger Argumente für Mallorca.

Pro- und Kontraliste zu Mallorca

Tamara will mit Marco eine Pro- und Kontraliste zu Mallorca und Deutschland erstellen. Marco findet: In Deutschland kann man im Winter bei schlechtem Wetter viel mehr machen als auf Mallorca. Das Land sei besser auf unbeständiges Wetter ausgerichtet. Tamara will mehr sein als nur Mutter. Ihr kommen die Tränen. Sie sieht sich einfach nicht in Deutschland. Marco kann sich vorstellen, Giulio auf Mallorca einzuschulen und ein, zwei Jahre fest auf der Insel zu wohnen. Dann würde Tamara schon zur Räson kommen, denkt er.

Wer sind die Gülpens überhaupt?

Marco Gülpen stammt aus Köln und hat neben Giulio noch eine erwachsene Tochter. Der gelernte Bürokaufmann lebte von 1999 bis 2011 fest auf Mallorca, betrieb unter anderem das Hostal Dos Pins mit 14 Zimmern an der Playa de Palma, ein Wettbüro sowie einen Bootsverleih. Dann kehrte er für kurze Zeit nach Köln zurück, wo er seit 2011 ein Hotel mit 17 Zimmern betreibt. Parallel erhielt er die Zusage für das aktuelle Hostal an der Playa und kehrte 2012 auf die Insel zurück. Seit 2012 betreibt er das Hostal Playa de Palma nun, mittlerweile mit Frau Tamara, die gelernte Touristikkauffrau ist. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria in Cala Millor involviert.

Die Gülpens sind nicht die einzigen Mallorca-Auswanderer, die in der neuen "Goodbye Deutschland"-Folge zu sehen sind. Neues gibt es auch von Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten (Lorenz Büffel) sowie von Lisha und Lou Savage. Zu den Geschichten dieser beiden Auswanderer-Paare folgen in Kürze noch gesonderte MZ-Artikel. /bro