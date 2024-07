Nicht nur die Mallorca-Auswanderer Tamara und Marco Gülpen befinden sich in der neuen "Goodbye Deutschland"-Folge in einer Umbruchphase: Emily Gierten und Stefan Scheichel-Gierten (bekannt als Ballermann-Sänger Lorenz Büffel) sind in der Episode, die am 15.7. auf Vox lief, am Kistenpacken. Sie wollen auf Mallorca in ein neues Haus ziehen. Doch das ist noch längst nicht bezugsfertig. „Unser Mietvertrag läuft am Sonntag aus. Heute ist Freitag“, klagt Emily.

Ende September 2023 hätten sie das Haus bereits gekauft gehabt. Doch dort gab es noch einiges zu tun. Es war Emily, die umziehen wollte, da ihr das aktuelle Haus zu viele Mängel hatte. Eine neue Bleibe zu finden, die beiden gefällt, war, wie die Zuschauer sehen konnten, allerdings eine wahre Herausforderung. Moment der Spannung: Ist der Boden da? Der Bau des neuen Hauses verzögert und verzögert sich, doch Stefan Scheichel-Gierten versucht es mit Humor zu sehen. Es fehlt etwa noch der Fußboden, ein Bett kann man so nicht aufstellen. Und, und, und… Zudem lebt das Paar nicht gerade minimalistisch und weiß gar nicht, wo es die vielen Sachen abstellen soll. „Wir verhindern damit den Bau“, kommentiert Stefan Scheichel-Gierten nur. Im Verlauf der Folge bahn sich der große Moment der Spannung an: Ist der Boden nun endlich da? Selbst der Ballermann-Sänger sieht jetzt schwarz: „Es ist nichts fertig!“, sagt Stefan verzweifelt, als das Paar das neue Haus betritt. „Wir wollten hier Ende Februar rein. Jetzt haben wir Ende März. Daher gehen wir jetzt noch in eine Wohnung“, erklärt er weiter. Sie rufen ihre Freunde, die Gülpens, an. Können sie mit der Personalwohnung oder Zimmern im Hostal aushelfen? Obwohl die Saison schon angefangen hat, ist glücklicherweise die Personalwohnung frei. "Die schönste Nachricht des Jahres" Stefan Scheichel-Gierten muss den Umzug letztlich alleine stemmen, da Emily Gierten 39 Grad Fieber hat. Die Übergangswohnung liegt an der Playa de Palma. Vor allem Stefan fühlt sich hier natürlich zu Hause und rechnet damit, dass ihn einige Passanten ansprechen werden. Sprung in die Zukunft: Mittlerweile wohnt die Familie in ihrem neuen Haus, wenn auch noch nicht alle Waschbecken an ihrem Platz sind. Beide fühlen sich schon sehr zuhause. Sie verkünden dann auch eine frohe Botschaft: Sohn Leo wird einen Bruder bekommen. „Es ist trotz des Stresses die schönste Nachricht des Jahres“, sagt Stefan Scheichel-Gierten. Die Geschichte der Büffels Die Kennenlerngeschichte des Paars: Emily Gierten war damals Künstlerbetreuerin im Megapark. Dort lernten sich die beiden Mallorca-Auswanderer im Frühjahr 2019 kennen. 2020 kam dann Sohn Leo zur Welt. 2022 hatte das Paar seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagert – zuerst allerdings nur zur Probe. Im Dezember desselben Jahres wurde es dann ernst – die beiden entschieden sich für die Insel. Im Sommer 2023, exakt drei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit, heirateten die beiden auf der Eventfinca Son Mir in der Nähe von Son Ferriol. In der neuen "Goodbye Deutschland"-Folge geht neben den Büffels und den Gülpens außerdem noch um die YouTuber und Mallorca-Auswanderer Lisha und Lou Savage, zu denen es in Kürze noch eine gesonderte Zusammenfassung geben wird. /bro In der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" geht es um die Essstörung von Mallorca-Auswanderin Lisha Savage