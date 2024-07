In der am Montag (15.7.) ausgestrahlten Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" kamen auch Lisha und Lou Savage vor. Im Mittelpunkt, mal wieder: die Essstörungen von Lisha. Die Berlinerin leidet seit mehreren Monaten an Gallensteinen, erfährt man in der Folge. Daher muss sie Tabletten nehmen. Sie vermutet, dass ihre Hardcore-Diät der Auslöser war. 2022 wog sie 76 Kilogramm. Mit der geplanten Hochzeit kamen bei der Brautkleidanprobe die Zweifel an ihrem Körper. Innerhalb weniger Monate verlor sie 26 Kilogramm. Eigentlich wollte sie für den großen Tag „nur“ 10 Kilogramm abnehmen. „Es gab manchmal zwei bis drei Tage hintereinander, an denen ich gar nichts gegessen habe.“

Große Sorgen Mann Lou Savage macht sich Sorgen. „Jeder muss sich in seinem Körper wohlfühlen. Doch wenn du als Partner siehst, dass die Grenze überschritten ist, musst du das ansprechen“, so Lou Savage. Am Tag, an dem sie an einer Gallenkolik leidet, ändert sich Lishas Problembewusstsein. „Von meiner Essstörung weiß ich schon, seit ich ein Kind bin“, sagt sie. Ihre Mutter und Schwester seien sehr übergewichtig gewesen. Sie habe im Lauf ihres Lebens nur Diäten mitbekommen. „Meine erste Diät habe ich mit 8 oder 9 gemacht, da habe ich noch mit Barbies gespielt.“ Jahre später: Sie erinnert sich an einen Moment im Spa, als sie ich im Spiegel fotografiert hat. Damals habe sie zum ersten Mal gemerkt, dass sie zu dünn sei. Auch ein Kommentar von ihrem besorgten Vater habe ihr die Augen geöffnet. Das Problem ist erkannt. Nun gilt es, sich aus der Essstörung herauszukämpfen. Doch Lisha legt jedes Wort von Lou bezüglich ihres Körpers auf die Goldwaage. „Man merkt schon, dass das in seinem Kopf auch etwas angerichtet hat und dass er sehr aufpasst, was er sagt“, so Lisha. Er soll den Instagram-Account des Paares übernehmen. So muss sich Lisha keine Kommentare zu ihrer Figur durchlesen. Sie wog zu einem bestimmten Zeitpunkt nur noch 50 Kilo. Doch jetzt geht es aufwärts bei Lisha. Doch auch die Wohnsituation der Youtuber kommt zur Sprache: Das Paar hat einen wahren Zoo zu Hause. „Wir wohnen hier mit 14 Edel-Papageien, 9 Katzen, 2 Hunden, 2 Möwen….“, sagen sie. Jetzt haben sie auch noch eine Straßenkatze aufgenommen.“ 80 Prozent der Zeit, in der sie wach seien, gehe für die Tiere drauf. Der Grund für all den Hass? "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Lisha Savage über ein traumatisches Erlebnis mit ihrer Mutter Eigentlich wollte das Paar umziehen, will ein Haus kaufen. Doch sie lieben ihre Wohngegend eigentlich. Ihr aktuelles Wohnhaus steht zum Verkauf. Doch zu ihrem Vermieter haben die Auswanderer nicht das beste Verhältnis. „Wir zahlen hier über 2.500 Euro Miete und es passiert dreimal im Monat, dass wir mit Wasser aus dem Wasserkocher duschen müssen, da der Boiler kaputt ist“, so Lisha Savage. Zudem sei ihnen das Haus zu klein. Der Garten auch. Neue Geschäftsidee Die YouTuber haben eine neue Geschäftsidee, auch um ihrer Community näherzukommen - auf Bootsausflügen. Um nicht immer einen Skipper dabei haben zu müssen, wollen sie einen Bootsführerschein machen. Auf den Booten wollen die Auswanderer besondere Meets & Greets machen. Bei der Prüfung von Lisha durfte das Drehteam nicht dabei sein. Stolz präsentiert sie ihrem Vater ihren Führerschein. „Es war so schwer, das hätte ich niemals gedacht“, sagt sie. Eine kleine Tour für sie, Lou und Lishas Papa steht an. Lou will erst in ein paar Wochen zur Prüfung antreten. Höchste Konzentration für Lisha. Auch ihr Fahrlehrer ist stolz. Ihr Papa freut sich auch, dass es Lisha besser geht. In der Folge kamen auch die Gülpens sowie Lorenz Büffel und Emily Gierten vor.