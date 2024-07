Den Zuschauern von "Goodbye Deutschland" soll nicht langweilig werden. Daher begleitet Vox neben den alteingesessenen Mallorca-Auswanderern wie den Mermi-Schmelz oder den Robens immer auch neue Auswanderer bei ihrem Wegzug von Deutschland. In der Folge vom 22. Juli erstmals zu sehen sind Anke und Martin Grieser.

Das Paar aus Berlin-Spandau ist, wie es der MZ erzählt hat, bereits im Januar 2023 auf die Insel gezogen. Doch Vox strahlt die Folgen der Auswanderersendung bekanntlich teils mit monatelangem Verzug aus.

Laut der Programmbeschreibung zur Folge übernehmen die beiden in dem bei Deutschen sehr beliebten Ort Cala Ratjada einen Textilladen, der auf Rocker-Klamotten spezialisiert ist. "Der Kontrast zwischen der sonnigen Urlaubsinsel und ihrer Totenkopf-Mode könnte kaum größer sein. Die erste Saison ist eine Bewährungsprobe, lange Arbeitstage und Sprachbarrieren machen Anke und Martin das Leben auf der Insel nicht leicht", heißt es weiter.

Uns haben die Auswanderer ihre Geschichte schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge mit ihnen erzählt. Die Episode, in der auch Jenny "Delüx" und Gatte Achim Thiesen sowie Tierschützerin Sina Hoffmann zu sehen sind, läuft um 20.15 Uhr.

Das gab es wohl noch nie: im Doppelpack ausgewandert

Die Griesers sind ganz besondere Auswanderer. Denn sie sind im Doppelpack, mit ihren Müttern, in den Nordosten von Mallorca ausgewandert. Doch zurück zum Anfang. Anke Grieser hatte zuvor regelmäßig mit ihren Eltern auf der Insel Finca-Urlaub gemacht. "Mein Vater war schwer krebskrank, hat sich hier immer gut über Wasser gehalten. Er ist 2016 dann leider verstorben. Im selben Jahr habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt", erzählt die gelernte Einzelhandelskauffrau.

Noch 2016 reiste das Paar gemeinsam nach Mallorca. Martin Grieser entdeckte in Cala Ratjada den Rocker- und Metal-Laden "Tex on the Beach". "Ich hatte damals noch keine Beziehung zu Heavy Metal und Rock, er schon. Wir sind dann in den Laden und haben uns direkt super mit den Vorbesitzern, zwei Deutschen, verstanden und uns mit ihnen angefreundet", erinnert sich Anke Grieser.

2021 hätten die Laden-Vorbetreiber den Griesers dann gesagt, dass sie ihren Laden in zwei Jahren aufgeben wollen und gefragt, ob sie Interesse hätten, ihn zu übernehmen. "Wir sind das Wagnis eingegangen, haben das Geschäft zum 1. Januar 2023 übernommen. Dass wir nach Mallorca auswandern, war eigentlich nie der Plan, durch das Geschäft dann schon. Und immerhin kannten wir die Insel schon gut von unseren vielen Urlauben", erzählt die Auswanderin. Doch ihre Familien in Deutschland zurückzulassen, war für sie keine Option.

Die Mütter von Martin und Anke Grieser sind beide Witwen. Martin Griesers Mutter sei sehr offen gewesen, mit nach Mallorca auszuwandern. Anke Grieser hat es etwas Überzeugungsarbeit gekostet, ihre Mutter dazu zu bewegen. Anke Grieser habe zwar noch einen Bruder, er lebe aber im Vogtland – zu weit weg von Berlin, um sich um die 80-Jährige zu kümmerm. Die beiden Seniorinnen hätten sich schon in Berlin von Anfang an sehr gut verstanden.

Zwei Generationen nach Mallorca

Martin und Anke Grieser sind dann am 2. Januar 2023 per Auto und Fähre in Richtung Mallorca aufgebrochen. Die beiden Seniorinnen setzten sich am 4. Januar in den Flieger. "Wir haben sie dann in Palma aufgelesen und sind zu viert in den Nordosten gefahren. Das war ein tolles Erlebnis", schwärmt Anke Grieser, die in Capdepera lebt.

Ihre Schwiegermutter Rosi Grieser und ihre Mutter Heidi Lindner würden nun in Cala Ratjada in einer WG zusammenleben. "Es sind zwei wirklich lustige Rentnerinnen, die den ganzen Ort unsicher machen. Sie gehen dreimal die Woche tanzen, essen Kuchen, trinken Bier, fahren viel mit dem Zug durch die Gegend und spielen mit einer Blinden, die sie kennengelernt haben, 'Mensch ärgere dich nicht!'", so die Auswanderin. "Überall, wo wir hinkommen, heißt es: Ihr seid doch die Kinder der 'Mütter'", lacht sie.

Erste Saison beinahe nicht überlebt

Die Griesers sind sehr dankbar, dass ihre Mütter sie von Anfang an auch mit ihrem Laden unterstützt haben. Am 1. April 2023 haben die Auswanderer ihn nach einer Renovierung neu eröffnet. Im Laden laufe Rock- und Heavy-Metal-Musik, Kunden können zwischen Taschen, Edelstahlschmuck, T-Shirts, Bandshirts und (mittlerweile auch bunter) Bekleidung mit Totenköpfen und Knochen stöbern. Vorher sei die Ware fast ausschließlich Schwarz gewesen.

"Ohne die Unterstützung von unserer Familie und unseren Freunden hätten wir die erste Saison nicht überlebt", ist sich Anke Grieser sicher. Zwei vermeintliche Händler, ein deutsches Ehepaar, hätte sie geprellt. "Sie haben sich als Händler ausgegeben und das wirklich professionell durchgezogen. Da man leider immer in Vorkasse gehen muss, wenn man Ware kauft, haben wir viel Geld verloren", erzählt Anke Grieser.

Auch mit den Vorbetreibern des Ladens sei man nicht im Guten auseinandergegangen. Sie hätten den Neu-Residenten viel defekte Ware verkauft, die sie dann hätten entsorgen müssen. "Man denkt, man ist befreundet. Aber wie man so schön sagt: 'Bei Geld hört die Freundschaft (offenbar) auf'...", erzählt die Auswanderin, die das 80 Quadratmeter große Geschäft zu gleichen Anteilen mit ihrem Partner betreibt und in Berlin 34 Jahre lang im KaDeWe gearbeitet hatte. Im Vergleich zu Martin Grieser brachte sie also schon viel Erfahrung als Verkäuferin mit.

Der gelernte Gas-Wasser-Installateur und die 54-Jährige sind stolz darauf, dass ihr Laden nach den Abzockaktionen auch läuft, obwohl die erste TV-Folge mit ihnen noch nicht auf Vox ausgestrahlt wurde. Beide seien "große Fans" des Formats. Die Idee, sich bei dem Privatsender zu bewerben, hätten beide gehabt. "Auch viele unserer Kunden kennen das Format und freuen sich, uns am 22. Juli im Fernsehen zu sehen", so Anke Grieser.

Wie bei anderen Auswanderern, die ein Lokal oder Geschäft auf Mallorca betreiben, freuen sie sich auch über die Werbung für ihr "Tex on the Beach". "Im September 2023 haben wir zuletzt mit dem Sender gedreht und ein Resümee zu unserer ersten Saison gezogen", so die 54-Jährige, die 1989 aus dem Vogtland nach Berlin gezogen war. Zuschauer dürfen gespannt sein.