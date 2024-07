Das Finale der Europameisterschaft am 14. Juli konnte man im Sharky's in Cala Ratjada, dem im Mai eröffneten Lokal von "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel, noch sehen. Einen Tag später stand am Eingang das Schild "Wegen Reichtum geschlossen. Sind am 30.7.24 zurück". "Wenn ein Konzept nicht gut funktioniert, sollte man die Reißleine ziehen, Luft holen, sich Gedanken machen, warum es so war, und neu angreifen und es besser machen. Denn Gesundheit und Zeit im Leben ist das Wichtigste. Die gibt einem niemand zurück", schrieb Steff Jerkel damals in einer Story in dem sozialen Netzwerk Instagram.

Der MZ hat der TV-Auswanderer erzählt, was genau zu der vorübergehenden Schließung geführt hat und wie es nun weitergehen soll. "An den Tagen, an denen Fußballspiele waren, haben wir extrem gut verdient, an denen, an denen keine waren, extrem schlecht", sagt der gebürtige Hamburger. "Da ich rechnen kann, habe ich die Reißleine gezogen. Dank der Europameisterschaft sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen", so Jerkel, der in keinem Fall rote Zahlen schreiben wollte. "Was hätte ich denn auf das Schild schreiben sollen? Dass wegen Umbauarbeiten geschlossen ist? Ich fand den Spruch mit dem Reichtum lustig und will auch nichts beschönigen", betont er.

Falsches Konzept?

Doch wirklich nach Lachen ist ihm nicht zumute: Schnell habe der Familienvater gemerkt, dass das Konzept des Sharky's offenbar nicht das Richtige ist. Viele Gäste hätten etwa kritisiert, dass die Preise zu hoch seien. "Für Brot mit Aioli habe ich 6,90 Euro verlangt. Das ganze Essen bei uns ist hausgemacht und frisch. Die Preise sind für die Lage in dieser Straße aber offenbar zu teuer", sagt er. Viele Kunden würden – auch, weil ihr Hotelaufenthalt viel teurer ist als noch vor einigen Jahren – beim Essen sparen wollen. "Die diesjährige Tourismussaison ist ohnehin seltsam. Es kommen viele Familien, aber junge Leute fehlen total", so Jerkel, der schon von drei anderen Lokalen in dem Ort im Nordosten weiß, die kürzlich schließen mussten.

Auch die Speisekarte mit deutschen Gerichten wie Königsberger Klopsen, Käsespätzle, Rinderbouillon-Suppe oder Leberkäse mit Sauerkraut sei von den Gästen wider Erwarten nicht gut angenommen worden. "Ich selbst liebe die deutsche Küche. Doch auch dieses Konzept muss ich wohl überdenken", gesteht sich Jerkel ein. Auch die vielen negativen Bewertungen zu den Service-Leistungen und dem Personal im Netz wolle er sich in jedem Fall zu Herzen nehmen.

Wer wird der neue Geschäftsführer/-partner?

Jerkels Plan war immer, das Lokal mit einem Geschäftspartner zu führen. Doch mit der einstigen Geschäftspartnerin war es noch vor der Eröffnung zum Streit gekommen. "Ich hatte dann zwar einen Geschäftsführer, bin aber selbst nicht der Mann, der wie Peggy an der Front steht und so gut wie sie mit den Gästen umgehen kann", gibt er zu. Immer wenn seine (mittlerweile wieder) Partnerin im Sharky's gewesen sei, hätte sich der Laden innerhalb von einer halben Stunde gefüllt. "Ich habe nicht die Leute, die das kompensieren können. Peggy ist eben Peggy", schwärmt Jerkel nur. "Ob Partner oder ein starker Geschäftsführer: Der Laden braucht ein Gesicht, eine Front, jemanden, der heiß darauf und hoch motiviert ist", findet der Auswanderer.

Ein Freund?

Angebote von Bewerbern hätte er viele schon bekommen, unter anderem von einem Freund, der bis vor Kurzem in dritter Meereslinie noch selbst ein Nobelrestaurant betrieben hatte, es aber schließen musste, weil auch ihm die Gäste ausgeblieben waren. "Mit Freunden ein Geschäft zu betreiben, finde ich immer schwierig, da man die Freundschaft riskiert, aber vielleicht tun wir uns tatsächlich zusammen", so Jerkel. Noch am Montag (22.7.) wollen sich die beiden Gastronomen zusammensetzen und besprechen, ob sie für das Projekt zusammenkommen.

Auch potenzielle Gäste und Zuschauer von "Goodbye Deutschland" kommen mit Ideen auf Jerkel zu: "Mich schreiben viele an, warum ich nicht wieder einen Griechen aufmache, weil das Restaurant Olymp damals so gut lief. Wenn ich es mache, würde ich es nur mit einer griechischen Familie machen", erzählt Jerkel. "Wahrscheinlich setzen wir jetzt erst einmal auf mediterrane Küche", so der Vater einer Tochter weiter.

Während das Tiki Beach im Hafen "bombastisch" läuft, kämpfte Jerkel in den vergangenen Wochen um die Zukunft seines Sharky's. Welche Rolle spielt der Standort in dem beliebten Urlaubsort? "Vor zehn Jahren war die Straße vom Sharky's die Toplage in Cala Ratjada. Mittlerweile ist es eindeutig der Hafen. Um das zu sehen, braucht man dort nur abends entlangzulaufen", so Jerkel. Dennoch gebe es auch rund um das Sharky's Lokale, die gut funktionieren. "Man muss dem Laden Zeit geben. Dennoch sehe ich es nicht ein, das im Tiki erwirtschaftete Geld in das Sharky's zu stecken", so der gelernte Klempner.

Wenn das Lokal zum ersten Mal nicht läuft

Es sei Jerkels erstes Lokal, das nicht so läuft, wie er es sich erwartet hat. "Das gab es wirklich noch nie. Gescheitert ist es nicht, aber ich will auch nichts schönreden", sagt er. Partnerin Peggy Jerofke animiere ihn, stark zu bleiben und weiterzumachen. Monatelang war Jerkel am Umbau des Sharky's zu Gange, hat neben Zeit auch viel Geld in das Lokal gesteckt. "Der Laden hat so viel Kraft gekostet, deswegen ist es auch kein schönes Gefühl, wenn das Konzept nicht funktioniert. Am Ende muss ich mit dem Lokal Geld verdienen", so Jerkel, der aktuell nach eigener Aussage gesundheitlich am Limit sei.

"Vielleicht finde ich einen Partner, vielleicht gebe ich den Laden auch ab, jedenfalls muss ich jetzt erst einmal zur Ruhe kommen", so Jerkel. Noch am Montag (22.7.) stehe auch ein Gespräch mit den Angestellten an. Der Auswanderer könne es gut verstehen, wenn sich einige nun einen anderen Job suchen werden.

Die Gerüchteküche brodelt

In den vergangenen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass Jerkel Insolvenz angemeldet hätte. "Davon bin ich weit entfernt. Leider gibt es aber genug Menschen, die die Gerüchte geglaubt haben", sagt er. Selbst Lieferanten und Angestellte seien verunsichert gewesen. "Durch den ganzen Müll, der da so geschrieben wurde, konnte ich zudem gar nicht zur Ruhe kommen. Wie soll das auch gehen, wenn du jeden Tag Lügenvideos über dich selbst siehst?", fragt er. Er habe entsprechend Anzeige erstattet.

Und "Goodbye Deutschland"?

Auch die Tatsache, dass das "Sharky's" indirekt Werbung durch "Goodbye Deutschland" bekommt, konnte die vorübergehende Schließung nicht verhindern. "Wenn einem Gast etwa der Service nicht gefällt, man die falschen Getränke bekommt oder es einfach zu lange dauert, kommt man trotzdem nicht wieder", ist sich Jerkel bewusst. "Es ist einfach zu viel schief gelaufen", so der Auswanderer weiter. Er wollte etwa bewusst auch Spanier einstellen. Doch aufgrund der Sprachbarriere habe es manchmal in Sachen Kommunikation gehapert.

Neues Datum

Ursprünglich wollte er, laut der Aufschrift auf dem Schild, am 30. Juli wiedereröffnen. "Wann die Wiedereröffnung ist, ist unklar, aber es wird eine geben. Am 2. August startet die Bundesliga wieder, bis dahin sollte das Sharky's spätestens offen sein", sagt Jerkel. Auch im Winter will er nicht schließen. Dann dürfte es noch ruhiger werden. Vielleicht ist dann auch mehr Zeit für die privaten Pläne des Auswanderers.

In dem ganzen geschäftlichen Drama der letzten Wochen sei an Pläne für die Hochzeitsfeier mit seiner Peggy aktuell nicht zu denken. "Wir haben noch nicht einmal über einen Termin gesprochen, wissen auch noch gar nicht, ob wir die Hochzeit vom Kamerateam begleiten lassen oder ganz privat heiraten", so Jerkel. Verlobt hatten sich Jerkel und Jerofke bei der großen Eröffnungsfeier des Shakry's am 10. Juni.

Kennengelernt hatten sich die beiden Auswanderer 1998 in Arenal. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit im Nordosten der Insel insgesamt neun gastronomische Betriebe eröffnete, rentabel betrieb und später teils wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Das zwischenzeitlich getrennte Paar ist nun wieder zusammen. Dennoch kümmert sich Jerkel seit der Trennung Ende 2022 hauptsächlich um das "Sharky's" und Jerofke um das Lokal "Tiki Beach".

Am 17. Mai eröffnete Jerkel das Sharky's leise. Nicht einmal einen Monat später fand am 10. Juni dann die große Sause zur offiziellen Eröffnung des Lokals statt, das Jerkel zuvor monatelang umgebaut hatte. /sw