Treue Zuschauer des Formats "Goodbye Deutschland" wissen: Zwischen den Dreharbeiten mit den Mallorca-Auswanderern und der Ausstrahlung der Folgen liegen teils Monate, manchmal sogar über ein Jahr. In der Folge, die Vox am Montag (22.7.) um 20.15 Uhr zeigt, ist etwa die Eröffnung von Jenny und Achim Thiesens Boutique in Artà Thema. Anlässlich der Ausstrahlung organisiert das Paar, wie berichtet, ein Public Viewing in der im Juni eröffneten Jungle Bar and Lounge im Carrer de Fetget, 9 Cala Millor statt.

"Was Edles" in Artà

Die MZ hat sich die Folge auf RTL+ schon angesehen. Darin erzählen die beiden Auswanderer, dass sie in ihrem Wohnort "etwas Edles“ machen wollten. Das sei schon am Boden und der Decke des Geschäfts erkennbar. So wollen die Thiesens auch mit den anderen Lokalbetreibern in dem Ort mithalten. Die hätten sich schließlich auch etwas einfallen lassen. Es sei „witzig“ und noch mal „etwa ganz Anderes“, dass sie nun keine Geschäftsnachbarn, sondern Geschäftspartner sind, erzählen sie. Zur Erinnerung: In Cala Millor liegen die Boutique von Jenny "Delüx" und das Schuhgeschäft Leguano von Achim Thiesen direkt nebeneinander. Das Restaurant Happy Schnitzel führt das Paar gemeinsam. Das Geschäft in Artà ist das erste, in dem es sowohl Achim Thiesens Barfußschuhe als auch Mode von Jenny "Delüx" gibt.

Wiedereröffnung in Cala Millor

Ganze zehn Monate soll es geöffnet sein, erfahren die Zuschauer. Das wäre in dem Urlauberort Cala Millor undenkbar, da fast alle Hotels dort im Winter geschlossen haben. Wie man in der Folge sieht, steht auch die Wiedereröffnung der Geschäfte in Cala Millor an. Vor allem die Boutique von Jenny "Delüx" ist prominent zu sehen.

Sie verspürt zum Saisonbeginn einen Gewissen Druck, dass das Geschäft in dem bei Deutschen besonders beliebten Ort laufen muss. "Wer weiß schließlich, wie das Geschäft in Artà anlaufen wird", fragt sie Off-Stimme. Thiesens Sohn Leon soll zum zweiten Mal bei der Modenschau mitlaufen, die die TV-Auswanderin jedes Jahr anlässlich ihres offiziellen Openings organisiert. Am großen Tag stellt sie dann ihre beiden damals neuen Mitarbeiterinnen vor und plaudert auch etwa aus dem Nähkästchen. So mancher Fan wäre sehr aufgeregt, wenn er sie träfe. „Einer hat mich mit Frau Delüx angesprochen“, lacht Thiesen.

Großer Tag in Artà

Dann steht der große Tag in Artà an. Zur Eröffnung des Gemeinschaftsprojekts von Jenny Thiesen und ihrem Mann will sie als Erinnerung an ihre Oma deren Ohrringe tragen. Wenig werden Zuschauer an die Auswanderer-Geschichte der TV-Auswanderin und ihrem damaligen Partner Jens Büchner erinnert. Die allererste Boutique der Auswanderer hieß "Store & More". „Ich hatte damals noch kein unternehmerisches Denken“, erinnert sich Jenny "Delüx". „Wenn man die alten Sendungen sieht, wirke ich etwas naiv“, sagt sie weiter. Zudem sei sie "auf der Insel erwachsen geworden".

Als Jenny und Achim Thiesen in Artà ankommen, fällt der Mutter eines Sohnes ein, dass sie vergessen hat, am Laden in Cala Millor ein Schild aufzuhängen. Da all ihre Angestellten am Eröffnungstag in Artà mit anpacken, bleibt die Boutique in Cala Millor geschlossen. Doch das Paar kann den Laden nicht betreten. Das Schloss geht nicht auf. Wer da wohl am Werk war? Die Zeit rennt, denn in eineinhalb Stunden steigt die Eröffnungsparty. Doch die Werkzeug-Kiste der Auswanderer ist im Laden. Auch Musiker Dave Rope ist vor Ort.

„Ich bin bisschen enttäuscht und traurig“, sagt Jenny Thiesen geknickt. Sie hätten im Vorfeld der Eröffnung extra besonders "Gas gegeben" und nun....? Wer ist für das Schlamassel verantwortlich?

"Wir sind gegen 9 Uhr, also zwei Stunden vor der Eröffnung dagewesen", berichtete Jenny Thiesen der MZ damals. "Jemand hatte uns über Nacht etwas Metallisches ins Schloss gestopft", sagte sie weiter. Es war nichts zu machen, das Schloss ließ sich nicht öffnen. "Ich war den Tränen nahe."

Wie man in der Folge sieht, verschaffen sich die Auswanderer doch noch Zugang zum Laden, mit brachialer Gewalt. Später füllt sich das Geschäft schnell. Und Jenny und Achim Thiesen machen Witze darüber, auf wessen Rechnung die meisten Verkäufe gehen. Von 14 würden 12 auf Jennys Kappe gehen. Nur zwei Kunden hätten Achim Thiesens Barfußschuhe gekauft.

Eine Auswanderin mit langer Erfolgsgeschichte

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen. 2022 heiratete die bekannte TV-Auswanderin dann Achim Thiesen zunächst standesamtlich in Deutschland. Ende desselben Jahres fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. Das Paar lebt gemeinsam mit Jenny Thiesens Sohn Leon in Artà.

Auch diese Auswanderer sind in der neuen Folge zu sehen

Neben den Thiesens ist die Auswanderer-Familie Grieser sowie die Tierschützerin Sina Hoffmann zu sehen. Während die Griesers in Cala Ratjada ein auf Rockermode spezialisiertes Geschäft betreiben, werden Hoffmann und ihre Hilfsorganisation "Cats Karma" im Internet von anonymen Hatern verfolgt (ein separater Bericht dazu folgt noch).