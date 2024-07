Nicht nur Jenny "Delüx", auch das Schicksal der Neu-Auswanderer Anke und Martin Grieser sowie das der Tierschützerin und Schauspielagentin Sina Hoffmann konnten Zuschauer von "Goodbye Deutschland" am Montag (22.7.) im Free-TV und nach wie vor in der RTL+-App mitverfolgen.

Sina Hoffmann steht vor einer schwierigen Zeit: Sie lebt mit über 30 Katzen zusammen und nun hat die Vermieterin der Auswanderin, die seit 2017 auf der Insel lebt, ihren Mietvertrag gekündigt. Die Pfälzerin will in der Gegend von Portocolom eine neue Bleibe mit ihren vielen Haustieren finden. Elf der Katzen sind Babys, die Hoffmann aus Notsituationen gerettet hat, heißt es in der Folge.

Tiere lagen der Mittvierzigerin schon von klein auf am Herzen, erfahren die Zuschauer außerdem. Also gründete Hoffmann die Organisation "Cats Karma" mit. Mit dieser vermittelte sie unter anderem Straßenkatzen nach Deutschland. Doch dann kam die Pandemie, erzählt die Off-Stimme. Aus Mitleid mit den Tieren nahm die Auswanderin einige Katzen bei sich auf. In der Folge sieht man einen Videoaufruf von Hoffmann, den sie startete, um eine Wohnung zu finden.

Single, aber 30 Katzen

Die Auswanderin sei alleinstehend, heißt es. Ihr damaliger Partner, mit dem sie vor sieben Jahren auf die Insel kam, sei "längst weg". Kurios: Blöderweise hatten die Ex-Partner von Hoffmann alle eine Katzenhaarallergie. Nicht die beste Basis für eine Beziehung mit einer selbsternannten Katzen-Mami.

Wie sich im Verlauf der Sendung zeigt, findet Hoffmann tatsächlich eine neue Bleibe. Mittlerweile, das spricht die Off-Stimme ein, habe sie allerdings 60 Katzen. Auf der Finca der Tierschutzorganisation sei kein Platz mehr für die Tiere gewesen, heißt es weiter. Daher habe die Auswanderin die Katzen kurzerhand aufgenommen.

Vermieterin weiß nur von deutlich weniger Tieren

Das Problem: Ihre neue Vermieterin wisse nur von "zwei bis drei Katzen". Daher musste Hoffmann die Tiere in einer Nacht- und Nebelaktion umziehen. Erst blieb ihre Aktion unbemerkt, später flog die Tierschützerin gegenüber ihrer Vermieterin allerdings auf. Eine befreundete Tierschützerin von Hoffmann hatte ein Foto von Sina Hoffmanns Zuhause gepostet, mit deutlich mehr als zwei bis drei Katzen.

Eine Person, die das Foto in den sozialen Netzwerken gesehen hat, muss es Hoffmanns Vermieterin haben zukommen lassen. Unter diesen Umständen kann sie auch in ihrer neuen Wohnung nicht bleiben. Immerhin: Die Vermieterin gewährt ihr Aufschub. Per Telefonat schafft die Auswanderin es, sie davon zu überzeugen, ihr mehr Zeit als ursprünglich veranschlagt einzuräumen.

Schwere Vorwürfe

Nicht nur die Umzugssituation macht Hoffmann zu schaffen: Die Mallorca-Auswanderin muss auch den Tod eines Tieres verkraften, das sie ein Jahr lang gefüttert hat. Gegen Ende der Folge sehen Zuschauer, dass Sina Hoffmann auf eine neue Finca zieht. Die Immobilie wurde ihr über einen Bekannten vermittelt. Hunderte von Katzen leben dort, heißt es.

Zu allem Übel wird Hoffmann dann auch noch Opfer von Hatern. Alles begann mit einem Foto von einer Katze in Quarantäne, erfährt man. Das Foto macht in den sozialen Netzen die Runde. Der Vorwurf: Sina Hoffmann würde alle Tiere so einsperren. Die Angriffe gegen sie werden immer härter. Es heißt zudem, die Auswanderin würde von den Spendengeldern leben. Daraufhin geht sie zur Polizei, erstattet Anzeige.

Die Neu-Auswanderer Anke und Martin Grieser

Auch die Geschichte der Neu-Auswanderer Anke und Martin Grieser wird gezeigt. Die Vorbesitzer des Ladens, den die beiden übernehmen, wollten sich zur Ruhe setzen. Anke Grieser muss sich erst noch an die neuen Looks gewöhnen, die sie bald verkaufen wird. Sie sehe am Drehtag aufgrund ihrer Kleidung aus wie eine H&M-Verkäuferin, aber nicht die eines Ladens mit Rockerklamotten, findet ihr Partner.

Während Anke Grieser keine Ahnung von der Ware hat, war Martin Grieser noch nie im Handel tätig. Auch das T-Shirt-Falten klappt anfangs noch nicht so gut. Anke Grieser war vor der Auswanderung des Paares jahrlang beim KaDeWe in Berlin, in der Porzellanabteilung. Dort habe sie auch viele Promis gesehen, etwa Tom Hanks oder Sarah Connor. Doch egal, wie viel Geld ein Kunde auch bei ihr gelassen habe, sie habe alle gleich behandelt, erzählt sie in der Folge stolz. Das schwebe ihr auch für Cala Ratjada vor.

In der Praxis gleichberechtigt

Zuschauer erfahren außerdem: Anke Grieser ist Inhaberin des Ladens "Tex on the Beach", Martin Grieser ihr Angestellter, zumindest auf dem Papier. Faktisch schmeißen sie den Laden zu zweit, geöffnet hat er sieben Tage die Woche. Das bedeutet auch, dass beide rund um die Uhr zusammen sind. Daran müssen sich die Auswanderer, die beide mit ihrer Mutter nach Mallorca gekommen sind, erst einmal gewöhnen. Martins Mutter Rosi kommt in der Folge zum Kaffee-Trinken vorbei. Als sie den Laden das erste Mal gesehen habe, habe sie einen Schreck bekommen, da „alles schwarz ist“, erzählt sie.

Schlechter Zustand der Wohnung

Die Wohnung der Griesers in Cala Ratjada ist in desaströsem Zustand. Alles rostet, ist verdreckt, die Spülung im Bad funktioniert nicht richtig und dann macht Martin Grieser auch noch Kakerlaken-Witze. Und auch sonst geht der Neuanfang des Paares auf der Insel nicht reibungslos über die Bühne: Der LKW mit dem ganzen Hab und Gut des Paares hat Verspätung. Nach mehreren Anrufen und Beschwerden kommt er doch noch an.

Später treffen die Neu-Auswanderer die Vorbetreiber des Ladens, Mark und Gisela. Beide Paare seien seit sieben Jahren befreundet, erfährt man. Sie stoßen auf die Übergabe des Ladens an und bekommen noch einige Tipps von den Vorbetreibern. Sie wollen ihren Laden schließlich auch renovieren.

Doch Martin Grieser hat einen Hexenschuss. Auch die Mutter von Anke Grieser packt im Laden mit an. Schließlich soll zum Eröffnungstag alles fertig sein. Freunde der Auswanderer sind extra zur Eröffnung angereist, wie man sieht. Und dann ist da noch ein ganz besonderer Gast, der als Überraschung anrücken darf: Martins bester Kumpel.

Die Zuschauer sehen, wie sich die Griesers durch ihre erste Saison kämpfen. Und auch wenn es hart war: Keiner der vier Familienmitglieder bereut den Schritt, ausgewandert zu sein. /sw