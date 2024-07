Es sind wahrlich keine leichten Wochen für die aus "Goodbye Deutschland" bekannten Mallorca-Auswanderer Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz. Denn erst landete der gelernte Koch wegen eines Krampfanfalls im Krankenhaus. Danach erkrankte er auch noch an Corona und wurde tagelang auf der Isolationsstation behandelt.

Nun scheint es ein wenig aufwärtszugehen. "Die Corona-Infektion hat er gut überstanden", berichtet seine Frau gegenüber der MZ. "In den vergangenen Tagen war er sehr stabil." In den kommenden Tagen stehen einige Untersuchungen an. In dieser Woche war er schon beim Augenarzt wegen seiner Diabetes-Erkrankung. Jetzt sollen noch weitere Termine unter anderem beim Neurologen, beim Kardiologen und bei Ärzten der inneren Medizin folgen. Hintergrund: Die vielen Ohnmachtsanfälle, an denen der Auswanderer leidet, sind wohl nicht verdauungsbedingt. Nun müsse untersucht werden, was die Ursache sein kann. "Die Verdauungsmedizinerin glaubt, dass es mit dem Herz oder mit dem Kopf zu tun hat", so Mermi-Schmelz.

Auswanderung nach Portugal gecancelt

Der Auswanderer war Ende Juni ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil er einen Krampfanfall hatte. Nach nur zwei Tagen wurde er wieder entlassen. Die schwache Gesundheit von Thommy Schmelz hat aber die Pläne der Residenten durcheinandergewürfelt. Da sie sich um den arbeitsunfähigen Thommy kümmern muss, hat Kathrin Mermi-Schmelz ihr Arbeitspensum heruntergefahren. Zudem hatte das Paar mittelfristig geplant, die Insel zu verlassen und nach Portugal auszuwandern. Diese Pläne wurden vorerst gecancelt. "Ich kann mit einem kranken Thommy im Gepäck aber nirgendwo hin", klagte Mermi-Schmelz bereits vor einigen Wochen.

Derweil ist sie mit der medizinischen Versorgung im Landeskrankenhaus der Insel sehr zufrieden: "Son Espases ist eines der besten Krankenhäuser in ganz Europa. Sie werden schon wissen, was sie tun. Und immerhin haben sie schon öfter einen guten Job gemacht und Thommy viel geholfen", so die Auswanderin.

Im Fernsehen ist das Paar das nächste Mal am 5. August in einer neuen Folge zu sehen.

Die Auswanderer-Geschichte der Urgesteine von "Goodbye Deutschland"

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den bekanntesten Malorca-Auswanderern von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. Die ganze Kennenlern-Geschichte können Sie hier nachlesen. Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz.

2015 ist das Paar dann zurück nach Europa gezogen – auch, weil Thommy damals an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung erkrankte. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. In den vergangenen Wintern waren sie oft auf einer Skihütte in Österreich, im Sommer dann auf der Insel. Auch als Sänger haben sich die Auswanderer jüngst probiert. /pss