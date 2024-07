Bei "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sascha Thielen vom Red Rubber Duck in Peguera gibt es (gastronomische) Neuigkeiten: Der TV-Auswanderer wird Anfang September am Bulevar de Peguera in dem bei Deutschen sehr beliebten Ort ein zweites Lokal eröffnen, und zwar einen modernen Dönerladen. "Das Projekt haben wir schon vor einiger Zeit geplant, wir haben allerdings erst jetzt die Geräte geliefert bekommen. Daher hat sich die Eröffnung nach hinten verschoben", so Thielen zur MZ.

Alles automatisiert und digitalisiert

Laut den Angaben des 47-Jährigen habe sein Dönerlokal mit denen, die man "sonst so kennt", wenig gemeinsam. "Es wird sehr modern. Die Fritteuse etwa fährt komplett automatisch hoch und runter und wird nur noch mit einem Knopf bedient. Durch Monitore wollen wir in einem zweiten Schritt zudem den Bestellvorgang digitalisieren, wie man es etwa von einer bekannten Fastfood-Kette kennt", so der gelernte Verkehrswirt.

Auf die Frage, warum es ausgerechnet ein Dönerladen sein soll, antwortet der Auswanderer: "Wir hatten schon immer Lust auf einen geilen Döner. In Peguera gibt es bisher nur ein Dönergeschäft."

Es wird längst nicht das erste, von einem Deutschen betriebene Dönerladen auf Mallorca sein. Das Kebab-Geschäft scheint unter den Auswanderern derzeit ein großes Ding zu sein. Auch "Goodbye Deutschland"-Kollege Marc Wycislik etwa betreibt in Cala Millor das Geschäft "Diggi Kebab", in dem er "NRW-Döner" verkauft. Döner nach Berliner Art bietet seit einigen Monaten zudem der Ex-RB-Leipzig-Nachwuchsspieler Kilian Gildenberg in Cala Ratjada wie auch in Palma an.

Bewusst unabhängiges Lokal

"Die Leute, die Ahnung haben, haben erkannt, dass es das noch nicht in gut gab", weiß Thielen. Ein Dönerladen sei im Gegensatz zu einem Restaurant wie dem Red Rubber Duck, für das man gute Barkeeper und Köche benötige und selbst vor Ort sein muss, recht einfach zu führen. "Man hat ein paar Produkte, mit denen man arbeitet und für die man kein großes Fachwissen benötigt. Daher ist es auch recht einfach, das Personal einzulernen." Ein weiterer Vorteil, der Thielen wichtig war: Ist das Geschäft erst einmal angelaufen, kann man als Betreiber auch gut außen vor bleiben. "Beim Red Rubber Duck ist das schwierig. Daher wollten wir bewusst ein ganz eigenständiges neues Lokal machen, das schon namentlich nichts mit dem anderen zu tun hat."

Wie das Lokal, das voraussichtlich ganzjährig geöffnet sein wird, heißen wird, will er erst verraten, wenn der Name offiziell eingetragen ist.

In dem Lokal, das von Andratx kommend, direkt am Kreisel Richtung Cala Fornells liegt (noch unterhalb des Mercadona), also am Anfang des bekannten Bulevard, war zuvor ein Café. "Wir haben es innen komplett umgebaut, haben etwa auch eine neue Dunstabzugshaube eingebaut und neue Stromleitungen verlegt", so Thielen. Der Innenraum sei 50 Quadratmeter groß. Daneben gibt es eine ebenso große Außenterrasse. Insgesamt haben circa 55 Personen Platz.

Eröffnungsdatum und Döner für 1 Euro

Die Eröffnung soll zwischen dem 1. und 5. September stattfinden. Thielen schwebt vor, dass es den eigentlich 7 bis 8,50 Euro teuren Döner ein oder zwei Tage lang zum Angebotspreis von nur einem Euro gibt. "Wir haben sehr gutes Fleisch, Hähnchen und Rind und Kalb gemischt. Für Vegetarier gibt es Falafel. Alle Saucen seien hausgemacht. Den Endschliff der Karte wolle er in den kommenden Wochen machen.

Für sein neues Geschäft sucht Thielen gemeinsam mit seiner Partnerin Kathrin Westenburger derzeit noch nach Personal. Bewerben kann man sich unter: seaside-food-holding@gmx.es

"Im Lokal sollen zwischen 4 und 6 Personen arbeiten", so Thielen, der selbst in den ersten beiden Monaten nach der Eröffnung in dem Lokal sein möchte.

Dieses Mal ohne "Goodbye Deutschland"?

Ob er die Eröffnung von "Goodbye Deutschland" begleiten lässt, weiß er noch nicht. "Wahrscheinlich eher nicht. Ich würde es gerne auch mal so probieren." Das Lokal, mit dem Thielen bekannt geworden war, das Red Rubber Duck, laufe gut. "Wir werden voraussichtlich bis Mitte Dezember geöffnet haben, machen dann einige Wochen lang Betriebsferien. Für Februar ist die Wiedereröffnung geplant.

Und privat?

In der letzten "Goodbye Deutschland"-Folge mit Thielen und Westenburger war die Verlobung des Paares zu sehen. "Wir haben in der Zwischenzeit noch nicht geheiratet. Ich denke, das werden wir kommendes Jahr angehen, da wird Vox auf jeden Fall dabei sein", so der Rheinland-Pfälzer.

2013 war Thielen zunächst mit seiner Frau Marina und deren gemeinsamer Tochter nach Mallorca ausgewandert. "Meine Eltern hatten früher auf Mallorca ein Haus", erklärte er die Verbindung zur Insel einst. Nicht einmal zwei Jahre nach seiner eigenen Auswanderung ging seine damalige Partnerin nach Deutschland zurück. Auch eine zweite Tochter bekam das Paar noch, das fortan eine Fernbeziehung führte.

Seine neuen Partnerin, Kathrin Westenburger, war 2016 ebenfalls mit ihrem damaligen Mann und den beiden Kindern auf die Insel ausgewandert. Die gelernte Zahntechnikerin hatte zunächst eine eigene Hausverwaltung.

Zum ersten Mal gesehen hatten sich Thielen und Westenburger im Sommer 2017 im Mercadona in Andratx. "Zusammengekommen sind wir im August 2020", erzählte Westenburger der MZ schon vor einiger Zeit. Beide Auswanderer waren damals noch in Beziehungen, begannen aber dennoch eine Affäre. Die vollständige Liebesgeschichte lesen Sie hier.