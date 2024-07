Anfang der kommenden Woche (29.7.) läuft um 20.15 Uhr erneut eine neue Folge der Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland". Mit dabei sind die im Nordosten der Insel ansässigen Gastronomen Steff Jerkel und Peggy Jerofke. Erstmalig in dem Format zu sehen sind die Auswanderer Katharina und Mirko Perkovic und ihre Kinder. Zu guter Letzt sehen Zuschauer auch den Kanaren-Gastronom Fabio Klein. Welche Themen die einzelnen Auswanderer-Paare und -Familien beschäftigen:

Das ist von Steff Jerkel und Peggy Jerofke zu sehen

Steff Jerkel will in Cala Ratjada mit seiner eigenen Bar, dem Sharky's, durchstarten – zumindest beruflich dieses Mal ohne Peggy an seiner Seite. "Doch kann ihm in Sachen Liebe ein Neustart mit Peggy gelingen?", heißt es in der Programmbeschreibung zur Folge.

Wie Zuschauer des Formats und aufmerksame MZ-Leser wissen, waren beruflicher Stress und auch die Tatsache, dass sie zunehmend aneinander vorbeigelebt hatten, die Gründe, die Ende 2022 zur Trennung bei dem Paar geführt hatten. "Nach einem gemeinsamen Urlaub haben beide wieder Schmetterlinge im Bauch und gute Vorsätze für ein Liebescomeback. Doch lässt sich ihre Beziehung im zweiten Anlauf überhaupt reparieren? Stellt Steffs neue Sportsbar die beiden sofort wieder auf eine harte Probe?", liest man in der Programmbeschreibung von Vox zur neuen Folge.

Auch sie hat es in den Nordosten verschlagen

Auch bei Familie Perkovic gibt es große Pläne. Katharina und Mirko wollen auf der Insel ein edles Restaurant eröffnen. Das ist für die Auswanderer, da das Paar zwei kleine Kinder hat, eine wahre Mammutaufgabe."

Laut der Programmbeschreibung haben die Auswanderer in Artà ein vollmöbliertes Restaurant gekauft. "Ohne Erfahrungen in der Gastronomie wollen sie schon in zwei Tagen eröffnen. Eine Hau-Ruck-Aktion, auf Kosten der Familie? Denn ihre Töchter sind erst ein und zweieinhalb Jahre alt. Gelingt der Spagat zwischen Kindern und Karriere?", heißt es in der Programmbeschreibung.

Bei dem Restaurant handelt es sich um das Kamarillo.

Wie Mirko Perkovic der MZ erzählte, lebt das Paar seit Oktober 2022 in Cala Ratjada. "Damals noch nur mit Matyla (heute 2 Jahre alt). Eine Woche nach dem Einzug war Katharina schwanger — mit Töchterchen Nr. 2: Edyta", so der Auswanderer. Bei "Goodbye Deutschland" ist die Auswanderer-Familie am Montag (29.7.) zum ersten Mal zu sehen.

Der MZ haben sie auch erzählt, wie es gekommen ist, dass die beiden mittlerweile auf der Insel leben: Ihr erster gemeinsamer Urlaub ging nach Mallorca. Das war 2015, gleich einen Monat nach dem Kennenlernen. Seither seien beide verliebt in die Insel gewesen und hätten sie jedes Jahr bereist. 2022 erfolgte dann die Auswanderung, erst einmal auf Probe. Im Mai 2024 eröffneten sie in Artà das Kamarillo.

Der Kanaren-Gastronom Fabio Klein

Als dritter im Bunde ist Kanaren-Gastronom Fabio Klein in der Folge zu sehen. Er ist frisch verliebt. "Die größte Angst von Ehemann Jörg wurde wahr: Fabio hat Gefühle für einen anderen Mann. Und dieser ist kein Unbekannter, sondern seit einem Jahr als Sänger in der Bar angestellt. Mit Angel will Fabio nicht nur privat, sondern auch beruflich durchstarten. Kann das klappen? Und wie geht es Jörg mit dieser Entscheidung?", heißt es in der Programmbeschreibung.

Seit wann auf Mallorca gedreht wird

Seit 2006 begleitet VOX in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der beliebten Insel. Auch der Alltag bereits etablierter Auswanderinnen und Auswanderer wird dokumentiert. Wie viele Auswanderer wurden hier über all die Jahre begleitet wurden, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es waren und sind überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Auswanderern, die es in andere Länder verschlagen hat.

Zu den Auswanderern, die Vox schon seit vielen Jahren begleitet, gehören laut einem Sendersprecher Peggy Jerofke und Steff Jerkel, Tamara und Marco Gülpen, Caro und Andreas Robens sowie Daniela Büchner und ihre Familie.

Vor allem Zuschauer, die das Format seit Jahren mitverfolgen und auch regelmäßig auf Instagram und Co. schauen, was die Auswanderer aktuell so treiben, stellt sich wohl die Frage, warum die Folgen oft so zeitversetzt ausgestrahlt werden. Das habe verschiedene Gründe, erklärt ein Sprecher. "So sollen auch Deutsche, die in anderen Ländern leben, gezeigt werden. So erwartet die Zuschauer ein Mix aus verschiedenen Destinationen."